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Всё ПВО правилам: Путин поручил нарастить производство средств противовоздушной обороны

Как российский ОПК справляется с потребностями российской армии
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Оборонный комплекс РФ активно наращивает производство для обеспечения нужд СВО, но отечественным предприятиям необходимо развивать свои мощности и внедрять передовые технологии. Об этом заявил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске. Также нужно повышать объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО, потому что потребности в вооружениях и специальной технике сегодня существенно увеличиваются. О том, как за год изменились объемы производства бронетехники отечественным ОПК и какое оснащение сейчас стало востребованным в зоне спецоперации, — в материале «Известий».

Результаты есть

В Ижевск — один из ведущих центров отечественной оборонной промышленности — Владимир Путин прибыл ближе к вечеру вторника. Дата, к слову, выбрана далеко не случайно: 19 сентября в России отмечается профессиональный праздник работников ОПК — День оружейника. Программа президента также была посвящена вопросам обеспечения страны военной продукцией: в столице Удмуртии глава государства собрал первое с начала СВО заседание военно-промышленной комиссии, которое последний раз проводилось в 2021-м. Перед обсуждением основных вопросов российский лидер поблагодарил ветеранов и работников ОПК за их ответственный, добросовестный подход к делу.

— Сегодня отечественный ОПК создает современные и во многом уникальные вооружения и технику, активно наращивает объемы производства, чтобы как можно лучше обеспечить части и соединения, участвующие в специальной военной операции, увеличивает выпуск гражданской продукции, которая пользуется всё большим спросом как в нашей стране, так и за рубежом, — отметил Владимир Путин.

Путин

Президент РФ Владимир Путин на II Всероссийском форуме оружейников в Ижевске

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Стратегической задачей по-прежнему остается своевременное обеспечение войск, участвующих в СВО, и, по оценкам главы государства, результаты на этом направлении есть. По итогам восьми месяцев 2023 года оборонным предприятиям удалось не только уложиться в график поставок, но и по ряду направлений кратно увеличить выпуск военной продукции. К примеру, объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения — в три раза.

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Большой прогресс ожидается и в отечественном производстве дронов — сейчас в этой сфере уже появилась целая отрасль, отметил в беседе с «Известиями» первый зампредседателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев. Такие прогнозы, по его мнению, сейчас можно делать смело — учитывая, что еще пару лет назад эта индустрия в РФ отсутствовала полностью, а сегодня производство активно налаживается.

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Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса «Стрела-10»

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Для того чтобы побеждать на поле боя, необходимо многократное превосходство в технике по сравнению с противником — это аксиома любой военной науки, поэтому, конечно, после начала спецоперации производство большинства видов вооружений в России сильно выросло. Речь идет, прежде всего, о снарядах, ракетах и авиабомбах. Боеприпасы расходуются больше всего, и нужно постоянно восстанавливать их запас. Поэтому сейчас редприятия российского ВПК работают круглосуточно, в три смены, стараясь вовремя пополнять арсеналы, — говорит депутат.

Однако останавливаться на достигнутом российскому ОПК явно не стоит — противнику в военном оснащении существенно помогают другие страны, считает политик.

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Заглянуть «за горизонт»

Потребности в вооружениях, военной и специальной технике в России действительно существенно увеличиваются «из-за ряда факторов», подчеркнул на заседании Владимир Путин. И эти факторы совершенно не секретные — проведение СВО, беспрецедентное санкционное давление и рост численности российских вооруженных сил, появление новых частей и соединений, отметил президент.

— Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО (противовоздушной обороны. — «Известия»). В этой связи — мы на этот счет говорили, и мною дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатурой, — сообщил Владимир Путин.

Путин

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Военно-промышленной комиссии РФ

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Предприятия ОПК сегодня должны активнее развивать производственные мощности, внедрять передовые технологии и уделять повышенное внимание качеству своей военной продукции. Определяющим фактором для укрепления обороноспособности и безопасности России глава государства назвал проект госпрограммы вооружения на 2025–2034 годы.

— Мы, безусловно, должны смотреть вперед, заглядывать «за горизонт», — считает он.

Наглядно примеры военной продукции президент смог увидеть в этот же день на предприятии «Аэроскан», которое специализируется на производстве беспилотников и выпускает в том числе барражирующие боеприпасы «Ланцет». При этом российским компаниям ОПК, считает депутат Алексей Журавлев, не менее важно активно разрабатывать отечественные прицелы, приборы ночного видения и другое снаряжение, который должен иметь каждый боец.

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