Может бить: российские ракеты обошли систему ПВО, вооруженную западными ЗРК

Вооруженные силы РФ нанесли удар по пунктам дислокации иностранных наемников и подготовки диверсантов ВФУ, отметили в Минобороны РФ 25 сентября. Для отражения атаки украинское командование впервые задействовало недавно сформированную тактическую группу ПВО, вооруженную западными зенитными системами IRIS-T и организованную по стандартам НАТО. Тем не менее она не смогла отразить удар российских ракет и БПЛА . Эксперты отмечают, что украинская ПВО, лишившись большей части РЛС еще советских комплексов С-300, стала менее эффективной. Зенитные системы IRIS-T и Patriot работают гораздо хуже против многих типов ракет и не могут компенсировать потери.

Удары по тылам

В ночь на 25 сентября Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп вооруженных формирований Украины (ВФУ), рассказали в военном ведомстве.

— Все объекты поражены. Цель удара достигнута, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, российские войска нанесли удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow, стоянкам самолетов, а также по пунктам управления украинской авиации. Впервые командование ВФУ задействовало в отражении удара недавно сформированную тактическую группу (ТГ) ПВО. Она полностью вооружена зенитными системами IRIS-T, а ее организационно-штатная структура аналогична воинским частям НАТО.

Истребитель МиГ-29 формирований ВСУ Фото: commons.wikimedia.org

По словам собеседников «Известий», новая ТГ позиционируется как мобильная и должна быть оперативно развернута на важном направлении. Несмотря на это, российские высокоточные средства успешно прорвали украинскую ПВО и поразили все цели.

При этом источники издания отметили, что в районе Одессы, где в том числе наносились удары, системы С-300 украинской ПВО сейчас встречаются очень редко. Скорее всего, последние зенитные ракетные системы (ЗРС) и запас ракет переброшены под Киев.

Украинская ПВО, лишившись большей части радиолокационных станций советских комплексов С-300, стала менее эффективной, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— На Украине пытались построить интегрированную систему ПВО, то есть объединенную информационной сетью, — объяснил он. — Она приносила свои плоды, пока у нее существовали локаторы дальнего обнаружения целей, которые входили в систему С-300. Понятно, что мы выбивали в первую очередь данного рода устройства. Был день, когда мы уничтожили то ли пять, то ли шесть таких РЛС. Сейчас мы видим, что методичная работа по ПВО сократила возможности противовоздушной обороны противника. Западные ЗРК оказались не столь эффективны. Тем же «Патриотам», как выяснилось, нужна поддержка самолетов наведения АВАКС, чтобы они могли вовремя обнаружить цели.

Уничтоженная пусковая установка ЗРК С-300 формирований ВСУ Фото: Министерство обороны РФ

Кроме того, ВС РФ начали использовать системы вооружения, на которые украинские системы ПВО перестали реагировать, отметил он.

— Например, «Ониксы» они не видят, — напомнил Алексей Леонков. — То есть РЛС, которые ВФУ получают, не обладают возможностью распознавать сверхзвуковые ракеты. Их ПВО работает на двоечку. Они начинают делать сейчас очаговые ПВО, Одессу прикрывала именно она. Но, когда начались массированные удары, ПВО не сбивала ракеты, а поражала гражданские объекты.

«Они начали отступать»

Заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным Большой представлен министром обороны РФ Сергеем Шойгу к званию Героя России , сообщили в российском военном ведомстве. Награду он получил за мужество и героизм, проявленные при отражении атаки превосходящих сил противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в районе Урожайного.

— Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство, — обратили внимание в Минобороны РФ.

Военнослужащий ВС РФ во время отражения атаки подразделений ВСУ Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

По данным Минобороны, в районе села Урожайное 12 украинских штурмовиков предприняли попытку атаковать опорный пункт. Им противостояли пять российских бойцов, двое из которых получили ранения, но продолжали держать оборону.

