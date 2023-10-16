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Эксперт рассказал о переходе к активной обороне ВС РФ на запорожском направлении

Эксперт Дандыкин рассказал об активной обороне ВС РФ на запорожском направлении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Сейчас Вооруженные силы РФ активной обороной на запорожском направлении изматывают противника, прощупывая его возможности, сильные и слабые места, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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Так он прокомментировал сообщение источников «Известий» о том, что российские войска за прошедшие выходные, 14 и 15 октября, предприняли несколько массированных контратак в районе Вербовое – Работино.

«Продвижение российских подразделений пока нельзя назвать наступлением. Наши бойцы сейчас ищут слабые места украинских формирований, а затем наносят удары по ним. Это происходит по всей линии боевого соприкосновения. Это касается и Купянска, и Авдеевки. Мы изматываем противника», — объяснил он.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, в ходе боев, подразделения ВДВ смогли выбить противника с нескольких позиций в районе Работино и откинуть его на север. В районе Вербового российские силы очистили от украинских боевиков лесопосадки в северо-восточной части поселка, а также заняли несколько украинских позиций.

«Это говорит о том, что мы возвращаем всё, что оказалось в серой зоне, что противник сумел в течение четырех с лишним месяцев взять. Но по площади мы уже взяли больше, чем он. Вот такая оборона у нас получилась», — подчеркнул эксперт.

Василий Дандыкин также отметил, что в последнее время потери противника увеличились до 700–800 боевиков в день. Речь уже идет не об одном батальоне, а об уничтожении 4–5 бригад в месяц. Из-за этого противник вынужден перебрасывать уже не такие щедрые резервы.

В Минобороны РФ 15 октября сообщили, что в течение выходных в зоне проведения спецоперации российские войска уничтожили до 1495 бойцов ВФУ и 83 единицы техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вернуться к Работино: ВС РФ возвращают позиции на запорожском направлении

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