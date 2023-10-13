Западная группировка войск нанесла пять авиационных ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая склад боеприпасов, на купянском направлении. Об этом 13 октября сообщили в Минобороны РФ.

По словам начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского, экипажи истребителей Су-34 поразили склад боеприпасов и пункты временной дислокации, опорные районы сосредоточения бронетанкового резерва противника у Новолюбовки, Песчаного и Петропавловки.

«Кроме этого, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли три удара по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районе Тимковки», — сказал Зыбинский.

Он добавил, что российская артиллерия ликвидировала гаубицы «Гвоздика», Krab, М777 и четыре минометных расчета неподалеку от населенных пунктов Новолюбовка, Новосергеевка, Степовое и Новоселовка.

Накануне, 12 октября, Зыбинский заявил, что артиллерия армии России поразила две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и американскую гаубицу М777 калибром 155 мм ВСУ на купянском направлении. Он добавил, что экипажем истребителей-бомбардировщиков Су-34 было произведено семь авиационных ударов по противнику.

До этого, 10 октября, корреспондент «Известий» Марина Кравцова сообщила, что российские военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» уничтожили пункт дислокации ВСУ на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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