— Я просто был за старшего, вышел в окоп для наблюдения. Пришлось мне находиться на виду у всех. Старший у них был, команды им давал — стрелять, кидать гранаты. Наблюдал, где я нахожусь. В мою сторону направлял их. Что он им говорил, то они и делали. По рации наши передали: минометы начали работать, они начали отступать, — рассказал подробности боя Иван Калашников.

На кадрах с БПЛА видно, что основной удар принял на себя именно Иван. Он вел прицельный огонь по противнику, еще двое бойцов работали по штурмовикам с флангов из блиндажей, подчеркнули в военном ведомстве.

Попытки атак противника

Российские войска в течение суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на донецком, запорожском, краснолиманском и южнодонецком направлениях и наносить поражение противнику, сообщили в Минобороны РФ 25 сентября.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Берестовое и Майорск в ДНР.

Также в районе населенного пункта Звановка уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВФУ.

Работа расчета орудия «Гиацинт-С» в зоне проведения специальной военной операции Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На запорожском направлении отражены две атаки противника в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Также в районах Малая Токмачка, Новоданиловка и севернее Работино Запорожской области нанесено поражение личному составу и технике противника.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отбили две атаки штурмовых групп ВФУ южнее населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР. Кроме того, нанесено огневое поражение войскам и технике 12-й бригады специального назначения в районе Серебрянского лесничества.

На южнодонецком направлении ударами группировки войск «Восток» нанесено поражение личному составу и технике противника в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское в ДНР.

Уничтоженные БМП М2 Bradley формирований ВСУ Фото: соцсети

Также в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВФУ.

На купянском направлении Западная группировка войск нанесла удар по местам дислокации трех бригад ВФУ в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Чернещина Харьковской области.

За сутки на этих направлениях противник потерял свыше 500 боевиков и 47 единиц техники, включая два танка и артиллерийскую систему М777.

В прицеле «Тора»

Военный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь, работающий на южнодонецком направлении, побывал на позициях российских зенитчиков и узнал подробности их работы.

Зенитно-ракетный комплекс «Тор» — один из лучших комплексов ПВО. Его радар позволяет разглядеть снаряды и коптеры противника и даже отдельно летящих птиц.

Экипаж ЗРК «Тор», с которым общались корреспонденты, сбил украинский дрон, который пытался уничтожить их зенитный комплекс.

Зенитный ракетный комплекс «Тор» в зоне проведения специальной военной операции Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Мы обнаружили цель на дальности 3 км, высота — примерно 300 м. Мы захватили ее, сопроводили и поразили, — рассказал боец с позывным Сибирь.

По словам экипажа, самое сложное — заметить такую цель, выбрав ее из десятка других, а уже потом поразить.

ЗРК «Тор» находиться на боевой позиции с постоянно включенным локатором нельзя: разведка противника обнаружит работу электроники издалека. По этой же причине наши экипажи постоянно находятся в движении.

В последнее время у российских зенитчиков работы стало значительно меньше. Интенсивность ракетных и артобстрелов со стороны вооруженных формирований Украины снизилась — скорее всего, противник начал экономить боеприпасы , говорят бойцы.

Военнослужащие ВС РФ в пункте управления зенитного ракетного комплекса «Тор», задействованного в зоне проведения специальной военной операции Фото: РИА Новости

В результате наши артиллеристы теперь стоят ближе к линии фронта и бьют по украинскому тылу. Кроме того, сократилось время от получения цели до нанесения удара.

— Шесть-семь минут, раньше было минут десять-двенадцать, — отметил боец с позывным Добрый.

Российские бойцы отмечают снижение давления на нашу оборону на всем южнодонецком направлении и говорят, что ВФУ несут огромные потери. Из-за этого на смену хорошо обученным и обстрелянным боевикам приходят неопытные новички.

Сбиты семь HIMARS

За сутки в зоне спецоперации наши войска уничтожили до 840 бойцов ВФУ и 53 единицы техники, включая танки, гаубицы, самоходные артиллерийские установки (САУ), бронеавтомобили.

В Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВФУ.