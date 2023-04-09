Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»

На этой неделе расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» из Белоруссии отправились для подготовки в Россию. Одним из вероятных ее направлений может быть обучение применению ракет с ядерными зарядами. «Искандеры-М» белорусская армия получила в прошлом году, а ядерный арсенал планируется развернуть на территории республики в ближайшие месяцы. В случае необходимости российские ядерные боеголовки могут быть установлены на белорусские «Искандеры». В том, каковы возможности этого ракетного комплекса и какой потенциал он имеет в современной конфигурации украинского конфликта, разбирались «Известия».

Договорные обязательства

Своим появлением ракетный комплекс 9К720 «Искандер-М» обязан Договору об ограничении баллистических ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который был заключен между СССР и США в 1987 году, и главному конструктору КБ машиностроения (КБМ) из Коломны Сергею Павловичу Непобедимому.

Когда стало ясно, что договору быть и под нож пойдет сразу несколько перспективных ракетных программ, Непобедимый не опустил руки, а настоял на создании ракетного комплекса с дальностью действия до 500 км.

Фото: РИА Новости Генеральный конструктор ракетной военной техники, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР Сергей Павлович Непобедимый

Были использованы наработки КБМ по нескольким ракетным системам, которые должны были прийти на смену таким комплексам, как «Точка» и «Ока». Для своего времени «Точка» была передовым достижением ракетостроения — боевая машина комплекса могла оперативно прибыть в точку пуска, выполнить прицеливание, нанести удар и немедленно покинуть район.

Использование малогабаритной твердотопливной ракеты обеспечивало высокую надежность комплекса и простоту обслуживания. Минус был только один: для гарантированного поражения цели обычными боеприпасами с учетом вероятного отклонения от точки прицеливания требовалось две ракеты.

Научно-исследовательская работа «Искандер» была посвящена проработке концепции нового ракетного комплекса. Он должен был заменить в войсках ракетные комплексы 9К72 SCUD с жидкостными ракетами с дальностью действия до 300 км и дополнить твердотопливные «Точки». Пусковая установка нового комплекса должна была нести две ракеты с более высокой точностью и фактически могла заменить целую батарею 9К72.

Пусковая установка ракетной системы 9К72 «Эльбрус» на стартовой позиции. 1982 год Фото: ТАСС/Олег Пороховников

Самоходная пусковая установка стала тяжелее, и в отличие от «Точки» ее планировалось сделать не плавающей. В ракете и комплексе предполагалась реализация инновационных по тем временам технологических решений: осуществление топографической привязки пусковой установки в любой точке маршрута, получение целеуказания от внешних источников информации в режиме реального времени, перенацеливание ракеты после старта, использование головок самонаведения на конечном этапе траектории, минимальная радиолокационная заметность ракеты и комплекс мер для преодоления потенциальной противоракетной обороны противника.

Также планировалось разработать систему ввода данных в систему управления ракеты внутри пусковой установки до перевода в стартовое положение — последнее уже было реализовано на стратегических мобильных комплексах «Темп-2С» и в комплексе «Точка».

Ракета революционного комплекса должна была управляться на всей траектории полета. Новый комплекс должен был занять место между «Точкой-У» и «Окой-У» в ряду ракетных комплексов малой дальности к концу 1980-х годов, но тут и случился договор об ограничении ракет средней и малой дальности, подписанный США и СССР в 1987 году.

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У» во время учебных пусков на полигоне близ Нижнего Новгорода. 1993 год Фото: ТАСС/Николай Мошков

РСМД поставил крест на нескольких классах ракетных комплексов, включая комплексы «Ока», «Ока-У» и новейший комплекс «Волга». Именно в это время в КБ машиностроения (Коломна) в инициативном порядке и по распоряжению Непобедимого было начато создание нового ракетного комплекса с уменьшенной дальностью действия. А в 1988 году вышло постановление Совмина СССР о финансировании работ по созданию комплекса 9К715 «Искандер» с баллистической ракетой 9М723.

С учетом большого опыта КБ машиностроения в создании подобных комплексов уже в 1991 году на полигоне Капустин Яр были начаты первые пуски прототипов ракет. 25 октября 1995 года газета «Красная Звезда» объявила о завершении испытаний ракетного комплекса «Искандер», но на самом деле работа по его созданию только начиналась.

