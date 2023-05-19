Технический нокдаун: оружие и боеприпасы ВФУ уничтожаются на складах

В ночь на 18 мая российская армия нанесла групповые удары по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника. Уничтожены значительные запасы боеприпасов, пресечена переброска частей к линии боевого соприкосновения. Эксперты отмечают, что в течение нескольких последних дней ВС РФ проводят операцию по уничтожению тыловых складов с боеприпасами, техникой, ГСМ, а также резервов противника. Она рассчитана на снижение ударной мощи украинской группировки и уже сказывается на ее способности вести наступательные операции.

Резервы не придут

Воздушно-космические силы, а также корабли Черноморского флота России в ночь на 18 мая нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника.

— В результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, в результате удара были ликвидированы склады и запасы боеприпасов южной группировки ВФУ. Их планировалось использовать для активных действий против российских войск на херсонском направлении. Все поставленные задачи в ходе удара были выполнены.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В ночь на 18 мая воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины. Минэнерго страны сообщило, что в результате ракетного удара были повреждены объекты энергетики. Согласно этим данным, зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры, без света остались ряд населенных пунктов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Хмельницкой областях. В последней отключились воздушные линии электропередачи.

Власти Киева сообщили, что звуки взрывов прозвучали в Дарницком, Деснянском и Днепропетровском районах города, а также в области.

Власти Одесской области сообщили о повреждении зданий промышленных предприятий. В Хмельницкой области отчитались о попадании по объектам инфраструктуры.

Массированные ракетные удары по складам и резервам противника проводятся уже несколько дней. Самые мощные были 14 и 17 мая. Минобороны РФ ранее сообщало, что в первом случае был нанесен ряд ударов по складам боеприпасов, вооружения и военной техники, предоставленных странами НАТО, в Тернополе и Петропавловке Днепропетровской области. 17 мая был уничтожен склад боеприпасов на территории судоремонтного предприятия в Николаеве.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— В течение нескольких дней проходит наша операция по уничтожению в дальних и средних тылах складов с боеприпасами, с техникой, с ГСМ, и резервов противника, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. — Это происходит на юге — в Одессе и Николаеве, — в центре и на западе Украины. В том числе ударам подвергаются подразделения, которые они называют «гвардией наступления». Применяются ракеты воздушного, морского базирования и другие средства. Это влечет за собой ослабление потенциала ударной украинской группировки и сказывается на ее способности наступать. Если не будет снарядов, ракет, ГСМ, все это будет обречено на неудачу.

Эксперт отметил, что наступление — это то, что кураторы требуют от Киева.

— Но из-за того, что наносятся удары, они откладывают его на потом, — считает Василий Дандыкин. - Они там пытаются что-то делать, но ничего не выходит. Будет по-нашему. Вскоре, я так понимаю, многострадальный Артемовск будет освобожден.

Все с боевым опытом

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал ход боевой подготовки контрактников на полигонах Западного военного округа, сообщили в пресс-службе ведомства 18 мая.

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков доложил главе Минобороны, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе спецоперации. Они организованы с учетом особенностей использования противником западного оружия.

Сергей Шойгу на проверке организации боевой подготовки на полигонах Западного военного округа Фото: t.me/mod_russia

Контрактники занимаются тактико-специальной, медицинской и огневой подготовкой, вождением боевой и специальной техники, а также изучают работу средств связи. Все выполняют стрельбы из различных видов оружия.

Сейчас проходит одиночная подготовка контрактников и боевое слаживание в составе отделений и взводов. Затем личный состав направится в пункты постоянной дислокации для дальнейшей подготовки в своих подразделениях и воинских частях.

Минометы ведут огонь

Минометчики 87-го отдельного стрелкового полка выдвигаются на огневую позицию, чтобы накрыть укрепрайон противника. Точную работу бойцов показал корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Бойцам предстоит нанести удар по украинскому укрепрайону с пулеметной точкой — ее обнаружили разведчики.

Стрельбу корректируют с квадрокоптера. Первая мина — пристрелочная. Она ложится рядом с позициями противника. Следующая попадает точно в окоп.

— В укрытие! — звучит команда на позиции наших минометчиков. В небе был замечен неизвестный дрон.

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Бойцы ветками маскируют миномет и занимают места в окопах.

— Вот только что был звук прилета, это украинская артиллерия отвечает. Бьют, как парни говорят, наобум, цель они толком не знают и приблизительно в этом направлении стараются хоть что-то поразить , — рассказал Родион Северьянов.

Переждав артналет, минометчики начинают стрельбу вновь. Звук выстрелов бьет по ушам. Но минометчики не носят специальные наушники.

— В них можно не услышать и пропустить неприятельский выстрел. Лучше так — погроме, но слышно, что происходит вокруг, — уточнил боец с позывным Окроп.

Цель уничтожена, позиция боевиков «разобрана» подчистую, они покидают свои укрепления. Бегут. Хорошо, хоть забирают раненых — что случается нечасто, рассказал Родион Северьянов.

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Минометчики 87 полка маскируют позиции и ждут новых координат от разведки.

Сбиты украинские Су-24 и Ми-8

18 мая в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 520 человек и 36 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны России.

Российские штурмовые отряды при активной поддержке подразделений ВДВ продолжали бои по освобождению Артемовска.

Общие потери противника на донецком направлении составили до 200 украинских военнослужащих и наемников, один танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В ЛНР и Харьковской области подразделения 138-й и 27-й мотострелковых бригад и 98-й воздушно-десантной дивизии пресекли действия четырех диверсионно-разведывательных групп.