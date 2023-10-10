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Расчет «Торнадо-С» уничтожил пункт дислокации ВСУ под Купянском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» уничтожили пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Кадрами с места событий поделилась корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Кравцова отметила, что такая РСЗО может продолжать работу и днем, и ночью. Единственная проблема, которая возникает в темное время суток, — это добраться до точки ведения огня с выключенными фарами, добавила она. Далее у военных всё на автоматизме — 4 минуты на развертывание и система готова к работе.

«Расчеты реактивных систем «Торнадо» работают и днем, и ночью. Только что командиру поступили координаты внеплановой цели и в полной темноте ребята выдвигаются на позицию», — рассказала журналист.

Работают по украинской армии фугасными снарядами повышенной мощности. Начальник расчета «Торнадо-С» Николай обратил внимание на то, что эта РСЗО максимально эффективна при уничтожении живой силы, скоплений техники и особо важных объектов украинских националистов, спрятанных в залитых бетоном укреплениях.

«Данная боевая машина — 9А54 «Торнадо-С» — применяется для поражения живой силы противника, для поражения скоплений техники, а также особо важных объектов в углублении противника на всем протяжении фронта. Самый важный объект, который [мы] поражали, — пункт временной дислокации противника. Соответственно, там располагался личный состав, а также бронетехника», — уточнил он.

Предшественник «Торнадо» –РСЗО «Смерч» советского производства, на которой Николай также успел поработать. По его словам, современная система более уникальна и эффективна.

«Уникальность этой машины, а также ее отличие от боевой машины «Смерч» 9А52-2 — это то , что значительно сократилось время выхода в боевую готовность, значительно увеличилась точность нанесения ракетного удара», — подытожил военный.

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9 октября Минобороны РФ сообщило, что в ходе спецоперации артподразделения Западной группировки войск на купянском направлении уничтожили командные пункты украинской армии.

Ранее, 8 октября, командир отряда «Барс-9» группировки войск «Запад» с позывным Медведь сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска прекращено, украинское командование готовит его к обороне. При аэроразведке были выявлены приготовленные ВСУ наблюдательные посты в жилых зданиях и места взлета разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе.

5 октября Минобороны РФ показало кадры уничтожения складов с боеприпасами ВСУ на купянском направлении с помощью тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». По словам командира ТОС-1А «Солнцепек» с позывным Черный, работать с боевой машиной по ночам приходится гораздо чаще, чем днем, поскольку выполнение боевых задач в ночное время создает эффект неожиданности для украинских военных.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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