В ракетных целях: российская армия нанесла восемь ударов по Украине
В течение семи дней Вооруженные силы РФ нанесли восемь групповых ударов ракетами «Искандер-М» по военной инфраструктуре ВФУ. Были уничтожены склад хранения катеров типа Willard, склад военной техники на судоремонтном заводе «Дунайсудосервис», база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме Умань и другие военные цели, рассказали в Минобороны РФ. Пострадал ряд важных объектов морских диверсантов ВФУ, что должно значительно снизить их активность, отметили эксперты. Также российские бойцы продвинулись вперед и улучшили свои позиции на купянском направлении.
Ударная неделя
Вооруженные силы РФ с 7 по 13 октября оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и беспилотниками нанесли восемь групповых ударов по объектам вооруженных формирований Украины, сообщили в Минобороны РФ.
— В результате ударов уничтожены склад хранения катеров типа Willard производства США, полевой артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ «Херсон», склад военной техники на судоремонтном заводе «Дунайсудосервис» в городе Ильичевск Одесской области, а также база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме Умань в Черкасской области, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также поражались склады ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, цеха предприятий, производящих и хранящих вооружение и военную технику, а также пункты размещения военнослужащих, националистов и иностранных наемников.
Удары по центрам диверсантов и их инфраструктуре имеют важное военное значение, рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.
— Любое попадание по таким объектам смешивает планы, приводит к потерям в личном составе, уничтожению баз и складов техники, — отметил он. — Удары ракет и дронов всю инфраструктуру не уничтожат, но наносят серьезные потери, дезорганизуют работу. Это сказывается на их активности.
Морские диверсанты ВФУ — серьезный противник, добавил он.
— С советского времени там оставалось две бригады морского спецназа, — объяснил эксперт. — Это были высокопрофессиональные люди, учиться было у кого. Кроме того, в течение многих лет, по крайней мере пяти точно, они постоянно проходили дополнительную подготовку в натовских центрах, а непосредственно перед СВО кураторство на себя взяли британцы. Поэтому это очень подготовленные люди, очень серьезные.
Продвижение под Купянском
Кроме того, отметили в Минобороны, на купянском направлении в течение недели Западной группировкой войск при поддержке авиации и огня артиллерии были заняты более выгодные рубежи и позиции.
— Отражено 46 атак противника в районах Ивановки, Синьковки Харьковской области и Макеевки ЛНР. В районах Синьковки, Тимковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР поражена живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, — сообщил Игорь Конашенков.
С начала этой недели ВФУ потеряли здесь более 830 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.
Крепкая оборона
На краснолиманском направлении в течение недели отражены 22 атаки штурмовых подразделений ВФУ. Противник силами трех бригад предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Червоная Диброва в ЛНР и Ямполовка в ДНР.
На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили 17 атак украинских подразделений в районах Орехово-Василевки и Водяного.
Кроме того, уничтожены две украинские диверсионные группы и пять полевых складов с боеприпасами.
На южнодонецком направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю, отразили восемь атак противника и пресекли деятельность трех украинских диверсионных групп.
На запорожском направлении отражены четыре атаки штурмовых групп ВФУ в районах Вербового и Работино.
На херсонском направлении противник продолжал предпринимать безуспешные попытки захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра.
Значение маскировки
На позициях российских танкистов побывал военный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.
Оператор-наводчик танка Т-80 155-й бригады морпехов с позывным Блатной показал нашему корреспонденту, как устроена дополнительная защита боевой машины.
— Натягиваем маскировочную сеть над танком так, чтобы не было его заметно. На самом танке тоже масксети, как видите, немало. Теперь и сверху его не видно будет. Если прилетят вражеские «птички», то его не заметят, — сообщил военнослужащий.
По словам механика-водителя с позывным Пилигрим, отбиваться от беспилотников приходится ручным оружием.
— Услышали беспилотник — начали высматривать и увидели его над полем. Дрон был с сюрпризом, то есть со снарядом. Он остановился и уже был готов в нас впаяться, так сказать. Но я в него попал и он в воздухе взорвался, — рассказал танкист.
Кассетные боеприпасы для танка не страшны, экипаж их даже не замечает. На кадрах, предоставленных корреспондентом, виден след прилета одного из них: небольшое отверстие, поцарапаны гайки.
Такие боеприпасы — сейчас основные в артиллерии Украины — практически не наносят танкам урона, говорят бойцы.
Сбит Су-25
С 7 по 13 октября в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 5,3 тыс. бойцов ВФУ и 310 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.
На островах Алешкинский и Переяславский уничтожены три склада с боеприпасами, а также две диверсионно-разведывательные группы.
ВКС России сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области.
Авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены штурмовик Су-25, пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У», зенитный ракетный комплекс С-300, а также две радиолокационые станции СТ-68У.
Кроме того, уничтожены склады авиационных средств поражения в населенном пункте Дубиевка в Черкасской области и Прилуки в Черниговской области, а также хранилища авиационного топлива на аэродромах Озерное в Житомире и Миргород в Полтавской области.
Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВФУ.
Российские средства ПВО в течение недели сбили 19 снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган», семь бомб JDAM, 12 противорадиолокационных ракет HARM, два противокорабельных боеприпаса «Нептун» и 218 украинских БПЛА.