Поражающие достижения: какие средства борьбы с бронетехникой есть у ВС России

Июльские контрнаступательные действия ВСУ на южном участке зоны специальной военной операции сопровождаются широким применением западной и не только бронетехники . В бой пошли и «Леопарды-2», и польские клоны советского Т-72, и боевые машины «Брэдли», и бронетранспортеры «Страйкер», и весь остальной бронированный «зверинец» ВСУ. Одним из эффективных средств поражения бронетехники стали противотанковые ракетные комплексы сухопутных войск России. В том, насколько совершенны такие системы и какую роль они играют на поле боя, вместе с военным экспертом, основателем портала Military Russia Дмитрием Корневым разбирались «Известия».

«Малютка»

С 1960-х годов противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) стали широко использоваться сухопутными войсками разных стран. Весьма эффективно проявили себя первые советские ПТРК для пехоты — 9К11 «Малютка». Ракета массой всего 10 кг применялась расчетом из двух человек с компактной переносной пусковой установки .

Созданная Коломенским КБ машиностроения под управлением легендарного С.П. Непобедимого ракета управлялась по проводам, которые разматывались с катушки в хвостовой части. Оператор комплекса с помощью специального манипулятора, который позже назвали «джойстиком», управлял полетом, пытаясь навести ракету на визуально наблюдаемую цель.

ПТРК 9К11 «Малютка» Фото: Общественное достояние

Контроль такого боеприпаса требовал обучения, и даже у опытных операторов ПТРК вероятность попадания в цель составляла не более 70%. С развитием электроники противотанковые ракетные комплексы стали полуавтоматическими, и в последних версиях наведение на цель стало полностью автоматизированным. Фактически у современных ПТРК реализован принцип «выстрелил и забыл». Наведением ракеты комплекс управляет самостоятельно.

«Фагот»

В 1970-е годы на вооружение поступил комплекс-долгожитель 9К111 «Фагот» — его модернизированные варианты выпуска 1980–1990-х годов сегодня есть у российской армии и показывают себя эффективным средством поражения как любых неподвижных целей (дотов, укрытий, зданий), так и бронетехники.

Несмотря на почтенный уже возраст, «Фаготы» оказались вполне рабочим комплексом в СВО. Они используются, например, частями ВДВ с установкой на пикапы в качестве мобильных ПТРК. Бьют и по пехоте, и по бронированным объектам ВСУ.

Фото: mil.ru 9К111 «Фагот»

Наведение современного «Фагота» автоматизировано — оператор держит цель в прицеле комплекса, а ракета управляется по проводам. Комплекс видит ее сам по специальному трассеру в хвостовой части и генерирует команды на ее руле для совмещения трассера и цели. Поставить помехи такой системе можно, но сложно: воздействие на провода — очень сложная задача для помех. Дальность действия ракет «Фагота» — от 2000 м (ракета 9М111) до 4000 м (ракета 9М113).

«Корнет»

Самым совершенным российским ПТРК для пехоты и мобильных наземных установок считается комплекс 9К135 «Корнет». Разработан Тульским КБ приборостроения им. Щипунова в 1990-е годы. Он универсален и так же может работать по любым целям. Р акеты комплекса имеют разные боевые части — тандемные противотанковые, фугасные, термобарические. Бронепробиваемость тандемной боевой части составляет до 1300 мм обычной брони за динамической защитой. Это значит, что сегодня нет ни одного танка, который «Корнет» не смог бы поразить.

В отличие от комплексов предыдущих поколений, для управления ракетой уже не используются провода. Она наводится по лазерному лучу, и в последних моделях реализован тот самый принцип «выстрелил и забыл» — то есть оператор ПТРК фиксирует цель, выполняет пуск и может не дожидаться попадания — ракета управляется комплексом полностью автоматически.

Боевая машина «Корнет-Д» Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Для борьбы с помехами и гарантированного поражения важных целей «Корнет» может работать с одновременным пуском второй ракеты по той же цели. Дальность действия достигает 5,5 км, что больше дальности прицельного артиллерийского огня большинства танков.

Кроме пехотной пусковой установки, «Корнет» применяется и на бронетехнике. При размещении на мобильной платформе машины типа «Тигр» комплекс несет восемь ракет в пусковых установках и еще столько же в боезапасе . С 2012 года на вооружение поступил доработанный комплекс «Корнет-Д».

В июле 2023 года в зоне СВО впервые и успешно использован комплекс «Корнет» с дистанционным управлением «Курган». Применение такой модификации произошло в группировке «Юг» и как раз против западной бронетехники . Пульт управления ПТРК может быть вынесен на расстояние до 50 м, что позволяет маскировать для применения из засад и обеспечивает безопасность расчету.

«Хризантема-С»

Самым мощным средством, которое сегодня сухопутные войска России могут применять по бронированной технике, стал универсальный мобильный ракетный комплекс 9К123 «Хризантема-С». Уникальный ПТРК-робот создан Коломенским КБ машиностроения. Комплекс может применять ракеты двух типов с надкалиберной тандемно-кумулятивной и с фугасной термобарической боевыми частями. Соответственно, первая может поражать любые бронированные объекты, а вторая применяется против укреплений, зданий, сооружений и против групповых легкобронированных целей.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов Мобильный ракетный комплекс 9К123 «Хризантема-С»

«Хризантема» — всепогодный и всесуточный ПТРК с двумя независимыми каналами наведения ракет. Считается, что одна боевая машина может сдерживать наступление группы бронеобъектов противника. У комплекса автоматизирована перезарядка, поэтому его и называют «роботом».

Сверхзвуковой ракетой «Хризантема» может поражать даже вертолеты. Боекомплект машины — 15 ракет в контейнерах. Дальность прицельного помехоустойчивого огня ПТРК — 6 км. Используется два типа наведения ракет — по радиоканалу и по лучу лазера.