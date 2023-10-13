Войска РФ нанесли пять авиаударов по объектам ВСУ на купянском направлении
Западная группировка войск нанесла пять авиационных ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая склад боеприпасов, на купянском направлении. Об этом 13 октября сообщили в Минобороны РФ.
По словам начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского, экипажи истребителей Су-34 поразили склад боеприпасов и пункты временной дислокации, опорные районы сосредоточения бронетанкового резерва противника у Новолюбовки, Песчаного и Петропавловки.
«Кроме этого, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли три удара по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районе Тимковки», — сказал Зыбинский.
Он добавил, что российская артиллерия ликвидировала гаубицы «Гвоздика», Krab, М777 и четыре минометных расчета неподалеку от населенных пунктов Новолюбовка, Новосергеевка, Степовое и Новоселовка.
Накануне, 12 октября, Зыбинский заявил, что артиллерия армии России поразила две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и американскую гаубицу М777 калибром 155 мм ВСУ на купянском направлении. Он добавил, что экипажем истребителей-бомбардировщиков Су-34 было произведено семь авиационных ударов по противнику.
До этого, 10 октября, корреспондент «Известий» Марина Кравцова сообщила, что российские военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» уничтожили пункт дислокации ВСУ на купянском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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