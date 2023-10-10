Вышли на трассу: российские войска продвинулись под Купянском

На купянском направлении российские войска смогли продвинуться вперед южнее Котляровки. Противник пытаясь вернуть утерянные территории, провел пять контратак, которые были успешно отбиты. ВФУ в этих боях потеряли до 170 боевиков и пять единиц военной техники, сообщили в Минобороны России. Эксперты отмечают, что успех в районе Купянска ставит под угрозу важные для ВФУ коммуникации и расширяет оперативные возможности при проведении дальнейших операций по освобождению Донбасса.

Купянская партия

На купянском направлении Западная группировка Вооруженных сил РФ отразили пять атак ВФУ. В этих боях противник потерял до 170 боевиков и пять единиц техники, сообщили в Минобороны 9 октября.

— В ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка, Орлянское Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, в районе населенного пункта южнее Котляровки в районе Табаевки ВС РФ пересекли трассу и взяли ее часть под контроль. Сейчас российские войска предпринимают усилия, чтобы закрепиться на занятых позициях и расширить свой контроль над трассой Сватово-Купянск. Украинские подразделения 9 октября предприняли многочисленные контратаки, пытаясь оттеснить наши войска от важной дороги.

При этом собеседники издания отмечают, что речь идет о локальном успехе. Требуется серьезно расширить плацдарм и только после этого попытаться продолжить наступление.

Это направление очень важно стратегически для нас, потому что поможет обеспечить безопасность Белгородской области и расширить оперативные возможности про проведении дальнейших операций по освобождению Донбасса , рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Сейчас речь идет о продвижении, где на километр, где на полкилометра, — уточнил он. — Но с 4 июня мы продвинулись и взяли площадь больше, чем это сделали украинцы во время своего контрнаступления. Продвигаясь на купянском направлении, мы сможем перерезать коммуникации ВФУ на донбасском направлении. Украинские боевики пытаются атаковать, но несут большие потери и всё это делается в ущерб тем операциям, которые они раньше объявили главными. То есть так или иначе противник там переходит к обороне. Мы их отбросим. Скорее всего, вооруженные формирования Украины постараются навязать нам бои в Купянске, но тут уже наши будут определять, что с этим делать: обходить или нет.

На юге зоны СВО накал боев снизился. В частности, на запорожском направлении нанесено огневое поражение войскам и технике 65-й механизированной бригады ВФУ в районе населенного пункта Работино. Также пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВФУ в районе Вербового.

Держим оборону

Российские войска в течение суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на донецком, купянском, южнодонецком и краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны РФ 9 октября.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили три атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Курдюмовка и Водяное. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районе Клещеевки и Андреевки.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск Центр отбили две атаки штурмовых групп ВФУ в районе Червоной Дибровы и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Торского, Григоровки и Кузьмино.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск Восток отразили атаку в районе Приютного и нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районе Старомайорского.

На этих направлениях противник потерял свыше 550 боевиков и 28 единиц техники.

Всего же за сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 630 бойцов ВФУ и 32 единицы техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили. В Черниговской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

9 октября президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 4-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Объединение было отмечено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества».

Вопросы по биологии

Минобороны РФ пополнило список американских и украинских чиновников, а также представителей компаний, которые участвуют в биологических программах двойного назначения, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов 9 октября. В него вошли украинские и американские чиновники.

В частности, Томас Вол — вице-президент и представитель «Блэк энд Витч» на Украине. Он курировал вопросы внедрения электронной системы ПАКС (предназначена для передачи данных и создания удаленных архивов) для контроля за биологическими материалами.

Кэвин Оливал — вице-президент по исследованиям подрядной организации Эко-Хелс-Альянс, принимал участие в реализации проектов минобороны США по изучению зоонозных заболеваний, передаваемых летучими мышами.

Михаил Усатый — заместитель начальника санитарно-эпидемиологического управления ВФУ. С 2018 года курировал организацию работ в рамках проектов ДИТРА (управление по снижению угрозы оружия массового поражения в Минобороны США, — «Известия») на Украине.

Татьяна Кирьязова — исполнительный директор Украинского института политики общественного здравоохранения. Курировала совместные с США исследования патогенов на базе украинского научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова в Одессе.

— Таким образом, вопросы к военно-биологической деятельности США и Украины по-прежнему остаются, и их становится все больше, — заявил Кириллов.

По его словам, представленная информация об организаторах и участниках военно-биологических деятельности будет передана в Следственный комитет РФ.

Дроны над Авдеевкой

В районе Авдеевки настоящей головной болью для противника стали наши беспилотники. За работой бойцов наблюдал корреспондент Семен Еремин.

Расчет БПЛА выходит на боевую позицию затемно. Так меньше шансов быть обнаруженными «коллегами», вооруженными дронами-камикадзе. С той стороны, совсем недалеко — украинский укрепрайон. Его будут атаковать операторы дронов батальона им. архангела Михаила.

— Зашли в окоп, и стало более-менее безопасно. Хотя вот в тепловизор нас видно издалека. Но уже в окопчике поспокойнее, – поделился Еремин.

Перед расчетом БПЛА стоит задача «кошмарить» противника — то есть не давать покоя. Пилоты-разведчики будут следить за позициями, а ударники — атаковать при обнаружении боевиков. Есть и одна конкретная цель.

— Нужно поразить дот с пулеметчиком. Там стоит «Утес» — тяжелый пулемет, который сильно мешает перемещения наших войск по окопам, — рассказал оператор БПЛА с позывным Осьминог.

Наши бойцы используют FPV-дроны — это БПЛА-камикадзе с прикрепленной к ним взрывчаткой. Сначала они ставят антенны — усилители сигнала, а затем монтируют боеприпасы на БПЛА.

Дроны у них крупные — десять дюймов. Они понесут самодельные осколочно-фугасные бомбы весом три с половиной килограмма. Также для них есть кумулятивные заряды, которые могут пробить бетонный дот.

В полет отправляют дрон Осьминога. Он воюет уже год и считается опытным пилотом. Его на цель ведет боец с позывным Степа, а на контроле стоит разведчик.

Бойцы видят момент попадания дрона по пулеметной позиции, но эффективность можно оценить только после наблюдения в течение суток.