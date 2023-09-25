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Системный взлом: в ВС России появится новый тип бригад

Разведывательно-штурмовые соединения будут созданы во всех армиях и корпусах
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В российских вооруженных силах будут сформированы разведывательно-штурмовые бригады. Они предназначены для штурма укреплений и ведения разведки в ближайшем тылу противника. Новые воинские части создаются с учетом опыта специальной военной операции. Бригады войдут в состав общевойсковых армий, а также вновь сформированных армейских корпусов. По словам экспертов, СВО показала необходимость специализированных формирований для штурмовых действий.

Новые формирования

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время принято решение создать отдельные разведывательно-штурмовые бригады. Комплектование новых соединений уже началось. Новые формирования войдут в состав общевойсковых армий, а также вновь сформированных армейских корпусов.

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Организационно-штатная структура разведывательно-штурмовых бригад не раскрывается. Но известно, что в их составе будут штурмовые отряды, предназначенные для взлома эшелонированной обороны противника, а также разведывательные подразделения, способные вести разведку на тактической глубине. Бригады получат свои танки, легкую бронетехнику, артиллерию, а также широкую номенклатуру беспилотников. Личный состав штурмовых отрядов будет обучен вести бой в замкнутых пространствах — окопах, зданиях, ДОТах и ДЗОтах, — и по своим навыкам они не будут уступать бойцам спецназа.

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С необходимостью преодолевать заранее подготовленные оборонительные позиции российские войска столкнулись с первых дней специальной военной операции. В частности, в Донбассе украинские формирования строили долговременные укрепления более восьми лет. Пришлось адаптироваться уже в ходе боевых действий. С учетом полученного опыта довольно быстро на тактическом уровне произошли серьезные изменения. В частях и соединениях были созданы штурмовые отряды разведки и маневра — для взлома обороны противника как в укрепленных районах, так и в городских условиях. Теперь этот опыт решено масштабировать и развивать.

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Военная операция показала необходимость иметь специализированные подразделения для штурма укрепрайонов, — рассказал «Известиям» председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев. — На начальном этапе было немало проблем из-за того, что разведчиков использовали не по назначению, а в качестве штурмовиков. Из-за этого было потеряно немало высококлассных специалистов. Отдельные штурмовые подразделения и соединения необходимы. Их специфика в том, что они должны быть оснащены самыми разными огневыми средствами — минометами, пулеметами, артиллерией крупного калибра.

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По сути дела, разведчики сегодня выполняют задачи штурмовых подразделений, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— В разведку, как правило, идут люди мотивированные и нацеленные на результат, — отметил он. — Но штаты современных разведывательных подразделений не позволяют превратить успех разведчика в штурм. Разведывательно-штурмовые подразделения как раз и предназначены для мгновенного использования результатов разведки в штурмовых действиях. В войсках уже есть такой опыт, но эти подразделения созданы вне штата. Сейчас опыт есть, и его надо распространять.

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Уроки СВО

Как сообщали «Известия», полученный в ходе специальной военной операции опыт послужил к изменению не только облика войск, но и основополагающих документов — боевых уставов. Военное ведомство создало специальную комиссию, которая должна вносить изменения в уставы и наставления по боевой работе родов войск и видов вооруженных сил.

В ходе СВО на Украине боевые действия принципиально отличаются от тех, которые вела советская и российская армия в последние десятилетия. Российским войскам противостоит многочисленная регулярная армия, располагающая всеми видами конвенционального вооружения, а линия боевого соприкосновения растянулась примерно на 1 тыс. км.

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В феврале этого года президент РФ Владимир Путин заявил, что в основу шагов по укреплению российской армии и флота необходимо положить реальный боевой опыт, полученный в ходе СВО на Украине. По его словам, офицеры и сержанты, проявившие себя грамотными, современными и решительными командирами, будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности, направляться в военные вузы, академии, служить мощным кадровым резервом для вооруженных сил, будут востребованы на гражданке, в органах власти всех уровней.

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Советский и постсоветский опыт

В Советской армии, которую наследуют ВС РФ, специализированных штурмовых формирований практически не было. Тогдашняя доктрина предполагала, что мотострелковые и танковые силы будут взламывать оборону противника на широком фронте. В ходе локальных конфликтов последних десятилетий российские войска регулярно сталкивались с необходимостью штурмовать укрепленные позиции противника. Тогда нередко для этих целей привлекались формирования, считавшиеся наиболее подготовленными: морская пехота, воздушно-десантные части, подразделения специального назначения. Однако это было применение войск не по предназначению, тем более что они не имели тяжелой техники и вооружения для взлома серьезных укреплений.

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Опыт, полученный российскими вооруженными силами в Сирии, привел к появлению подразделений, специализацией которых стали штурмовые действия. Они были созданы в составе инженерных войск. В рамках масштабной реформы из частей обеспечения они превратились в самостоятельную ударную силу, которая способна участвовать в современной войне. Если раньше действия саперов сводились к строительству фортификационных сооружений, расчистке пути следования войск и наведению мостов, то теперь их ориентируют также на штурмовые действия в городах, скрытное минирование и быструю очистку местности от вражеских взрывных устройств. Батальоны саперов-штурмовиков создаются во всех бригадах окружного и флотского подчинения, а инженерные полки в армиях пополняются такими же ротами.

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