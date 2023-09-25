Южное нападение: ВФУ нанесли массированный удар по Токмаку

Вооруженные формирования Украины 24 сентября нанесли массированный удар по городу Токмаку в Запорожской области. Ракеты поразили жилые дома и объекты городской инфраструктуры. При обстреле погиб один человек, еще 11 пострадали. Эксперты отмечают, что ВФУ не смогли прорваться к этому важному со стратегической точки зрения городу и теперь стараются наносить по нему ракетные удары. Иначе как террористическими их назвать нельзя, считают специалисты. Также в этот день российская армия улучшила свое положение на донецком направлении. За сутки наши части отбили четыре атаки противника, после чего нанесли успешный контрудар и продвинулись вперед.

По Токмаку ударили ракетами

ВФУ нанесли массированный удар днем — с 13:30 до 13:40 попадания ракет были зафиксированы в районе пятиэтажного жилого дома на улице Шевченко, еще один боеприпас попал в крышу пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя. При ракетном обстреле Токмака погиб один человек , еще 11 пострадали, сообщили власти Запорожской области.

Повреждения получили газопровод и электрические линии, из-за чего без электричества осталась северная насосная станция . На место тут же выехали представители экстренных служб.

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

ВФУ регулярно пытаются наносить удары по Токмаку. В субботу, 23 сентября, украинские военные также атаковали город, но российская ПВО отразила ракетный удар.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, в воскресенье украинское командование активизировало удары по Токмаку. Они наносились реактивными системами залпового огня HIMARS несколько раз. Были зафиксированы пуски не менее трех полных пакетов — 18 ракет.

Как отметили источники, большинство целей было перехвачено российской ПВО. Но несколько ракет прорвались. Украинское командование состредоточило удары на северной части города — промзоне. Также несколько ракет было выпущено в центр города.

Сейчас Токмак — важная цель для украинских формирований, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

— Выйти своими сухопутными войсками к городу они не смогут, это уже ясно, — считает он. — Но Токмак они не оставят в покое. Это важный транспортный узел, перекресток дорог и железнодорожная станция. Его захват осложнил бы действия всей нашей Южной группировки и поставил бы под удар сухопутный коридор в Крым. Поскольку такая перспектива отсутствует, украинские силы будут пытаться разрушить город, уничтожить его инфраструктуру и железнодорожную сеть. После провала контрнаступления противник будет наполнять информационную повестку ракетными ударами дронов и диверсиями, создавая иллюзию проведения успешных операций. На самом деле это террор против мирного населения.

Положение улучшено

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск в ходе контратакующих действий улучшили свое тактическое положение, используя результаты огневого поражения противника.

— Всего на данном направлении в течение суток отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Химик и Веселое Донецкой Народной Республики, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери вооруженных формирований Украины составили до 305 боевиков, две боевые машины, семь автомобилей, а также артиллерийская система M777.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В районе Донецка российские войска смогли успешно отразить несколько массированных атак ВФУ. Украинское командование пыталось обойти поселок Опытное и ударить в районе Спартака. Наступление украинских боевиков продолжалось все выходные. Помимо штурмовых групп, в атаках участвовали бронетехника и легкие боевые автомобили.

По словам источников «Известий», к обеду воскресенья, 24 сентября, ВС РФ отразили все атаки и, используя дезорганизацию врага, провели ряд локальных контратак. Российским силам удалось занять несколько украинских позиций в районе Авдеевки.

ВФУ будут пытаться атаковать в Донбассе и осенью, и зимой, но удачи противнику эти действия не принесут, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— ВФУ стараются усилиться — на подходе новые крылатые ракеты и танки «Абрамс», — объяснил он. — Жестокие бои будут продолжаться, но противник ничего не добьется. Там воюют люди, которые начинали еще в 2014 году. За их плечами стоят родные и близкие. Несомненно, их мотивация передается всем, кто пришел и воюет в луганских и донецких корпусах со всей большой России.

Атаки отбиты

Российские войска в течение суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на краснолиманском и донецком направлениях и наносить поражение противнику, сообщили в Минобороны РФ 24 сентября.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отбили две атаки штурмовых групп ВФУ в районе Серебрянского лесничества. Также нанесено поражение войскам и технике четырех бригад ВФУ в районах населенных пунктов Торское, Григоровка в ДНР, Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянского лесничества.

Фото: ТАСС/Александр Река

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили атаку 110-й механизированной бригады ВФУ.

На запорожском нанесено огневое поражение личному составу и технике 65-й механизированной бригады ВФУ в районе Работино Запорожской области.

На южнодонецком направлении группировка войск «Восток» нанесла поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское в ДНР и Малиновка Запорожской области.

На купянском Западная группировка войск уничтожала огнем подразделения трех бригад ВФУ в районах населенных пунктов Берестовое, Синьковка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское в ЛНР.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

На этих направлениях противник потерял свыше 500 боевиков и 35 единиц техники , включая самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США и изготовленную в Польше САУ Krab.

Мобильные медицинские модули

В Запорожской области военные медики в зоне спецоперации оказывают первую помощь раненым бойцам. За их работой наблюдал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Сам госпиталь тщательно замаскирован, так как персонал работает в непосредственной близости от передовой . Мобильные модули оснащены всем необходимым оборудованием и новейшими препаратами.

— Аппарат искусственной вентиляции легких и кислородный концентратор. Работает всё. Оборудована мобильная операционная в обычном автобусе , — рассказывает наш корреспондент.

Операционную на базе автобуса военные медики уже опробовали в полевых условиях, успешно проведя несколько экстренных операций.

— Мобильный модуль помогает нам в течение пяти минут на новом месте начать принимать раненых, оказывать им квалифицированную помощь даже с элементами специализированной , — отмечает командир медицинского батальона Роман Плищук.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Военный госпиталь отличается от обычного тем, что окна полностью закрыты, чтобы свет не попадал на улицу — светомаскировка.

— Привезли крайне тяжело раненого. У него были повреждены основные магистральные сосуды бедра. Прооперировали, спасли человека. От нас он уехал стабильный. Мы не переживали за его состояние в дороге. Я думаю, с ним сейчас всё хорошо, — говорит ординатор хирургического отделения медицинского взвода.

В зоне СВО много молодых специалистов. Наиболее старший и опытный — 57-летний анестезиолог, вызвавшийся на фронт добровольцем.

— Препараты медикаментозные те же самые. Оборудование в принципе схоже с тем, что у нас в гражданских больницах. Просто, может быть, интенсивность больше. Думаю, что я работаю наравне со всеми. В принципе, как-то абстрагироваться, беречь себя... Я об этом не задумывался! Я просто делаю свое дело, помогаю, — рассказал врач — анестезиолог-реаниматолог.

После затухания контрнаступления ВФУ работы у военных медиков стало меньше. Иногда операций нет, иногда пара в день. Сейчас можно спокойно контролировать состояние уже выписанных пациентов, которые в дни отдыха приходят на осмотр.

Удар по командно-наблюдательному пункту

За сутки в зоне спецоперации наши войска уничтожили до 560 бойцов ВФУ и 41 единицу техники , включая гаубицы, САУ, бронеавтомобили.

В Херсонской области нанесено поражение командно-наблюдательному пункту 126-й бригады теробороны, в ДНР — узлу связи 77-й аэромобильной бригады ВФУ.

В Харьковской области уничтожен полевой склад боеприпасов.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Клещеевка в ДНР.

Также перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 15 украинских БПЛА.

Эксперты считают, что атаки противника не достигнут своих целей, так как им противостоят опытные и мотивированные российские части.