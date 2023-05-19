 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство на дороге в ЛНР
Общество
Движение поездов на участке схода вагонов в Крыму восстановлено
Мир
В конгресс США внесли законопроект о выходе из ДСНВ
Мир
В Армении предрекли прекращение поставок в РФ продукции коньячного завода в Ереване
Общество
Техническое движение на участке схода вагонов в Крыму восстановлено
Мир
МО Британии подтвердило использование ВСУ ракет Storm Shadow
Происшествия
Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае
Происшествия
В ДНР при разминировании погибли два сапера МЧС России
Общество
На Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию ВС РФ
Мир
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Мир
В МИД РФ заявили об изначальной готовности содействовать судам Турции на Украине
Экономика
ЦБ заявил об отсутствии поводов для сомнений в устойчивости бюджета в 2023 году
Мир
МИД РФ сообщил о продлении зерновой сделки до 17 июля
/

Технический нокдаун: оружие и боеприпасы ВФУ уничтожаются на складах

ВС РФ проводят операцию по снижению ударной мощи украинской группировки, считают эксперты
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ночь на 18 мая российская армия нанесла групповые удары по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника. Уничтожены значительные запасы боеприпасов, пресечена переброска частей к линии боевого соприкосновения. Эксперты отмечают, что в течение нескольких последних дней ВС РФ проводят операцию по уничтожению тыловых складов с боеприпасами, техникой, ГСМ, а также резервов противника. Она рассчитана на снижение ударной мощи украинской группировки и уже сказывается на ее способности вести наступательные операции.

Резервы не придут

Воздушно-космические силы, а также корабли Черноморского флота России в ночь на 18 мая нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника.

— В результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, в результате удара были ликвидированы склады и запасы боеприпасов южной группировки ВФУ. Их планировалось использовать для активных действий против российских войск на херсонском направлении. Все поставленные задачи в ходе удара были выполнены.

сво
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В ночь на 18 мая воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины. Минэнерго страны сообщило, что в результате ракетного удара были повреждены объекты энергетики. Согласно этим данным, зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры, без света остались ряд населенных пунктов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Хмельницкой областях. В последней отключились воздушные линии электропередачи.

Власти Киева сообщили, что звуки взрывов прозвучали в Дарницком, Деснянском и Днепропетровском районах города, а также в области.

Везде в ходу: российская армия по-новому взглянула на тягачи МТ-ЛБ
Опыт СВО возродил интерес к широкому использованию неприхотливых советских вездеходов

Власти Одесской области сообщили о повреждении зданий промышленных предприятий. В Хмельницкой области отчитались о попадании по объектам инфраструктуры.

Массированные ракетные удары по складам и резервам противника проводятся уже несколько дней. Самые мощные были 14 и 17 мая. Минобороны РФ ранее сообщало, что в первом случае был нанесен ряд ударов по складам боеприпасов, вооружения и военной техники, предоставленных странами НАТО, в Тернополе и Петропавловке Днепропетровской области. 17 мая был уничтожен склад боеприпасов на территории судоремонтного предприятия в Николаеве.

сво
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— В течение нескольких дней проходит наша операция по уничтожению в дальних и средних тылах складов с боеприпасами, с техникой, с ГСМ, и резервов противника, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. — Это происходит на юге — в Одессе и Николаеве, — в центре и на западе Украины. В том числе ударам подвергаются подразделения, которые они называют «гвардией наступления». Применяются ракеты воздушного, морского базирования и другие средства. Это влечет за собой ослабление потенциала ударной украинской группировки и сказывается на ее способности наступать. Если не будет снарядов, ракет, ГСМ, все это будет обречено на неудачу.

Эксперт отметил, что наступление — это то, что кураторы требуют от Киева.

— Но из-за того, что наносятся удары, они откладывают его на потом, — считает Василий Дандыкин. - Они там пытаются что-то делать, но ничего не выходит. Будет по-нашему. Вскоре, я так понимаю, многострадальный Артемовск будет освобожден.

Четыре икса: какие ракеты используют российские летчики в зоне СВО
Высокоточные авиационные боеприпасы доказали свою эффективность в ходе боевых действий

Все с боевым опытом

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал ход боевой подготовки контрактников на полигонах Западного военного округа, сообщили в пресс-службе ведомства 18 мая.

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков доложил главе Минобороны, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе спецоперации. Они организованы с учетом особенностей использования противником западного оружия.

Сергей Шойгу на проверке организации боевой подготовки на полигонах Западного военного округа

Сергей Шойгу на проверке организации боевой подготовки на полигонах Западного военного округа

Фото: t.me/mod_russia

Контрактники занимаются тактико-специальной, медицинской и огневой подготовкой, вождением боевой и специальной техники, а также изучают работу средств связи. Все выполняют стрельбы из различных видов оружия.

Сейчас проходит одиночная подготовка контрактников и боевое слаживание в составе отделений и взводов. Затем личный состав направится в пункты постоянной дислокации для дальнейшей подготовки в своих подразделениях и воинских частях.

Держать строй: Шойгу проинспектировал подготовленную для СВО технику
Проверка резервов важна в преддверии возможной активизации боевых действий, считают эксперты

Минометы ведут огонь

Минометчики 87-го отдельного стрелкового полка выдвигаются на огневую позицию, чтобы накрыть укрепрайон противника. Точную работу бойцов показал корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Бойцам предстоит нанести удар по украинскому укрепрайону с пулеметной точкой — ее обнаружили разведчики.

Стрельбу корректируют с квадрокоптера. Первая мина — пристрелочная. Она ложится рядом с позициями противника. Следующая попадает точно в окоп.

— В укрытие! — звучит команда на позиции наших минометчиков. В небе был замечен неизвестный дрон.

сво
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Бойцы ветками маскируют миномет и занимают места в окопах.

— Вот только что был звук прилета, это украинская артиллерия отвечает. Бьют, как парни говорят, наобум, цель они толком не знают и приблизительно в этом направлении стараются хоть что-то поразить, — рассказал Родион Северьянов.

Переждав артналет, минометчики начинают стрельбу вновь. Звук выстрелов бьет по ушам. Но минометчики не носят специальные наушники.

Корабли в родной гавани: Черноморский флот ждет усиление
До конца года ЧФ должен принять в свой состав четыре новые боевые единицы

— В них можно не услышать и пропустить неприятельский выстрел. Лучше так — погроме, но слышно, что происходит вокруг, — уточнил боец с позывным Окроп.

Цель уничтожена, позиция боевиков «разобрана» подчистую, они покидают свои укрепления. Бегут. Хорошо, хоть забирают раненых — что случается нечасто, рассказал Родион Северьянов.

сво
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Минометчики 87 полка маскируют позиции и ждут новых координат от разведки.

Сбиты украинские Су-24 и Ми-8

18 мая в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 520 человек и 36 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны России.

«Кинжальная» боль: как был уничтожен американский ЗРК Рatriot
Вычислить и поразить зенитный комплекс помогла тактика из 90-х годов

Российские штурмовые отряды при активной поддержке подразделений ВДВ продолжали бои по освобождению Артемовска.

Общие потери противника на донецком направлении составили до 200 украинских военнослужащих и наемников, один танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

сво
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В ЛНР и Харьковской области подразделения 138-й и 27-й мотострелковых бригад и 98-й воздушно-десантной дивизии пресекли действия четырех диверсионно-разведывательных групп.

ВКС России в районе населенного пункта Славянск в ДНР сбили самолет Су-24 воздушных сил Украины. Также, российская ПВО в районе населенного пункта Новопавловка в Запорожской области уничтожила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023