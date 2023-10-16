Вернуться к Работино: ВС РФ возвращают позиции на запорожском направлении

Наиболее напряженные бои в зоне СВО 14 и 15 октября шли на запорожском направлении. Здесь российские войска смогли выбить вооруженные формирования Украины с позиций в районе Работино и откинуть их на север. А в районе Вербового наши военнослужащие освободили от украинских боевиков лесопосадки в северо-восточной части поселка. Противник, пытаясь вернуть утерянные территории, безуспешно провел шесть контратак. ВФУ в этих боях потеряли до 90 боевиков, сообщили в Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что на запорожском направлении наши бойцы ведут активную оборону, стараясь измотать противника и прощупать его слабые места.

Успехи в боях под Работино

На запорожском направлении российские войска 14 и 15 октября отразили шесть атак егерской и двух механизированных бригад ВФУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вербовое и Работино . Там же было нанесено поражение войскам и технике 65-й механизированной бригады противника. А в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады теробороны, сообщили 15 октября в Минобороны РФ.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, в течение выходных российские войска предприняли несколько массированных контратак в районе Вербовое – Работино. В ходе боев подразделения ВДВ смогли выбить противника с нескольких позиций в районе Работино и откинуть его на север. В районе Вербового российские силы очистили от украинских боевиков лесопосадки в северо-восточной части поселка, а также заняли несколько позиций врага.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Сейчас украинское командование предпринимает активные контратаки силами сводных батальонов 71-й егерской и 65-й механизированных бригад. Ранее эти воинские части уже понесли серьезные потери. Пока остановить продвижение российских сил им не удалось. Но собеседники издания не исключают, что в ближайшее время украинское командование попытается снять резервы с других участков фронта и ввести их в бой в районе Работино.

Сейчас Вооруженные силы РФ активной обороной на запорожском направлении изматывают противника, прощупывая его возможности и силы, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Продвижение наших войск пока нельзя назвать наступлением, — объяснил он. — Наши бойцы сейчас ищут слабые места вооруженных формирований Украины, куда можно будет нанести удар. Это происходит по всей линии боевого соприкосновения. Противник вынужден перебрасывать уже не такие щедрые резервы. Это касается и Купянска, и Авдеевки. Мы изматываем противника. Сейчас мы возвращаем то, что оказалось в серой зоне, что противник сумел в течение четырех с лишним месяцев взять. Но по площади мы уже взяли больше, чем он. Вот такая оборона у нас получилась.

Эксперт также обратил внимание, что в последнее время потери противника увеличились до 700–800 боевиков в день. Речь уже идет не об одном батальоне, а об уничтожении четырех-пяти бригад в месяц.

Бои идут на всех направлениях

Российские войска за прошедшие двое суток — 14 и 15 октября — продолжали успешно отбивать атаки на купянском, донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск отразили 13 атак штурмовых групп ВФУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Ивановка, Синьковка и Тимковка Харьковской области, а также Макеевка в ЛНР.

Кроме того, в районе Синьковки и Ивановки нанесено поражение войскам и технике двух механизированных бригад ВФУ.

В районе Лимана Первого и Ольшаны Харьковской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Военнослужащие ВС РФ Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отбили пять атак бригады специального назначения, а также двух механизированных бригад ВФУ в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянского лесничества.

Кроме того, нанесено поражение личному составу и технике трех механизированных бригад ВФУ в районе Торского, Ямполовки в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили шесть атак подразделений ВФУ в районе Орехово-Василевки, Дубово-Василевки и Клещеевки в ДНР, а также нанесли поражение войскам и технике противника в районе Андреевки, Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки.

В районах населенных пунктов Дылеевка, Желанное и Тоненькое в ДНР уничтожены склады боеприпасов двух механизированных бригад и бригады теробороны ВФУ.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовой группы бригады теробороны в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР и нанесли огневое поражение личному составу четырех бригад ВФУ в районе Угледара и Никольского в ДНР.

Удары «Градом» по блиндажам ВФУ

На позициях российских артиллеристов побывала военный корреспондент «Известий» Мери Бадунц и увидела, как они с помощью РСЗО «Град» уничтожают блиндажи ВФУ на херсонском направлении.

Как только расчет получает цель, он направляется на огневую позицию. По словам корреспондента, при хорошо просматриваемом небе необходимо максимально быстро передвигаться, поскольку наши артиллерийские установки являются главной целью украинских формирований.

— В последнее время немножко участились выстрелы, но мне кажется, это уже последняя агония ВФУ на фоне того, что происходит в мире. В основном работаем по пехоте — они всё пытаются переправиться через реку. Но бывают и другие цели, — поделился военнослужащий РФ с позывным Арчер.

РСЗО «Град» ВС РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

На кадрах, предоставленных корреспондентом, видно, как артиллеристы выпускают по позициям противника два снаряда, а после небольшой корректировки направляют по целям остальные боеприпасы. Сейчас в зоне боевых действий самое большое значение имеет маскировка, так как любые передвижения обнаруживает беспилотник.

— Вы уверены, что у нас здесь надежная маскировка?

— Да, вполне. Мы с коптера проверяем. Поднимаем его и смотрим. Оно не должно быть ровненько, как гараж. Оно должно быть чем-то непонятным, — объяснил военный.

После стрельбы наступает затишье, но работа «Градов» отличается скоротечностью. Выполнив свою боевую задачу, расчет быстро скрывается и перемещается уже на другие позиции. Каждый день полк группировки «Днепр» уничтожает блиндажи, опорные пункты, пулеметные и гранатометные точки ВФУ.

Потери Украины за 14–15 октября

За двое суток в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 1495 бойцов ВФУ и 83 единицы техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

На херсонском направлении нанесено огневое поражение войскам и технике бригады теробороны ВФУ в районе населенного пункта Берислав Херсонской области.

Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» ВКС РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВФУ на острове Алешкинский.

На аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен узел связи радиотехнического подразделения ВФУ.

В Харьковской области уничтожен командный пункт механизированной бригады ВФУ.