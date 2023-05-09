Везде в ходу: российская армия по-новому взглянула на тягачи МТ-ЛБ

Специальная военная операция стала не только первой реальной проверкой для новейшей российской техники, но в ряде случаев и «ренессансом» давно и хорошо известных систем и платформ. Например, для легкобронированного гусеничного тягача МТ-ЛБ, принятого на вооружение еще в 1964 году. Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ, исходя из опыта СВО, принято решение расширить применение МТ-ЛБ. Изучается и вопрос разработки более современных машин в этом классе. Тягач и в советские времена, и в ходе СВО показал себя как неприхотливая, высокопроходимая и эффективная машина как на поле боя, так и в тылу. Что мешает его серийному производству и как быстро можно преодолеть эти препятствия — в материале «Известий».

Трудности перевода

Главными достоинствами тягача МТ-ЛБ в свое время стали высокая технологичность, низкая цена, использование комплектующих от гражданской техники (в первую очередь двигатель ЯМЗ-236/238) и широкая сфера применения в качестве платформы для установки различных систем. Даже «демобилизованные» машины оказались востребованы в народном хозяйстве, особенно в районах Крайнего Севера и на Дальнем Востоке.

МТ-ЛБ, как и его удлиненная модификация МТ-ЛБу, стал участником практически всех конфликтов, в которых принимали участие советская и российская армии. Машина также активно поставлялась на экспорт (включая и реэкспорт), причем даже в страны с развитой собственной военной промышленностью и возможностью выбора — к примеру, в Швецию и Финляндию.

Кроме исполнения своих непосредственных функций легкого тягача, МТ-ЛБ со временем стал выступать в роли транспортера, а также платформы для установки различного вооружения . Если монтаж зенитной установки ЗУ-23-2 является фактически узаконенным вариантом, то в ряде конфликтов имели место установка на него различных пулеметов, трехствольной югославской 20-миллиметровой установки M55A4B1 и даже 57-миллиметровых зенитных орудий С-60. В Ираке пошли по собственному пути и устанавливали на корпус бронированную «будку», в которой перевозился личный состав или монтировался пулемет.

Бронетранспортер МТ-ЛБ Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Таким образом, тягачи семейства МТ-ЛБ оказались весьма востребованы рынком, а габариты, тяговооруженность и проходимость машины позволяли без серьезного ухудшения этих качеств придавать им новые функции. Казалось бы, у этой техники безоблачное будущее, однако реальность оказалось несколько иной.

Главной проблемой МТ-ЛБ стала география его производства. Тягач разработало конструкторское бюро Харьковского тракторного завода (ХТЗ), там он и выпускался. Лицензия на производство также была передана в Болгарию и Польшу, в те годы еще — Организации Варшавского Договора. С конца 1970-х годов эти страны производили их не только для собственных армий, но и активно поставляли в СССР.

Конвейер сборки Харьковского тракторного завода Фото: РИА Новости/Русиновский

После 1991 года поставки из Болгарии и Польши прекратились, а ХТЗ постепенно снижал объем выпуска, и к 2014 году полностью утратил возможность их производства. На территории РСФСР машина не выпускалась, хотя во второй половине 1980-х годов на Владимирском тракторном заводе (ВТЗ) началось создание производства-«дублера» ХТЗ, причем даже было сделано некоторое количество этих машин — машинокомплектов из Харькова.

На ВТЗ было даже создано небольшое конструкторское бюро по данной проблематике, которое разработало и изготовило опытные образцы машины технической помощи МТП-ЛБ на базе МТ-ЛБ. В отличие от бронированной ремонтно-эвакуационной машины, МТП-ЛБ должны были обеспечивать обслуживание различной номенклатуры техники в труднодоступных местах, учитывая способность МТ-ЛБ плавать и его проходимость. Но в силу различных объективных и субъективных причин ВТЗ не только не приступил к выпуску новых разработок, но и прекратил подготовку производства и изготовление тех модификаций, которые планировались изначально.

Актуальность не теряется

Одной из субъективных причин стало желание Министерства обороны СССР заменить МТ-ЛБ на более совершенную машину. Это привело к появлению в середине 1980-х годов ОКР «Планер». Предполагалось повысить защитные возможности, обитаемость, увеличить удельную мощность и грузоподъемность, массу буксируемого орудия (более 6 т) и провести ряд других улучшений, включая гидрообъемную передачу.

Результатов эти работы не дали, в итоге российская армия сохранила на вооружении МТ-ЛБ советского выпуска, до поры до времени решая вопрос их исправности за счет каннибализации парка существующих машин.

Попытки наладить производство МТ-ЛБ или его аналогов в России ни к чему не привели, по факту за новые работы выдавалась модернизация машин из наличия с «новыми» комплектующими, взятыми с «машин-доноров». К 2010-м годам ситуация с МТ-ЛБ стала критической, так как имевшийся парк стремительно ветшал, наиболее сохранившиеся образцы шли на экспорт или активно эксплуатировались в войсках, часть тягачей уходила на гражданский рынок и было понятно, что при подобном положении вещей исправных машин скоро не останется.

Легкобронированный гусеничный тягач МТ-ЛБу Фото: commons.wikimedia.org/Johannes Maximilian

Ситуацию удалось исправить только начиная с 2013 года, когда АО «Ремдизель» освоило капитальный ремонт МТ-ЛБ и МТ-ЛБу. В рамках этой работы прошла обширная работа по импортозамещению, на 52 российских предприятиях был налажен выпуск 4 тыс. деталей, еще более тысячи изготавливается самим «Ремдизелем». Было освоено производство оперения, сидений, топливных баков, гусеничных лент, оптических приборов наблюдения.

В России сейчас производится порядка 90% комплектующих к МТ-ЛБ , а оставшиеся 10% восстанавливаются (например, балансиры и опорные катки). Доработанный вариант — с заменой штатной башни с 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ на турель с 12,7-миллиметровым пулеметом «КОРД» и установкой новой радиостанции — получил наименование «Изделие 15».

Эти работы позволили вернуть в строй несколько сотен МТ-ЛБ, часть из которых находится на вооружении российской группировки в ходе специальной военной операции на Украине. Судя по фотографиям и видеороликам первого этапа операции, именно благодаря наличию МТ-ЛБ российским войскам удались глубокие прорывы в тыл украинских войск на северном и южном участках линии соприкосновения.

Востребованность подобной техники усилилась по мере появления новых угроз, в первую очередь вооруженных коптеров. В качестве импровизации ответом на нее стало оснащение МТ-ЛБ корабельной спаренной 25-миллиметровой зенитной установкой 2М-3М, предпринятое одним из подразделений морской пехоты ВМФ России.

Тягач МТ-ЛБ с корабельной спаренной 25-мм зенитной установкой 2М-3М Фото: t.me/bmpd_cast

Таким образом, можно констатировать, что концепция МТ-ЛБ за 60 лет практически не устарела, а подобная многофункциональная машина оказалась весьма востребованной не только в Вооруженных силах, но также на экспортных рынках и в гражданском секторе.

Имевшийся ресурс в виде МТ-ЛБ советского выпуска стремительно тает, а капитальный ремонт позволяет лишь поддерживать число исправных машин на минимально необходимом уровне. То есть на повестке дня стоит вопрос о разворачивании нового производства данной машины, видимо, с возможностью установки различных силовых установок и трансмиссий, длиной шасси, возможностью оснащения ее небронированным корпусом, а также в безэкипажном варианте.