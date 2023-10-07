В ракетном темпе: РФ нанесла 14 высокоточных ударов по тылам противника
В течение семи дней Вооруженные силы РФ нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием. Были уничтожены цеха сборки беспилотников Punisher и «Фурия», склады с боеприпасами к HIMARS и крылатыми ракетами Storm Shadow и Scalp. Также под ударами оказались подразделения украинских националистических формирований, иностранных наемников и инструкторов. Эти удары свидетельствуют о том, что ПВО противника истощилась, а наша армия стала эффективнее находить и уничтожать трудновыявляемые цели, отмечают эксперты. Также 6 сентября вертолет Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВФУ, следовавший по направлению к Крыму.
Удары по тылам
С 29 сентября по 6 октября Вооруженными силами РФ нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры Украины, рассказали в российском Минобороны.
— Поражались склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производственные цеха предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Во время них также были уничтожены мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов Punisher и «Фурия».
Ударам подверглись склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
В пунктах временной дислокации были поражены подразделения украинских националистических формирований, а также иностранных наемников и инструкторов.
Изменились глубина и качество нашей разведки, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.
— Мы стали доставать объекты противника, которые сложно выявить, — объяснил он. — Мы уничтожали здания, где проводились совещания, наносили удары по военным эшелонам, где шла разгрузка, по подразделениям на полигонах. Понятно, что люди и техника собирались в этих местах ненадолго, но мы смогли их уничтожить, причем били в нужное время и точно.
Эксперт отметил, что такие удары стали возможны в том числе и по причине истощения ПВО противника.
— Раньше они могли создавать группы ПВО, которые были способны сражаться с нашими высокоточными средствами нападения, — уточнил он. — Сейчас противовоздушная оборона не справляется с этой задачей, прикрывает лишь важные объекты. Появились огромные дыры.
Ракетный комплекс «Искандер М» ВС РФ
Эксперт считает, что по этим признакам можно сказать, что наступление противника выдохлось.
— Мы перехватываем инициативу, — отметил он. — Теперь противнику остается ждать, что будем делать мы. Украинское наступление ради наступления, в котором было потеряно много людей и техники, может закончится нашим сокрушительным контрударом, и они это боятся.
Кроме того, 6 сентября около 10:45 вертолет морской авиации Черноморского флота обнаружил и уничтожил безэкипажный катер ВФУ, следовавший в направлении Крыма, сообщили в Минобороны РФ. Дрон был замечен в ходе патрулирования северо-западной части акватории.
Атаки отражены
На купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили четыре контратаки подразделений ВФУ и поразили скопления живой силы четырех бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области, Новоселовское и Новолюбовка в ЛНР.
На краснолиманском направлении противник силами трех бригад предпринимал безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах Ямполовки в ДНР, Червоной Дибровы и Кузьмино в ЛНР. Подразделения группировки войск «Центр» отбили 17 атак.
Военнослужащий ВС РФ
На донецком направлении противник продолжал укреплять свою оборону в районе Авдеевки, Марьинки и Торецка. Одновременно пытался атаковать в районах Первомайского, Невельского и Красногоровки в ДНР.
За прошедшую неделю на данном направлении подразделения Южной группировки отразили 34 атаки ВФУ. Также ударами авиации и ракетных войск были уничтожены три склада с боеприпасами.
На южнодонецком направлении российские подразделения за неделю отразили 11 атак противника.
На запорожском направлении активными действиями подразделений российских войск заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отразили две контратаки штурмовых двух бригад ВФУ в районах Вербового и Работино.
На херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу Днепра. Уничтожено пять складов с боеприпасами, а также пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВФУ.
Уничтоженный бронеавтомобиль американского производства (тип MRAP)
«Кассеты» под Клещеевкой
В районе Артемовска в ДНР продолжаются позиционные бои. Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин побывал на наших позициях.
До Клещееевки оставалось доехать всего несколько километров, когда в радиоторе «буханки» обнаружили пробоину. Дальше из-за поломки ехать нельзя. Остановились в селе Зайцево, которое находится в недалеко от линии боевого соприкосновения.
— Здесь зона весьма опасная, лишний раз перемещаться не стоит, — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Арамис.
Украинских дронов-камикадзе тут ненамного меньше, чем комаров. Уже к закату удалось проехать под Клещеевку. Ночь переждали в землянке. На наши позиции удается попасть перебежкам, так как местность открытая и уже светло.
Противник засыпает землю минами с помощью кассетных снарядов. Этой ночью от них пострадал запас воды и консервов для батальона.
Следы на асфальте от сработавшей кассетной боевой части украинской ракеты
— Постоянно этот район обстреливают кассетами. Здесь был склад продуктов, все осколками уничтожено. Часть еды, которая сохранилась, парни сейчас выбирают и уносят, — рассказал Дмитрий Зименкин.
Противник сейчас активизировался на этом направлении, пытается перейти железную дорогу под Клещеевкой, но каждый раз получает отпор.
Сбито четыре самолета
С 29 сентября по 6 октября в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 3890 бойцов ВФУ и 253 единицы техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.
ВКС России и средства ПВО сбили самолеты Су-27, Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах Солдатского Днепропетровской области, Сергеевки и Клещеевки в ДНР. Кроме того, на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен штурмовик Су-25.
Ударами ракетных войск, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов поражены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук» в ДНР и три радиолокационных станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в ДНР и Николаевской области.
Военнослужащий ВС РФ
Морской авиацией Черноморского флота уничтожены два плавсредства и 13 диверсантов ВФУ при попытке высадки десанта на побережье Крыма.
Российские средства ПВО сбили 39 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган», четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также две противокорабельные ракеты «Нептун» и 320 украинских БПЛА.