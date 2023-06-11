Поразительная цель: каким оружием отражают украинское контрнаступление

Возобновление активных боевых действий в зоне специальной военной операции и в первую очередь в Запорожской области снова повысило интерес к технической стороне конфликта. Попытки прорыва российской обороны в районе Озерова привели к большим потерям ВФУ, например, утрате не менее двух танков Leopard 2A6 и порядка 13 БМП М2 Bradley. Этот эпизод стал одним из свидетельств того, что в ходе отражения украинского контрнаступления российские войска применили новейшие высокоточные средства поражения — управляемые ракеты и авиабомбы. О каких именно боевых системах идет речь и на что они способны, разбирались «Известия».

Давняя история

В истории с уничтоженными танками Leopard 2A6 и БМП М2 Bradley интересно то, что колонну 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, судя по всему, обнаружили в тылу при помощи БПЛА, а затем нанесли по ней удар высокоточным оружием. Об этом свидетельствует большое количество уничтоженной техники.

Данный эпизод вновь заставляет вернуться к вопросу о том, какова роль высокоточного оружия в СВО. Очевидно, что полноценный анализ затруднен отсутствием данных о потерях и повреждениях как со стороны Министерства обороны России, так и ВСУ. Но определенные выводы сделать всё же можно.

СВО стала очередным конфликтом, в котором доля применения высокоточного оружия возрастает по сравнению с предыдущим. Если в Великой Отечественной войне Красная армия буквально штучно применяла радиоуправляемые бомбардировщики ТБ-3 и «телетанки» с не очень высокими результатами, то уже в войне в Афганистане управляемое оружие стало использоваться намного активнее. Так, только штурмовики Су-25 выпустили 139 управляемых ракет «воздух – земля» Х-25МЛ и Х-29Л и поразили ими 127 целей.

Следующим рубежом стала антитеррористическая операция в Сирии. В ней впервые в боевых условиях применили различные управляемые средства поражения : авиационные крылатые ракеты Х-555, Х-101 и Х-35У, корабельные 3К14, береговые ракетные комплексы «Бастион», сухопутные комплексы «Искандер-М» (их «дебют» пришелся на августовскую войну с Грузией в 2008 году, но массовое применение впервые началось именно в Сирии), корректируемые авиабомбы КАБ-500С, а также ряд других систем.

На новый уровень

СВО вывела применение российского высокоточного оружия на совершенно иной уровень. Впервые в российской военной истории с его помощью решаются стратегические задачи, направленные на уничтожение военно-промышленного потенциала противника. Ракеты различных типов также впервые стали применяться массировано, одновременно поражая цели, расположенные на удалении в сотни километров друг от друга.

Также впервые началось применение тактических и оперативно-тактических барражирующих боеприпасов, которые стали, пожалуй, главным открытием данного конфликта и тем фактором, к которому ВСУ и НАТО оказались не готовы. Речь в данном случае идет в первую очередь о барражирующих боеприпасах «Герань-1/2», «Ланцет» и «Куб».

С применением крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и сухопутного базирования Россия сразу вышла на уровень США, что ранее было практически невозможно предположить. Судя по украинским оценкам, с 24 февраля общее число выпущенных ракет превысило 4 тыс ., причем только в мае 2023 года крылатых ракет было выпущено 160, а число примененных барражирующих боеприпасов «Герань» превысило 340 единиц.

Итогом стало практически полное уничтожение и истощение боекомплекта довоенной украинской ПВО, а также потери в поставленных из НАТО зенитно-ракетных системах и комплексах. Исключительно воздушными ударами был практически полностью уничтожен украинский ВПК, а также существенное число аэродромов и авиационной техники на них.

Принципиально новым словом стало боевое применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которой поражаются наиболее ценные и защищенные цели. Известно минимум о четырех пусках, которые завершились поражением цели, а заявление о том, что ЗРС Patriot сбил пятую ракету, подтверждений так и не нашло.

В свою очередь, массовое применение барражирующих боеприпасов «Ланцет» и «Куб» привело к существенному сокращению числа украинской бронетехники и артиллерии, которая зачастую поражалась на марше. Массовость применения и высокая эффективность привели к тому, что ВСУ стали активно защищать сетками позиции артиллерии и ЗРК, но даже несмотря на это, успешные поражения продолжались.

При этом выяснилось, что ни украинская, ни западная ПВО не была готова к противодействию данной угрозе. Число «Ланцетов» в войсках явно растет, что позволяет поражать не только такие важные цели, как танки или артиллерийские орудия, но и отдельные автомобили с военнослужащими ВСУ и боеприпасами.

Наконец, 2023 год стал годом массового применения управляемых бомб фронтовой авиацией ВКС России. Это не только специализированные управляемые УПАБ-1500Б или КАБ-250ЛГ. Настоящей революцией стоит признать комплекты доработок свободнопадающих авиабомб, что позволяет носителю не входит в зону армейской ПВО с ПЗРК и ЗРК малой дальности, которые еще остаются на вооружении ВСУ.

Таким образом, можно констатировать, что СВО стала настоящей революцией в вопросе как применения высокоточных средств поражения, так и их номенклатуры и количества. Многие образцы применены впервые, но результаты сразу стали весьма ощутимыми.

Как представляется, в наибольшей степени облик боевых действий изменили тактические барражирующие боеприпасы, а также планирующие авиабомбы, массовое применение которых стало весьма неприятным открытием для ВСУ, и противодействие им до сих пор не найдено.