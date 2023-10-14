Истребители Су-34 нанесли авиаудары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ

Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли пять ударов по командно-наблюдательным пунктам и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 14 октября сообщил ТАСС начальник пресс-центра Западной группировки российских войск Сергей Зыбинский.

«На купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Запад» нанесли пять авиационных ударов по командно-наблюдательным пунктам и пунктам временной дислокации подразделений 41-й и 43-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка и Петропавловка», — сказал он.

Кроме того, начальник пресс-центра Западной группировки отметил, что украинская армия в общей сложности потеряла четыре минометных расчета, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела-10», а также артиллерийское орудие Д-20 и беспилотник (БПЛА).

Накануне, 13 октября, в Минобороны РФ сообщили, что Западная группировка войск нанесла пять авиационных ударов по объектам ВСУ, включая склад боеприпасов, на купянском направлении.

Ранее, 12 октября, Зыбинский заявил, что артиллерия армии России поразила две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и американскую гаубицу М777 калибром 155 мм ВСУ на купянском направлении. Он добавил, что экипажем истребителей-бомбардировщиков Су-34 было произведено семь авиационных ударов по противнику.

До этого, 10 октября, корреспондент «Известий» Марина Кравцова сообщила, что российские военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» уничтожили пункт дислокации ВСУ на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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