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Система сдержки: ВС РФ уверенно противостоят противнику под Артемовском

Из-за тактически невыгодных позиций у Клещеевки ВФУ несут большие потери, отмечают эксперты
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские подразделения 5 октября отбили две атаки на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Противник в этих боях потерял до 210 боевиков и 14 единиц техники. Сейчас украинские войска с новой силой атакуют Клещеевку на артемовском направлении, но российские бойцы уверенно удерживают свои позиции. В то же время подразделения ВДВ на запорожском направлении вернули часть территории под Вербовым и закрепляются там, сообщили источники «Известий». Эксперты считают, что усиленные атаки украинских боевиков на донецком направлении приведут лишь к еще большим потерям. Также 5 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил работу по боевой подготовке резервных полков на полигонах Южного военного округа.

Горячие точки

На донецком направлении российские военнослужащие отбили две атаки в районе населенных пунктов Красногоровка и Первомайское в ДНР. Также нанесено поражение войскам и технике противника в районе Новомихайловки.

— Потери противника за сутки составили до 210 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М-777, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», гаубица Д-20.

Военнослужащие ВС РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Также на запорожском направлении нанесено поражение подразделению 65-й механизированной бригады ВФУ в районе Работино, сообщили в Минобороны России.

За последние сутки российские подразделения воздушно-десантных войск смогли отбросить украинские силы на линии Новопокровка – Вербовое, рассказали источники «Известий», знакомые с ситуацией. В ходе успешного наступления было взято несколько позиций. В настоящее время бойцы ВДВ закрепляются на них.

В то же время, по словам собеседника издания, со вчерашнего дня украинское командование ввело в бой значительные силы в районе Клещеевки возле Артемовска. ВФУ пытаются взять российские позиции в районе железной дороги. На момент написания статьи все атаки были отбиты, российские войска уверенно удерживают северо-восточную часть населенного пункта.

Сложившуюся ситуацию собеседники издания связывают с переброской наиболее боеспособных украинских сил из Запорожья в район Артемовска.

По сводкам из зоны СВО видно, что у вооруженных формирований Украины не получается добиться тех результатов контрнаступления, о которых они постоянно заявляли, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Украинские боевики несут большие потери на всех направлениях, а также торопятся, допуская из-за этого огрехи, — объяснил он. — В районе Клещеевки ВС РФ — на высотах, ВФУ — в низине. Я думаю, что это очередная акция их, которая ничем не закончится, кроме того, что они понесут еще большие потери. А дальше Запад рассчитывает, что погода будет получше, но она также может и ухудшиться за неделю. Например, начнется сезон дождей. Видно, что контрнаступление начинает затихать. ВФУ сейчас нужно идти в оборону, но пока непонятно, как это у них получится.

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Плановый смотр

Министр обороны России Сергей Шойгу 5 октября в штабе Объединенной группировки войск заслушал доклады командующих по текущей обстановке и планы дальнейших действий, сообщили в военном ведомстве.

— В целом идет плановая работа, активная по всем направлениям. Я сегодня посмотрел и проверил работу по боевой подготовке резервных полков на полигонах Южного военного округа. Там одновременно идет подготовка и контрактников, набранных в последний месяц, и добровольцев, — заявил Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Начальник управления боевой подготовки ЮВО доложил Шойгу, что обучаемые отрабатывают эвакуацию раненых из техники и окопов, процесс доставки до средств эвакуации и организацию связи в соответствии с опытом военной спецоперации. Также военнослужащие отрабатывают специальные навыки по управлению дронами, их применению для разведки, наведения и корректировки артиллерийского огня.

— У нас, как это и было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение, — подчеркнул глава военного ведомства.

Он отметил, что все российские офицеры-инструкторы, ведущие дополнительную подготовку на сформированных в рамках спецоперации направлениях, имеют боевой опыт. Есть и те, кто в результате боевых действий получил ранения и вернулся на боевую службу.

Сергей Шойгу также поблагодарил глав субъектов РФ, помогающих участникам СВО и их семьям, набирающих добровольцев и вводящих соцпакеты для их поддержки. По его словам, в течение последнего месяца набрано 38 тыс. добровольцев для участия в спецоперации, люди отличаются высокой мотивацией и готовы к выполнению боевых задач.

Кроме того, множество женщин отправляются добровольцами в зону проведения спецоперации и выполняют задачи не хуже мужчин. Это врачи и медицинские работники.

Поражение личного состава

Российские войска в течение суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на южнодонецком и краснолиманском направлениях, на остальных наносили поражение противнику, сообщили в Минобороны РФ 5 октября.

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На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отбили две атаки штурмовых групп механизированных бригад ВФУ в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР.

На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск нанесено огневое поражение войскам воздушно-десантной и двух механизированных бригад ВФУ в районах населенных пунктов Новоселовское в ЛНР, Тимковка и Синьковка в Харьковской области.

Военнослужащий ВС РФ

Военнослужащий ВС РФ

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Также нанесено поражение личному составу и технике противника в районах населенных пунктов Кузьмино в ЛНР, Торское и Григоровка в ДНР.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное в Запорожской области и нанесли огневое поражение штурмовым отрядам механизированных бригад ВФУ в районах населенных пунктов Урожайное, Никольское, Новомихайловка в ДНР.

На этих направлениях противник за сутки потерял до 330 боевиков и 15 единиц техники, включая четыре пикапа, две гаубицы М109 Paladin, а также орудие Д-30.

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«Гроза» для боевиков ВФУ

Военный корреспондент «Известий» Марина Кравцова побывала на позициях российских военнослужащих на купянском направлении и увидела, как самоходный миномет «Тюльпан» пробивает укрепрайон наемников ВФУ.

— С беспилотника засекают, передают нам цели. Мы уже работаем по ним. Обычно по укрепленным сооружениям — здания, ангары, в общем-то, что надо пробить, — рассказал военнослужащий ВС РФ Александр.

Корреспондент отметила, что от момента обнаружения цели до выстрела проходит меньше пяти минут. Работа ведется фугасными минами и активно-реактивными снарядами. Боеприпас выбирается в зависимости от расстояния до цели и других факторов.

Тюльпан
Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

— Расчет миномета сейчас работает по укрепленным позициям противника. Мощность удара такая, что пробивает железобетонные укрепления на глубину 6 м, — рассказала Кравцова.

На кадрах объективного контроля, предоставленных военнослужащими, видно, как расчет миномета успешно выполнил свою задачу — укрепрайон наемников поражен. Как рассказали бойцы, прозвище у этого миномета «Гроза», так как он является грозой для украинских боевиков.

Сбили 27 БПЛА

В северо-западной части акватории Черного моря 5 октября морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВФУ, сообщили в Минобороны РФ.

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За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 620 бойцов ВФУ и 43 единицы техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

В Кировоградской области уничтожен склад боеприпасов и вооружения ВФУ.

Российские средства ПВО сбили авиационную управляемую бомбу JDAM, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 27 украинских БПЛА.

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