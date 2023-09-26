Шойгу указал на отсутствие значимых результатов у контрнаступления Украины

У украинского контрнаступления нет значимых результатов. Об этом 26 сентября заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

«США и их союзники продолжают вооружать Вооруженные силы Украины, а киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой», — сказал Шойгу.

Шойгу добавил, что такие действия Запада лишь подталкивают Украину к самоуничтожению.

При этом Россия, как подчеркнул министр, продолжает наращивать мощь ВС, в том числе за счет современного вооружения и совершенствования подготовки войск.

Так, благодаря профессионализму личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка.

Ранее, 4 сентября, президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Украины. По словам Путина, так называемые пробуксовки в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не прекращаются и на сегодняшний день.

Контрнаступление ВСУ с использованием резервов началось 4 июня и продолжается до сих пор. Министр обороны России еще 3 июля заявил, что украинские войска не достигли целей ни на одном из направлений.

В начале августа сообщалось, что украинскому военному командованию пришлось поменять тактику своего контрнаступления.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.