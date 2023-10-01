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В Херсонской области назвали новый план контрнаступления ВСУ заведомо провальным

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Фото: REUTERS/Stringer
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Новый план контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) заведомо обречен на провал. Об этом 1 октября заявил глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский теряет власть, растет недовольство в первую очередь его кураторов, которые в него инвестировали деньги. Вот поэтому в его больной голове и рождаются подобные заведомо провальные и отчаянные планы. Но хочу сказать одно, чтобы там не задумывал киевский режим, победа будет за нами», — заявил Ниметуллаев «РИА Новости».

Он подчеркнул, что процесс распада Украины еще не завершен, потому что в ее составе пока остаются исторически принадлежащие России регионы.

На первом плане: ВС России готовятся полностью освободить Херсонскую область
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Ранее, 30 сентября, схожее мнение выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его предположению, попытка наступления ВСУ в регионе обречена на провал, но противник будет стараться предпринимать различные действия для нагнетания напряжения.

До этого, 29 сентября, стало известно, что Зеленский согласовал с представителями из США и Великобритании план нового наступления Украины и захват Запорожской АЭС. В этих целях, в частности, в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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