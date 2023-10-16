Горящие дни: как идет ликвидация самого мощного плацдарма ВФУ в Донбассе

Украинское командование с 13 октября вынужденно вводит резервы в бои на донецком направлении, сообщили «Известиям» офицеры российской армии, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Это стало следствием беспрецедентной активности ВС РФ в районе Авдеевки — одного из наиболее укрепленных районов украинской обороны. Массированные удары нашей артиллерии и авиации по позициям противника начались почти неделю назад — 9 октября. Боевики ВФУ пытаются отвечать на этот огненный шторм террористическими обстрелами городской инфраструктуры Горловки, Донецка и Ясиноватой. Корреспонденты «Известий» разбирались, в чем стратегическая ценность Авдеевки и какие цели преследует операция по ее освобождению.

Новый этап боев за Авдеевку

Попасть на линию боевого соприкосновения в Авдеевке сейчас практически невозможно. Очень высокая напряженность боев , объясняет руководство российских подразделений. В пятницу, 13 октября, украинское командование начало вводить в бой значительные резервы, рассказали нам офицеры российской армии, которые ведут бои на этом направлении. Но наши собеседники уверены, что все поставленные задачи будут выполнены.

Для всего Донецка новый раунд боев у Авдеевки начался внезапно. Рано утром 9 октября город проснулся от звуков канонады и сильных взрывов. Это ВС РФ наносили удары по выявленным украинским позициям. Как признаются местные жители, столь масштабных ударов не было со времен начала специальной военной операции. Собеседники «Известий» в российских Воздушно-космических силах рассказали, что 9 октября по укреплениям ВФУ в Авдеевке был нанесен массированный удар одними из самых тяжелых авиабомб в арсенале российской боевой авиации — полуторатонными фугасами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Устинов

Украинская артиллерия после такого массированного удара двое суток практически молчала. Но уже в среду, 11 октября, ВФУ начали обстреливать Донецк. В основном в ход шли реактивные системы залпового огня. Боевики выпускали пакет «Града» в сторону столицы Донбасса и быстро отходили.

В четверг, 12 октября, небо над столицей ДНР затянул черный дым. В этот день российские войска поразили хранилища топлива, которые украинское командование замаскировало на авдеевском коксохимическом комбинате. По словам российских военных, находившихся в это время на линии боевого соприкосновения, зрелище взрывов было «просто апокалиптическим».

Чем важна Авдеевка

Авдеевка — город-спутник Донецка, до 2014 года — часть единой агломерации. В начальный период противостояния в Донбассе, когда местное ополчение не могло контролировать длинную линию фронта, город был захвачен украинскими националистами. Таким образом украинские войска получили плацдарм прямо у ворот столицы ДНР. В ходе дальнейших боев 2014-2015 годов, а также в начале СВО фронт удалось отодвинуть от границы Донецка, но враг всё еще удерживает Авдеевку. Есть его позиции на территории авдеевской промышленной зоны со стороны трассы Донецк – Горловка. Это затрудняет сообщение между двумя самыми крупными агломерациями ДНР.

Как когда-то Мариуполь, Авдеевка — не только важный рубеж обороны для ВСУ, но и город с особым идеологическим значением. После его захвата особые права и власть в нем получил «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская группировка). Последующие восемь лет город был его экономической и военной базой. А проходящий по его окраинам участок линии боевого соприкосновения стал местом постоянных провокаций и нарушения Минских договоренностей, где националисты зарабатывали политический вес и тренировали свои отряды, а правительство Украины их руками решало задачи по разжиганию войны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Устинов

Постоянные бои в районе Ясиноватой и Донецка также позволяли украинским боевикам держать под угрозой фильтровальную станцию, которая оказалась на нейтральной полосе, и насосную станцию, находившуюся меньше чем в километре от линии фронта. От этих объектов зависело водоснабжение миллионов человек в Донецке и ближайших поселках — причем как в ДНР, так и на подконтрольных Украине территориях. Боевики ВФУ, обстреливая персонал станций, могли по желанию оставить без воды как своих, так и чужих, а потом устанавливать свои условия по допуску ремонтных бригад или замене уничтоженного ими оборудования.

Одновременно с этим в ходе подготовки к силовому решению проблемы Донбасса украинские войска с 2015 года приступили к строительству укрепленных позиций. Они могли использоваться и для наступления на Донецк, и для удержания возможной блокады города.

Штурм Авдеевки будет продолжаться

С началом СВО украинские боевики не только не ослабили свои позиции на донецком направлении, но и продолжили усиленно строить укрепления и концентрировать войска. В новых обстоятельствах, когда российские воска освободили всю территорию ЛНР, для руководства Украины оказалась крайне важной, прежде всего пропагандистской задача удерживать контроль над окраинами Донецка и сохранять возможность обстреливать его из ствольной артиллерии.

Помимо объектов инфраструктуры регулярно удары наносятся и по жилым кварталам. По сути, пока линия боевого соприкосновения не отодвинута за Авдеевку, миллион человек всё еще остается в заложниках у украинских артиллеристов. Подавляющее большинство обстрелов Донецка происходит именно с этого направления, и там в городской и промышленной застройке базируются украинские войска.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Устинов

Штурм подготовленных районов обороны и промышленной зоны в лоб практически бесперспективен, поэтому сейчас артиллерия и авиация ВС РФ продолжают размягчать оборону противника.

Бои за Авдеевку могут не только обезопасить Донецк, но и открыть дорогу к дальнейшему полному освобождению Донбасса. Пользуясь огневым контролем над частью трассы Донецк – Горловка, украинские боевики на днях разрушили один из мостов под Горловкой, дополнительно усложняя сообщение между двумя городами.

Однако этими действиями улучшить свое положение противник не смог. В ходе попыток контрнаступления все его атаки на донецком направлении провалились. Уже очевидно, что инициатива переходит к нашим войскам, которые усиливают давление на Авдеевку одновременно с двух направлений.