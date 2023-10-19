Военный ВС РФ продолжил командование штурмовой группой после ранения

Российские военнослужащие ведут активные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на запорожском направлении, проявляя героизм и мужество на поле боя. Корреспондент «Известий» Мери Бадунц побывала на российских позициях в районе Работино и пообщалась с бойцами.

«Запорожское направление самое активное. Здесь Работино, Копани, Вербовое — там сейчас проходят самые ожесточенные бои», — рассказала она.

Военнослужащие ВС РФ выполняют боевые задачи быстро и точно. Нередко они продолжают сражаться на линии боевого соприкосновения, даже когда получили серьезное ранение. Так, например, военнослужащий Александр Зиновьев с позывным Скала, однажды, когда вел штурмовую группу, попал под обстрел и получил ранение. Он решил не бросать товарищей и продолжил командование.

«Я до последнего не хотел уходить. Кровь шла хорошо. С головы, с колена. Я не чувствовал боли, не чувствовал сильного такого страха, потому что даже, может быть, и не понимал, что я получил ранение», — поделился Скала.

За героические действия в том сражении Зиновьев был награжден орденом Мужества. Сейчас он уже восстановился и вернулся в строй. Корреспондент отмечает, что таких историй здесь очень много. Российские бойцы сражаются стойко и днем, и ночью.

Ранее, 16 октября, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Известиям», что сейчас ВС РФ активной обороной на запорожском направлении изматывают противника, прощупывая его возможности, сильные и слабые места. Так он прокомментировал сообщение источников «Известий» о том, что российские войска за прошедшие выходные, 14 и 15 октября, предприняли несколько массированных контратак в районе Вербовое – Работино.

До этого, 15 октября, Минобороны РФ показало боевую работу расчетов 82-мм минометов Новороссийских десантников при выполнении огневых задач в районе Вербового в зоне проведения спецоперации. Отмечается, что ВС РФ продолжают наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на запорожском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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