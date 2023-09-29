Украинский лидер Владимир Зеленский согласовал с представителями из США и Великобритании план нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и захват Запорожской АЭС. Об этом 29 сентября «РИА Новости» сообщил близкий к компетентным органам источник.

«В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, данные действия представляют собой очередную авантюру Зеленского, который использует любые попытки для того, чтобы доказать свою состоятельность. Однако такое решение может в дальнейшем привести к трагическим последствиям, подчеркнул он.

«Внимательно следим за действиями противника», — резюмировал близкий к компетентным органам источник.

Ранее в этот день сообщалось, что российские военнослужащие отразили имитированное наступление ВСУ на артемовском направлении и нанесли противнику серьезный урон. Также украинская армия была отброшена на исходные позиции на южнодонецком направлении.

До этого, 27 сентября, сообщалось, что порядка 10 тыс. боевиков ВСУ уже сдались в плен, используя радиоволну 149.200 «Волга».

26 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что контрнаступление Украины захлебнулось, так как страна несет большие потери и разрушает свою инфраструктуру.

В тот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также подчеркнул отсутствие значимых результатов украинского контрнаступления.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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