Оглушительный эффект: когда войска получат системы РЭБ «Былина»

Вооруженные силы России в 2025 году получат новые комплексы радиоэлектронной борьбы РБ-109 «Былина». Эта система с элементами искусственного интеллекта объединяет средства РЭБ в единый контур, анализирует обстановку в районе боевых действий и самостоятельно решает, как организовать подавление целей. Эксперты отмечают, что применение «Былины» улучшит взаимодействие комплексов радиоэлектронной борьбы на поле боя, значительно повысив их эффективность.

Проверка в войсках

Новые комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Былина» в настоящий момент проходят опытную эксплуатацию в войсках. Она должна завершиться в 2024 году. Если комплексы подтвердят свои высокие характеристики, в 2025 году они начнут поступать в подразделения Вооруженных сил РФ , сообщили «Известиям» источники в российском военном ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что «Былину» впервые испытали в ходе учений «Запад-2017». Там комплексы РЭБ были задействованы в целях дезорганизации системы управления условного противника.

На маневрах в сложной радиоэлектронной обстановке действовало около 20 тыс. военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов и около 250 танков. Это позволило проверить работу «Былины» в условиях, максимально близких к боевым.

Фото: militaryarms.ru

Эффективность применения средств РЭБ под управлением «Былины» повысится на 30–40% , рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— С «Былиной» любая группировка РЭБ будет действовать сетецентрично, — объяснил он. — Она позволит более точно и эффективно применять комплексы, которые работают по различным диапазонам, радиосредствам и РЛС противника, в том или ином районе. И что важно — согласовывать их работу. Сейчас радиоразведка обнаруживает цели, комплексы радиоборьбы подавляют их, но действия не всегда согласованы. Например, может получиться так, что в радиусе действия не смогут использоваться свои беспилотники. «Былина» поможет согласовать по времени, месту и цели применения задействованные системы вооружения в нужном районе.

Эксперт также отметил, что элементы искусственного интеллекта, заложенные в «Былине», помогут решить, какие средства РЭБ, по какой схеме, на каких частотах и с какой мощностью надо задействовать против тех или иных целей.

Мгновенное действие

Комплекс РЭБ РБ-109А «Былина» монтируется на пяти грузовых машинах высокой проходимости. Эта компоновка позволяет разместить не только электронную аппаратуру, средства связи, но и всё необходимое оборудование для жизнеобеспечения экипажей.

Такой подход должен максимально облегчить их работу в полевых условиях. Прибыв в назначенное место, солдаты и офицеры тут же могут приступить к выполнению боевого задания.

Алгоритм действия «Былины» достаточно прост. Прибыв в заданный район, она автоматически устанавливает связь с вышестоящим штабом, пунктами управления батальонов, рот и с отдельными комплексами РЭБ.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Электроника выясняет оперативную радиоэлектронную обстановку в зоне действия комплекса — наземную, воздушную и, если комплекс действует в приморском районе, надводную.

За короткий промежуток времени «Былина» распознает радиостанции, РЛС и системы связи, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, корабли, катера и даже спутники противника. Не смогут избежать обнаружения и маломощные радиостанции, которыми пользуются диверсанты врага.

Обмен информацией и команды боевого управления идут в режиме реального времени.

В широком диапазоне

В современных военных действиях РЭБ играют важную роль. В 2015 году они одними из первых были переброшены в Сирию для усиления российской группировки. Задача средств РЭБ была в подавлении бортовых радиолокаторов, систем связи, спутниковой навигации и управления летательных аппаратов, которые предпримут попытки атаковать территорию нашей базы.

В зоне проведения специальной военной операции на Украине задействована целая линейка отечественных комплексов РЭБ. Но состав группировок, их возможности и результаты работы не разглашаются.

Береговой комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН», представленный на экспозиции военно-технического форума «Армия» Фото: РИА Новости/Павел Львов

Средства РЭБ, состоящие на вооружении ВС РФ, могут решать самый широкий спектр задач. Они могут с высокой точностью запеленговать и подавить узлы связи противника, заглушить и перехватить сигналы сотовой связи и отключить системы спутниковой навигации.

В частности, комплекс «Мурманск-БН» подавляет каналы связи и управления в радиусе до 8 тыс. км. Он может лишить связи боевые корабли, самолеты, дроны и штабы.

Системы РЭБ «Москва», «Красуха-2» и «Красуха-4» используются для борьбы с авиационными РЛС, а также техникой связи и передачи информации.

Комплекс «Дивноморье» подавляет локаторы и бортовые радиоэлектронные приборы самолетов, вертолетов и беспилотников. Эта система РЭБ работает против «летающих радаров» — Е-3 AWACS и других. Она может спрятать от радиолокационного обнаружения объекты в радиусе нескольких сотен километров. При этом она помещается всего на одной машине и приводится в боевое положение за несколько минут.

Комплекс «Борисоглебск-2» применяется для нарушения связи в тактическом звене. Перспективные системы «Поле-21» способны подавлять в радиусе десятков километров все основные зарубежные системы спутниковой навигации.

Военнослужащие подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Борисоглебск-2» Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Новинки в области радиоэлектронной борьбы будут внедрены и в ВМФ. Например, сейчас идет разработка морских модульных мобильных систем РЭБ. Устанавливать новую систему можно будет в стандартных 40-футовых морских контейнерах, что позволит ее легко монтировать на палубе практически любых кораблей.

Система должна надежно обезопасить морские силы от ударов противокорабельных ракет. Первыми новинку получат патрульные корабли проекта 22160 типа «Василий Быков».