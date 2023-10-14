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В ракетных целях: российская армия нанесла восемь ударов по Украине

Поврежден ряд важных объектов морских диверсантов ВФУ
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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В течение семи дней Вооруженные силы РФ нанесли восемь групповых ударов ракетами «Искандер-М» по военной инфраструктуре ВФУ. Были уничтожены склад хранения катеров типа Willard, склад военной техники на судоремонтном заводе «Дунайсудосервис», база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме Умань и другие военные цели, рассказали в Минобороны РФ. Пострадал ряд важных объектов морских диверсантов ВФУ, что должно значительно снизить их активность, отметили эксперты. Также российские бойцы продвинулись вперед и улучшили свои позиции на купянском направлении.

Ударная неделя

Вооруженные силы РФ с 7 по 13 октября оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и беспилотниками нанесли восемь групповых ударов по объектам вооруженных формирований Украины, сообщили в Минобороны РФ.

В результате ударов уничтожены склад хранения катеров типа Willard производства США, полевой артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ «Херсон», склад военной техники на судоремонтном заводе «Дунайсудосервис» в городе Ильичевск Одесской области, а также база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме Умань в Черкасской области, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также поражались склады ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, цеха предприятий, производящих и хранящих вооружение и военную технику, а также пункты размещения военнослужащих, националистов и иностранных наемников.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Удары по центрам диверсантов и их инфраструктуре имеют важное военное значение, рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Любое попадание по таким объектам смешивает планы, приводит к потерям в личном составе, уничтожению баз и складов техники, — отметил он. — Удары ракет и дронов всю инфраструктуру не уничтожат, но наносят серьезные потери, дезорганизуют работу. Это сказывается на их активности.

Морские диверсанты ВФУ — серьезный противник, добавил он.

— С советского времени там оставалось две бригады морского спецназа, — объяснил эксперт. — Это были высокопрофессиональные люди, учиться было у кого. Кроме того, в течение многих лет, по крайней мере пяти точно, они постоянно проходили дополнительную подготовку в натовских центрах, а непосредственно перед СВО кураторство на себя взяли британцы. Поэтому это очень подготовленные люди, очень серьезные.

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Продвижение под Купянском

Кроме того, отметили в Минобороны, на купянском направлении в течение недели Западной группировкой войск при поддержке авиации и огня артиллерии были заняты более выгодные рубежи и позиции.

Отражено 46 атак противника в районах Ивановки, Синьковки Харьковской области и Макеевки ЛНР. В районах Синьковки, Тимковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР поражена живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, — сообщил Игорь Конашенков.

С начала этой недели ВФУ потеряли здесь более 830 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

Купянск
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Крепкая оборона

На краснолиманском направлении в течение недели отражены 22 атаки штурмовых подразделений ВФУ. Противник силами трех бригад предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Червоная Диброва в ЛНР и Ямполовка в ДНР.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили 17 атак украинских подразделений в районах Орехово-Василевки и Водяного.

Кроме того, уничтожены две украинские диверсионные группы и пять полевых складов с боеприпасами.

На южнодонецком направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю, отразили восемь атак противника и пресекли деятельность трех украинских диверсионных групп.

На запорожском направлении отражены четыре атаки штурмовых групп ВФУ в районах Вербового и Работино.

На херсонском направлении противник продолжал предпринимать безуспешные попытки захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра.

Значение маскировки

На позициях российских танкистов побывал военный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Оператор-наводчик танка Т-80 155-й бригады морпехов с позывным Блатной показал нашему корреспонденту, как устроена дополнительная защита боевой машины.

танки
Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— Натягиваем маскировочную сеть над танком так, чтобы не было его заметно. На самом танке тоже масксети, как видите, немало. Теперь и сверху его не видно будет. Если прилетят вражеские «птички», то его не заметят, — сообщил военнослужащий.

По словам механика-водителя с позывным Пилигрим, отбиваться от беспилотников приходится ручным оружием.

— Услышали беспилотник — начали высматривать и увидели его над полем. Дрон был с сюрпризом, то есть со снарядом. Он остановился и уже был готов в нас впаяться, так сказать. Но я в него попал и он в воздухе взорвался, — рассказал танкист.

Кассетные боеприпасы для танка не страшны, экипаж их даже не замечает. На кадрах, предоставленных корреспондентом, виден след прилета одного из них: небольшое отверстие, поцарапаны гайки.

Такие боеприпасы — сейчас основные в артиллерии Украины — практически не наносят танкам урона, говорят бойцы.

Сбит Су-25

С 7 по 13 октября в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 5,3 тыс. бойцов ВФУ и 310 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

На островах Алешкинский и Переяславский уничтожены три склада с боеприпасами, а также две диверсионно-разведывательные группы.

ВКС России сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области.

СУ
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены штурмовик Су-25, пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У», зенитный ракетный комплекс С-300, а также две радиолокационые станции СТ-68У.

Кроме того, уничтожены склады авиационных средств поражения в населенном пункте Дубиевка в Черкасской области и Прилуки в Черниговской области, а также хранилища авиационного топлива на аэродромах Озерное в Житомире и Миргород в Полтавской области.

Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВФУ.

Российские средства ПВО в течение недели сбили 19 снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган», семь бомб JDAM, 12 противорадиолокационных ракет HARM, два противокорабельных боеприпаса «Нептун» и 218 украинских БПЛА.

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