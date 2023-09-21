В зоне ожидания: российские ВКС получили «патрульные ракеты»

Воздушно-космические силы России получили сразу несколько типов новых ракет. Они способны скрытно патрулировать в воздухе, а по команде с земли выходить в заданный район и поражать цели, пояснили источники «Известий» в Минобороны РФ. Также ракеты могут выполнять полет по сложным маршрутам и при атаке на цель несколько раз менять направления боевого захода. Их очень сложно обнаружить или перехватить. Первые изделия уже были применены в зоне специальной военной операции. По словам экспертов, разработка даст российским ВКС новые возможности.

Ракетный патруль

Оперативно-тактическая и дальняя авиация России получила новые типы ракет, рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ. Запускаясь с самолетов, они могут не сразу поражать цель, а выходить в заданный район и там выполнять полет в режиме ожидания. Заходят на цель они лишь по команде, получив ее координаты. Причем могут несколько раз менять свой курс. Ранее эти ракеты протестировали в ходе специальной военной операции.

Создание такого рода ракет стало возможным благодаря текущему уровню развития электроники, систем спутниковой навигации и наведения , рассказал «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— У таких ракет с современной системой управления можно запрограммировать практически весь полет, — пояснил он. — К примеру, дать команду находиться в зоне ожидания, после этого дать команду нанести удар по той или иной цели. К этому стремились очень многие годы — давать целеуказание после запуска ракет. Если работает разведывательно-ударный комплекс, то иногда обнаруженная цель имеет очень короткое время для поражения. Например, с самолета обнаружили установку HIMARS. Для ее поражения есть буквально 5–10 минут. И вот тут есть возможность оперативно передать информацию о появившейся цели в зоне действия той или иной барражирующей ракеты.

В улучшенном режиме

При создании модернизированных крылатых ракет средней и большой дальности — Х-555, Х-БД (дальностью до 6,5 тыс. км) — в них закладывается несколько режимов , чтобы повысить их боевую эффективность, сообщил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Один из этих режимов — изменение полетного задания, — рассказал он. — То есть, пока крылатая ракета летит, цель можно поразить каким-нибудь другим боеприпасом. Второе — это режим действия в группе, когда на особо защищенную цель заходят ракеты с разных азимутов. Одна ракета может отвлекать, другие — поражать цель. Третий режим — это район барражирования, чтобы использовать наиболее выгодный момент для поражения цели. Кстати, подобные испытания проходили в районе Киева. Местные СМИ отмечали, что ракета покружилась и полетела дальше. В это время Киев обозначил работу ЗРК Patriot. Она засветилась, и к ней прилетела гиперзвуковая ракета «Кинжал».

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

По словам эксперта, такие режимы закладываются в перспективные разработки, потому что противник строит интегрированную систему ПВО, главная составляющая которых — распределение средств поражения. Поэтому средства поражения могут появляться в неожиданных местах. А чтобы активировать эту систему, ракета запускается в режиме, который позволяет проводить маневры в зависимости от поставленных задач.

16 сентября командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш сообщил, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД. По его словам, их дальность превышает 6,5 тыс. км. Заявление прозвучало, когда глава КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу осматривали барабанную установку пуска ракет Ту-160 через открытые створки фюзеляжа. Глава Минобороны России показал северокорейскому лидеру самолет, оснащенный новыми ракетами, на аэродроме Кневичи во Владивостоке. Сергей Кобылаш уточнил, что все представленные на аэродроме машины — из строевых частей.

Ранее «Известия» сообщали, что в прошлом году началась разработка новой линейки высокоточных авиационных бомб. В этом году они прошли войсковые испытания и в целом подтвердили свои характеристики.

Стратегический ракетоносец Ту-160 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Часть из них по итогам была отправлена на доработку, но остальные признаны боеготовыми и начали поставляться в арсеналы ВКС и морской авиации. В новую линейку входит несколько моделей, способных поражать цели на расстоянии в десятки километров. Они различаются своей массой, дальностью применения, а также системой коррекции и наведения. Бомбы способны с особой точностью уничтожать как наземные цели, так и движущиеся объекты, в том числе и бронированные.