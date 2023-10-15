ВС РФ нанесли удар по подразделениям ВСУ на запорожском направлении

Минобороны России 15 октября показало боевую работу расчетов 82-милимметровых минометов Новороссийских десантников при выполнении огневых задач в районе Вербового в зоне проведения спецоперации.

Отмечается, что ВС РФ продолжают наносить огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.

Разведка десантников получила данные о закреплении противника на одном из участков в зоне ответственности подразделений Новороссийского гвардейского горного соединения воздушно-десантных войск (ВДВ). Обнаружение украинских боевиков осуществляется с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Также, благодаря корректировке огня подразделениями БПЛА, достигается высокая скорость и точность поражения целей.

После получения координат цели, у расчета миномета буквально считанные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных данных для стрельбы и производство первого выстрела.

Как указали в военном ведомстве, артиллеристы-десантники ведут огонь на подавление огневых позиций и разрушение опорных пунктов, а также на уничтожение укрытой живой силы ВСУ на дальности до 7 км. Расчеты по возможности сокращают дистанцию до цели, чтобы гарантированно достать ее. Работают на передовой, оставаясь неуловимыми для противника.

Умелые действия личного состава под руководством опытных командиров обеспечивают одновременно высокую степень поражения и безопасность личного состава минометного подразделения. Огневые точки просчитаны заранее по целям противника. Расчету достаточно нескольких минут для приведения миномета к бою, после этого беглым огнем с корректировкой минометы наносят удар и уничтожают пехоту противника в опорном пункте.

Минобороны РФ уточнило, что 82- миллиметровые минометы предназначены для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника.

Ранее, 13 октября, Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа (ЗВО) при выполнении огневых задач по уничтожению укрепленных позиций ВСУ на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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