 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Республика Сербская готова подписать с РФ договор о долгосрочных поставках газа
Мир
Вашингтон заявил о попытках освободить заложников ХАМАС
Общество
В Совфеде разработают проект об охране голоса человека
Мир
Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль
Мир
Полиция в Германии разогнала крупный митинг в поддержку Палестины
Мир
Премьер Польши заявил о готовности сформировать новый кабмин после выборов
Мир
На Украине заявили о необходимости ускорить производство оружия
Мир
Республика Сербская выразила надежду на установление прямого авиасообщения с РФ
Мир
Израиль начал осмотр сектора Газа с воздуха для подготовки к наземной операции
Мир
Туск заявил о прекращении в Польше эпохи власти партии Качиньского
Мир
ЦАХАЛ заявила об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане
Мир
Оппозиция Польши получила достаточно голосов для формирования коалиции
Мир
Аэропорт Алеппо возобновит работу 16 октября после израильских ударов
Мир
Белый дом пообещал выделить больше $2 млрд на помощь Украине и Израилю
/

Горящие дни: как идет ликвидация самого мощного плацдарма ВФУ в Донбассе

Бои за Авдеевку должны открыть дорогу к полному освобождению ДНР
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Устинов
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинское командование с 13 октября вынужденно вводит резервы в бои на донецком направлении, сообщили «Известиям» офицеры российской армии, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Это стало следствием беспрецедентной активности ВС РФ в районе Авдеевки — одного из наиболее укрепленных районов украинской обороны. Массированные удары нашей артиллерии и авиации по позициям противника начались почти неделю назад — 9 октября. Боевики ВФУ пытаются отвечать на этот огненный шторм террористическими обстрелами городской инфраструктуры Горловки, Донецка и Ясиноватой. Корреспонденты «Известий» разбирались, в чем стратегическая ценность Авдеевки и какие цели преследует операция по ее освобождению.

Новый этап боев за Авдеевку

Попасть на линию боевого соприкосновения в Авдеевке сейчас практически невозможно. Очень высокая напряженность боев, объясняет руководство российских подразделений. В пятницу, 13 октября, украинское командование начало вводить в бой значительные резервы, рассказали нам офицеры российской армии, которые ведут бои на этом направлении. Но наши собеседники уверены, что все поставленные задачи будут выполнены.

Для всего Донецка новый раунд боев у Авдеевки начался внезапно. Рано утром 9 октября город проснулся от звуков канонады и сильных взрывов. Это ВС РФ наносили удары по выявленным украинским позициям. Как признаются местные жители, столь масштабных ударов не было со времен начала специальной военной операции. Собеседники «Известий» в российских Воздушно-космических силах рассказали, что 9 октября по укреплениям ВФУ в Авдеевке был нанесен массированный удар одними из самых тяжелых авиабомб в арсенале российской боевой авиации — полуторатонными фугасами.

пожар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Устинов

Украинская артиллерия после такого массированного удара двое суток практически молчала. Но уже в среду, 11 октября, ВФУ начали обстреливать Донецк. В основном в ход шли реактивные системы залпового огня. Боевики выпускали пакет «Града» в сторону столицы Донбасса и быстро отходили.

В четверг, 12 октября, небо над столицей ДНР затянул черный дым. В этот день российские войска поразили хранилища топлива, которые украинское командование замаскировало на авдеевском коксохимическом комбинате. По словам российских военных, находившихся в это время на линии боевого соприкосновения, зрелище взрывов было «просто апокалиптическим».

Сигнал к охвату: российская армия пытается окружить Авдеевку
Освобождение этого города снизит интенсивность обстрелов Донецка

Чем важна Авдеевка

Авдеевка — город-спутник Донецка, до 2014 года — часть единой агломерации. В начальный период противостояния в Донбассе, когда местное ополчение не могло контролировать длинную линию фронта, город был захвачен украинскими националистами. Таким образом украинские войска получили плацдарм прямо у ворот столицы ДНР. В ходе дальнейших боев 2014-2015 годов, а также в начале СВО фронт удалось отодвинуть от границы Донецка, но враг всё еще удерживает Авдеевку. Есть его позиции на территории авдеевской промышленной зоны со стороны трассы Донецк – Горловка. Это затрудняет сообщение между двумя самыми крупными агломерациями ДНР.

