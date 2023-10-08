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Сюжет:

Офицер США указал на возможность РФ освободить значительные территории на Украине

Офицер Уилкерсон: Россия может освободить существенные территории на Украине
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Фото: РИА Новости
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Российские военные освободят существенные территории на Украине в ходе своего контрнаступления, заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works 6 октября.

«Если Россия успешно истощит Украину, а это вполне возможно, то это приведет ее к контрнаступлению, в ходе которого освободят существенные территории», — сказал полковник.

Украинские войска уничтожают сами себя при попытках прорвать российские линии обороны, слова Уилкерсона цитирует «Газета.RU»

Он также добавил, что ситуация у Киева не станет лучше, потому что поставки вооружения с Запада заметно ослабевают.

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Ранее, 3 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что у Украины до прихода холодов осталось от шести до восьми недель, чтобы продолжить попытки контрнаступления.

Кирби отметил, что погода не играет на руку украинским войскам и после наступления холодов у них не будет возможности провести полномасштабное наступление.

Ранее, 29 сентября, Зеленский согласовал с представителями из США и Великобритании план нового наступления Украины и захват Запорожской атомной электростанции. В этих целях, в частности, в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр.

30 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытка наступления ВСУ в регионе обречена на провал. При этом он предположил, что противник будет стараться предпринимать различные действия для нагнетания напряжения.

Схожее мнение выразил глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев. Он заявил 1 октября, что новый план контрнаступления ВСУ заведомо обречен на провал, и подчеркнул, что процесс распада Украины еще не завершен, потому что в ее составе пока остаются исторически принадлежащие России регионы.

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