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Российский боец рассказал о подготовке ВСУ города Купянска к обороне

ВСУ начали готовить Купянск к обороне
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Купянска прекращено, украинское командование готовит его к обороне, сообщил журналистам «РИА Новости» командир отряда «Барс-9» группировки войск «Запад» с позывным Медведь.

«Вот эти многоэтажки — это Купянск-Узловая, вот ориентир у нас — церковь, находящаяся в городе, и основной массив. Силы у них уже иссякли, летнее наступление у них выдохлось, они готовятся только к обороне», — сказал он, показывая кадры, снятые разведчиками при помощи беспилотника.

При аэроразведке были выявлены приготовленные ВСУ наблюдательные посты в жилых зданиях и места взлета разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе.

Украинские войска пытаются строить на этой территории укрепления, но большую их часть уничтожает российская авиация, дальнобойная артиллерия и системы залпового огня, отмечает Медведь.

«Соответственно, где он пытается закрепиться, мы его выбиваем», — отметил военный.

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Ранее полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что если российские военные истощат Украину, то освободят существенные территории в ходе своего контрнаступления.

3 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что у Украины до прихода холодов осталось от шести до восьми недель, чтобы продолжить попытки контрнаступления. Кирби отметил, что погода не играет на руку украинским войскам и после наступления холодов у них не будет возможности провести полномасштабное наступление.

29 сентября президент Украины Владимир Зеленский согласовал с представителями из США и Великобритании план нового наступления Украины и захват Запорожской атомной электростанции. В этих целях, в частности, в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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