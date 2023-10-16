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Российские Су-34 нанесли удары по объектам четырех бригад ВСУ

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Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
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Российские военнослужащие с помощью истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 октября ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«На купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Запад» нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 40-й, 43-й и 115-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригады в районах населенных пунктов Голубовка, Кулаговка, Петропавловка и Купянск-Узловой», — сказал он.

Зыбинский добавил, что у населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Леоновка вертолетами Ка-52, Ми-28 и самолетами оперативно-тактической авиации были нанесены ракетно-бомбовые удары по личном составу ВСУ, вооружению и военной технике.

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Накануне Зыбинский сообщил, что российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ на купянском направлении. Также Зыбинский указал, что в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы ликвидировали самоходную артустановку Krab и четыре минометных расчета ВСУ.

Ранее, 14 октября, Зыбинский заявил, что истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли пять ударов по командно-наблюдательным пунктам и пунктам временной дислокации украинских боевиков на купянском направлении. Кроме того, начальник пресс-центра Западной группировки отметил, что украинская армия в общей сложности потеряла четыре минометных расчета, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела-10», а также артиллерийское орудие Д-20 и беспилотник (БПЛА).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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