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Исчезающие перспективы: атаки ВФУ на запорожском направлении становятся слабее

Украинское командование готовится выводить подразделения с юга зоны СВО для усиления купянского направления
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Российские войска продолжают удерживать рубежи на запорожском направлении. 20 сентября было отбито три атаки в районе населенного пункта Вербовое, сообщили в Минобороны РФ. ВФУ в скором времени начнут выводить свои части с юга для усиления обороны в районе Купянска, считают эксперты. Резервы у них заканчиваются, а большой город и транспортный узел имеет для них важное значение. В этот же день министр обороны Сергей Шойгу посетил выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране и осмотрел новейшие образцы иранских ракет и БПЛА. На мероприятии он отметил, что санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность.

Оборона на запорожском направлении

На запорожском направлении 20 сентября Вооруженные силы РФ продолжали сдерживать натиск противника. За сутки ВФУ предприняли три неудачные атаки в районе населенного пункта Вербовое и понесли чувствительные потери, сообщили в Минобороны России. Здесь было уничтожено до 35 боевиков, восемь боевых бронированных машин и два автомобиля.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, украинское командование 20 сентября предприняло атаки на российские позиции между Новопокровкой и Вербовым. В бой были введены легкие штурмовые группы из бойцов 71-й егерской бригады. Их задачей было зацепиться за российские позиции, а дальше к ним должны были присоединиться украинская мотопехота и бронетехника.

Солдаты ВФУ

Солдаты ВФУ

Фото: REUTERS/Stringer

По словам собеседников, штурмовикам ВФУ удалось в нескольких местах зацепиться за российские позиции, но в результате контратак, поддержанных огнем артиллерии и ударами авиации, враг был отброшен. В настоящее время украинские войска после понесенных потерь пытаются провести перегруппировку и повторить атаки.

Количество атак на запорожском направлении снижается, это связано с тем, что ВФУ пытаются уйти в оборону, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Резервы у них заканчиваются, — отметил он. — При этом ВФУ нужно выводить части для усиления купянского направления, где сейчас у нас есть успехи. Для ВФУ этот участок очень важен, они это почувствовали. Купянск — большой транспортный узел на харьковском направлении, его надо прикрывать. Поэтому они отводят части с юга и начнут бросать их бой. Но позволим ли мы уйти им в такую оборону — вопрос. Мы сейчас бьем в глубину их построений: по складам, центрам управления и логистики, уничтожаем остатки авиации. Очевидно, что зимой им придется думать не о наступлении, а совсем о другом.

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Российско-иранский диалог

Москва и Тегеран укрепляют стратегическое партнерство в оборонной сфере, взаимодействие между странами выходит на новый уровень, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах с иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани.

Нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников. Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень, — сказал он.

Глава военного ведомства выразил готовность к дальнейшим совместным действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и отметил, что российско-иранский диалог развивается особенно интенсивно.

По его словам, во многом это обусловлено доверительными отношениями, которые сложились между лидерами России и Ирана.

Также министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил 20 сентября выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана, на которой была представлена продукция военно-промышленного комплекса республики.

флаги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— В ходе показа министр обороны России ознакомился с ракетным вооружением, беспилотными летательными аппаратами, а также средствами противовоздушной обороны иранского производства, — отметили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ рассказали, что на развернутой в Тегеране выставке вооружения и военной техники КСИР представлены достижения аэрокосмической промышленности Ирана. Здесь были выставлены новейшие образцы иранских БПЛА, ракетное оружие, стоящее на вооружении аэрокосмических сил республики.

В частности, демонстрировались тактические ракетные комплексы, а также баллистические ракеты большой и средней дальности. Кроме того, в экспозиции были представлены трофейные БПЛА американского производства.

Атаки отбиты

Российские войска в течение суток продолжали успешно отбивать атаки ВФУ на донецком, запорожском, краснолиманском и южнодонецком направлениях и наносили поражение противнику, сообщили в Минобороны РФ 20 сентября.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили пять атак штурмовых механизированных бригад ВФУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое и Химик в ДНР.

На запорожском направлении нанесено огневое поражение личному составу и технике 116-й механизированной бригады ВФУ в районе населенного пункта Чаривное Запорожской области.

Ка-52

Ударный вертолет ВС РФ Ка-52

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отбили две атаки подразделений механизированных бригад ВФУ в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР. Также нанесено огневое поражение войскам и технике трех украинских бригад.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовой группы бригады теробороны ВФУ в направлении населенного Приютного Запорожской области.

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Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике двух бригад ВФУ в районах Новомихайловки и Владимировки в ДНР.

Кроме того, в районе населенного пункта Новодонецкое в ДНР пресечена деятельность диверсионной группы морской пехоты ВФУ.

На купянском направлении Западная группировка войск поразила живую силу и технику в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка Харьковской области, Розовка и Берестовое в ЛНР.

На этих направлениях противник потерял свыше 450 боевиков и 45 единиц техники, включая танк, зенитный комплекс M1097 Avenger, две самоходные гаубицы М109 Paladin, две артсистемы М777 и САУ Krab.

Оглушительный «Кальмиус»

Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал на позициях противотанкового дивизиона бригады «Кальмиус» и увидел, как расчет успешно ликвидирует позиции вооруженных формирований Украины в зоне проведения спецоперации.

Двигаемся на очередную точку стрельбы по старой знакомой трассе, но обстановка здесь постоянно меняется, и в последнее время здесь неспокойно, — уточнил военкор.

В беседе с корреспондентом военнослужащий противотанкового дивизиона с позывным Крокодил отметил, что в последнее время в этом районе в небе действительно «добавилось дронов». Но их всех уничтожают наши бойцы.

Военнослужащий ВС РФ

Военнослужащий ВС РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

В небе постоянно находится дрон-разведчик. Сбивают их из ЗУшек (зенитные установки. — «Известия»), работают зенитчики, — сообщил он.

Расчет получил цель — украинский дот, и выезжает на огневую позицию. Здесь уже развертывает противотанковый ракетный комплекс.

— Всё, последние приготовления пошли. Долго высматривали этот дот. Сейчас будут работать, — дополнил военкор.

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На кадрах, представленных военными, можно увидеть, что после оглушительного выстрела следует попадание точно в цель — позиция украинских боевиков уничтожена.

Кроме того, боец с позывным Крокодил рассказал, что в последнее время ВФУ не рискуют выводить к линии боевого соприкосновения технику.

— Стоим во второй линии обороны в ожидании прорыва. Техники в последнее время много не подходит, боятся. Стараются даже на 10 км не подходить. Всё пешком и малыми группами только, — сказал он.

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Сбит СУ-24М и поражен МиГ-29

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 540 бойцов ВФУ и 52 единицы техники, включая танки, гаубицы, САУ, бронеавтомобили.

В районе населенного пункта Казацкое Херсонской области и островов Алешкинский и Переяславский уничтожено четыре диверсионно-разведывательные группы сил спецопераций ВФУ.

МиГ-29 ВФУ

МиГ-29 ВФУ

Фото: Global Look Press/Sergey Popsuevich

В ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВФУ в районе Угледара, а также пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВФУ в районе населенного пункта Петропавловка.

В Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады терробороны.

ВКС России сбили бомбардировщик Су-24М воздушных сил Украины в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области. Кроме того, ударом БПЛА поражен украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области. Российские средства ПВО сбили четыре крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч», а также 42 украинских БПЛА.

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