Пусковая установка и ракета оперативно-тактического комплекса «Ока-У» в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга Фото: commons.wikimedia.org/One half 3544

В конце 1990-х комплекс был перепроектирован под использование новых пусковых установок на минском шасси МЗКТ-7930 «Астролог». Шли работы и над другими компонентами. Наконец, в начале 2000-х сложилась современная концепция модернизированного и улучшенного ракетного комплекса 9К720 «Искандер-М», который заметно отличался от старого.

Новый «Искандер-М» стал первым отечественным модульным многофункциональным ракетным комплексом сухопутных войск. Он мог применять совершенно разные технически ракеты — баллистические 9М723 и крылатые 9М728.

Особенность в том, что «Искандер-М» мог проводить пуски этих ракет одними и теми же установками и средствами боевого управления. Таким образом был положен задел создания системы, которая могла бы решать не только задачи армейской операции, но иметь и стратегические возможности в случае прекращения действия договора РСМД.

Шасси МЗКТ-7930 «Астролог» Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Испытания баллистических ракет 9М723 комплекса «Искандер-М» были проведены в 1999-2004 годах, а в мае 2007-го был выполнен первый пуск крылатой ракеты 9М728 с пусковой установки 9П78 комплекса «Искандер-М».

Комплекс 9К720 «Искандер-М» с баллистической ракетой 9М723 принят на вооружение российской армии в 2004 году, в 2005-м он начал поступать в ракетные бригады. В 2010 году было начато массовое производство «Искандеров-М» для замены в ракетных бригадах комплексов «Точка-У». Перевооружение сухопутных войск завершилось в конце 2021 года — 13 ракетных бригад и 630-й отдельный ракетный дивизион были оснащены комплексами 9К720 «Искандер-М».

Лучший в своем роде

Какими же возможностями обладает ракетный комплекс «Искандер-М»? Он может работать в составе разведывательно-ударного комплекса, получая информацию о целях в режиме реального времени и поражая их в течение считаных минут после обнаружения разведкой. Цифровые системы передачи информации о целях и компьютерная подготовка полетных заданий максимально сокращают время подготовки ракетного удара.

Баллистические ракеты комплекса 9М723 имеют дальность действия до 480 км и, как мы теперь знаем, могут нести кассетную, фугасную либо ядерную боевую часть малой мощности (от 5 до 50 килотонн). Целями для такой ракеты могут стать сосредоточения военной техники противника, штабы, авиабазы, порты, зенитные и противоракетные комплексы.

Развертывание оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» во время показательных выступлений в рамках III Международного военно-технического форума «Армия-2017» на Свердловском полигоне Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Сбить ракету 9М723 практически невозможно: малозаметный корпус, небольшие габариты, высокая скорость, возможность противоракетного маневра и комплекс средств преодоления ПРО в виде выпускаемых на финальном этапе полета ложных целей. С учетом высокой точности 9М723 даже в обычном оснащении может уничтожить почти любую цель. В ядерном же оснащении ограничений по типам целей просто нет.

В начале 2000-х появилась информация, что «Искандеры» могут поставляться на экспорт в виде варианта 9К720Э «Искандер-Э». Он демонстрировался на различных выставках, и такие показы сопровождались переговорами о возможных поставках. Экспортный вариант «Искандера» имеет ограничения по дальности действия до 300 км.

В 2004–2010 годах СМИ сообщали о переговорах по поводу поставок «Искандеров-Э» в Сирию, Индию, Иран, Кувейт, Малайзию, Вьетнам, Сингапур и даже в Южную Корею. Интерес к «Искандерам» проявили и такие традиционные партнеры РФ по военно-техническому сотрудничеству, как Алжир, Казахстан и Белоруссия.

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» во время тренировки ракетных и артиллерийских подразделений пятой армии ВВО в Приморском крае Фото: РИА Новости/Сергей Орлов

Белоруссия предложила даже провести самостоятельную сборку комплексов с российскими ракетами — пусковые установки для «Искандеров» используют минские шасси, и технически в цехах МЗКТ возможно подготовить боевые машины комплекса.

В 2022 году Белоруссия получила первый дивизион ракетных комплексов. Сколько всего «Искандеров-Э» будет получено Союзным государством, не разглашается, но с учетом расширения НАТО России, очевидно, нужна будет и поддержка белорусских комплексов. Вероятно, в западных районах России также будет развернуто дополнительно две-три новых ракетных бригады «Искандеров-М».

«Искандеры» принимают непосредственное участие в специальной военной операции на территории Украины. Сейчас это — один из самых «несбиваемых» ракетных комплексов, который, как и авиационный «Кинжал», работает только по важным и ответственным целям.