Как когда-то Мариуполь, Авдеевка — не только важный рубеж обороны для ВСУ, но и город с особым идеологическим значением. После его захвата особые права и власть в нем получил «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская группировка). Последующие восемь лет город был его экономической и военной базой. А проходящий по его окраинам участок линии боевого соприкосновения стал местом постоянных провокаций и нарушения Минских договоренностей, где националисты зарабатывали политический вес и тренировали свои отряды, а правительство Украины их руками решало задачи по разжиганию войны.

авдевка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Устинов

Постоянные бои в районе Ясиноватой и Донецка также позволяли украинским боевикам держать под угрозой фильтровальную станцию, которая оказалась на нейтральной полосе, и насосную станцию, находившуюся меньше чем в километре от линии фронта. От этих объектов зависело водоснабжение миллионов человек в Донецке и ближайших поселках — причем как в ДНР, так и на подконтрольных Украине территориях. Боевики ВФУ, обстреливая персонал станций, могли по желанию оставить без воды как своих, так и чужих, а потом устанавливать свои условия по допуску ремонтных бригад или замене уничтоженного ими оборудования.

Одновременно с этим в ходе подготовки к силовому решению проблемы Донбасса украинские войска с 2015 года приступили к строительству укрепленных позиций. Они могли использоваться и для наступления на Донецк, и для удержания возможной блокады города.

Дороги к жизни: чего удалось добиться за год после воссоединения Донбасса с РФ
Спецрепортаж «Известий» — о том, как меняются вернувшиеся в Россию регионы

Штурм Авдеевки будет продолжаться

С началом СВО украинские боевики не только не ослабили свои позиции на донецком направлении, но и продолжили усиленно строить укрепления и концентрировать войска. В новых обстоятельствах, когда российские воска освободили всю территорию ЛНР, для руководства Украины оказалась крайне важной, прежде всего пропагандистской задача удерживать контроль над окраинами Донецка и сохранять возможность обстреливать его из ствольной артиллерии.

Помимо объектов инфраструктуры регулярно удары наносятся и по жилым кварталам. По сути, пока линия боевого соприкосновения не отодвинута за Авдеевку, миллион человек всё еще остается в заложниках у украинских артиллеристов. Подавляющее большинство обстрелов Донецка происходит именно с этого направления, и там в городской и промышленной застройке базируются украинские войска.

авдевка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Устинов

Штурм подготовленных районов обороны и промышленной зоны в лоб практически бесперспективен, поэтому сейчас артиллерия и авиация ВС РФ продолжают размягчать оборону противника.

Бои за Авдеевку могут не только обезопасить Донецк, но и открыть дорогу к дальнейшему полному освобождению Донбасса. Пользуясь огневым контролем над частью трассы Донецк – Горловка, украинские боевики на днях разрушили один из мостов под Горловкой, дополнительно усложняя сообщение между двумя городами.

Однако этими действиями улучшить свое положение противник не смог. В ходе попыток контрнаступления все его атаки на донецком направлении провалились. Уже очевидно, что инициатива переходит к нашим войскам, которые усиливают давление на Авдеевку одновременно с двух направлений.

Системный взлом: в ВС России появится новый тип бригад
Разведывательно-штурмовые соединения будут созданы во всех армиях и корпусах

Впрочем, стоит обратить внимание, что разговоры об образовании «авдеевского котла» преждевременны. Более того, уже несколько раз за время СВО данное выражение вбрасывалось в публичное поле без всяких реалистичных оснований. Подобное шапкозакидательство граничит с издевательством над ждущими прекращения обстрелов сотнями тысяч жителей прифронтовой полосы и одновременно дает врагу повод для пропаганды и поддержания морально-психологического состояния.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир