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Российские ТОС поразили укрытия двух бригад ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) нанесли удар по укрытиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 19 октября, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удар по скоплению живой силы в укрытиях 68-й егерской и 32-й механизированной бригад в районе Сергеевки», — передает его слова «РИА Новости».

Кроме того, Зыбинский сообщил, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили пункты временной дислокации и опорные пункты ВСУ в районе Берестового.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С3 «Акация», два минометных расчета и пункт боепитания противника. В общей сложности ВСУ потеряли три танка, БТР М113, два пикапа и до 80 человек живой силы.

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Ранее, 16 октября, Зыбинский рассказал, что российские Су-34 нанесли удары по объектам четырех бригад ВСУ. Су-34 ударили по пунктам временной дислокации и опорным пунктам четырех бригад националистов на купянском направлении. В тот же день он сообщил, что за прошедшие сутки украинская армия лишилась до двух рот личного состава, танка и двух боевых бронированных машин на купянском направлении.

Накануне, 15 октября, Минобороны России сообщило, что на купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп украинской армии в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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