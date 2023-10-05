Группа задержки: у берегов полуострова уничтожены диверсанты ВФУ

В районе мыса Тарханкут пресечена попытка проникновения украинской диверсионной группы на территорию Крыма, сообщили 4 октября в Минобороны РФ. Флотилию ВФУ, состоящую из катера и трех гидроциклов, у берега встретили российские военнослужащие, а уцелевшие диверсанты попали под огонь самолетов. Одного из боевиков захватили в плен. По его словам, группа состояла из 16 человек и собиралась ограничиться фото- и видеосъемкой ДРГ на фоне украинского флага. Эксперты отмечают, что к берегам Крыма направлялся полноценный диверсионный отряд, способный проводить серьезные операции.

Быстро сняли

В северо-западной части акватории Черного моря самолеты ВКС России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВФУ. Диверсанты следовали в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах, сообщили в Минобороны РФ 4 октября.

Один из диверсантов захвачен в плен. На допросе он сказал, что его зовут Александр Любас, рядовой, служит в Главном управлении разведки минобороны Украины (воинская часть 0336).

По его словам, в группе диверсантов, отправившейся к берегам Крыма, было 16 человек. Они собирались провести фото- и видеосъемку ДРГ на фоне украинского флага на территории Крыма.

Также были захвачены гидроцикл «Ямаха», две штурмовые винтовки — американская М-4, чешская Bren-2 — и флаг спецподразделения ГУР «Артан», которое комплектуется добровольцами. Флаг этого подразделения уже мелькал в украинских роликах с острова Змеиный.

Скутер задержанного мужчины во время попытки проникновения на территорию Крыма Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Диверсант рассказал, что их группа выдвинулась в Крым из села Вилково, расположенного на берегу Дуная в Одесской области. Место немноголюдное и хорошо подходит для размещения базы диверсантов — расположено в дельте реки посреди Дунайского биосферного заповедника.

В операции участвовали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым совместно с подразделениями Черноморского флота и Управления Росгвардии по Республике Крым.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, отряд украинских диверсантов был своевременно обнаружен при выходе с Одесской области. Подразделение выдвинулось к острову Змеиный, где разделилось на две группы, одна из которых пошла в сторону Крыма. Она была взята на сопровождение, и после того, как подошла к берегу, их встретили российские военнослужащие.

После короткого боестолкновения украинские диверсанты отступили, понеся потери. По отходящей группе был нанесен удар ВКС РФ.

К территории Крыма выдвигалась полноценная диверсионная группа, рассказал «Известиям» председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

Задержанный мужчина Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

— В таком составе она могла наделать бед, — отметил эксперт. — На первом допросе пленный по понятным причинам расскажет легенду — мол, хотели только сфотографироваться, и всё. Но тем не менее я предполагаю, что они действительно проводили это мероприятие в рамках психологической борьбы: хотели показать, что якобы какая-то территория Крыма ими занята. В нынешнее время психологические пиар-акции имеют большое значение. Под нее могли попросить новые транши оружия, с чем сейчас у Украины проблемы. Так или иначе, их цели скоро будут точно ясны.

Удерживая рубежи

Российские войска в течение суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны РФ 4 октября.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп ВФУ в районах населенных пунктов Андреевка, Водяное и Невельское в ДНР. Кроме того, в районе Константиновки уничтожен склад боеприпасов механизированной бригады ВФУ.

На краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отбила две атаки двух бригад ВФУ в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР и Серебрянского лесничества.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и нанесли поражение войскам и технике механизированной бригады ВФУ в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

На купянском направлении Западной группировкой войск поражены личный состав и техника воздушно-десантной, механизированных бригад ВФУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка и Артемовка в ЛНР.

На запорожском направлении нанесено поражение войскам и технике аэромобильной бригады ВФУ и бригады нацгвардии Украины в районе Малой Токмачки и северо-западнее Вербового в Запорожской области.

На этих направлениях противник потерял свыше 400 боевиков и 27 единиц техники, включая орудие М119, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и артсистему М777.

Артиллеристы под Работино

Военный корреспондент «Известий» Даниил Левин побывал на позициях артиллеристов на запорожском направлении недалеко от поселков Работино и Вербовое.

— То, что еще хоть как-то можно было назвать дорогой, осталось далеко позади. Здесь уже самые что ни на есть проселочные пути по полям. Едем в бронированном КамАЗе, потому что очень часто противник отрабатывает здесь кассетами, — отмечает военкор.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

На кадрах, предоставленных корреспондентом, видно, как бойцы заряжают гаубицу и по команде открывают огонь. Как сообщили нам военнослужащие, на всю подготовку есть не более четырех минут.

— Обстановка в последнее время очень напряженная. Работы очень много. Задачи только так идут, мы стараемся выполнять по максимуму, — отмечает заряжающий расчета гаубицы с позывным Сулак.

По его словам, на счету артиллеристов на этом направлении множество успешных уцелей: были поражены САУ, склады боеприпасов ВСУ, живая сила противника, танки Leopard немецкого производства.

Кроме того, большую роль в успехе российских бойцов играет работа беспилотников, с помощью которых производится корректировка огня артиллерии.

Сбит МиГ-29

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 495 бойцов ВФУ и 30 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

В Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В ДНР и ЛНР поражены командно-наблюдательные пункты подразделений трех бригад ВФУ и территориальной обороны.