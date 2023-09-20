«Дроны-камикадзе действуют роями. С рассвета до заката»

Глубокая ночь — единственное время, когда передвигаться по дорогам, близким к линии боевого соприкосновения, относительно безопасно. Уже в 4:30, с рассветом, над ними появляются многочисленные FPV-дроны противника — беспилотники-камикадзе, которые охотятся за нашей техникой — даже за санитарной. Корреспонденты «Известий» на собственном опыте убедились в этом, побывав в одной из самых горячих точек зоны СВО — на артемовском направлении. Южнее и севернее города наши войска ежедневно отбивают ожесточенные атаки противника. А в тылу работают военно-полевые госпитали, врачи которых круглые сутки спасают раненых бойцов. Об их работе — в репортаже «Известий».

По дороге с камикадзе

Новенькое шоссе, ведущее из Луганска в сторону Артемовска, неожиданно обрывается сразу после города Первомайск. Начинается разбитый грейдер с выкошенными артогнем посадками и разбитыми зданиями по сторонам. Впереди Попасная — город-призрак, где не осталось целых домов. Встречающиеся отрезки с остатками асфальта — неожиданное свидетельство того, что здесь была другая жизнь. Но про нее лучше не вспоминать.

— Днем дорогу активно атакую FPV-дроны, — говорит сопровождающий. — Это небольшие БПЛА-камикадзе, и действуют они в последнее время роями. Начинают работать на рассвете, в 4.30, и терроризируют машины и бронетехнику до заката. Поэтому-то едем ночью. В темное время дроны тоже летают, но не так активно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Мы можем чувствовать себя в относительной безопасности — у сопровождающих есть дрон-детектор и черный чемоданчик, который поможет отбиться от камикадзе — это портативная установка радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Едем вместе с представителями «Народного фронта», которые доставляют машину скорой помощи — «буханку» и другое медицинское оборудование военно-полевому госпиталю на артемовском направлении.

Движение в сторону Артемовска начинаем в полной темноте — дорогу освещают только подфарники «буханки». Сильно качает на ухабах, но водитель скорость не сбрасывает. Чуть притормаживает при появлении встречных машин, танков или БТР.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сразу же после Попасной дрон-детектор начинает тревожно пищать, а красный индикатор на шкале, показывающий степень опасности, уходит вправо и начинает нервно пульсировать.

— В небе дроны, — спокойно говорит сопровождающий. Но включать РЭБ не спешит, говорит, что камикадзе не так уж и близко.

Одной из самый опасных точек на маршруте считается поворот на Соледар. Сюда часто наведываются украинские камикадзе в поисках жертвы. Свидетелем тому служит разбитый взрывом «УАЗ», застывший на обочине дороги.

Нам везет — без происшествий преодолеваем перекресток. Еще чуть-чуть — и мы у цели.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— «Буханочка» утерла нос украинским камикадзе, — шутит водитель , который ежедневно совершает несколько таких рейсов. Он возит раненых бойцов, которым требуется срочная эвакуация.

При необходимости он садится за руль даже днем, чтобы доставить тяжелораненого на эвакопункт в тыловом районе.

Водитель говорит, что у них большой расход техники — в зоне конфликта она долго не служит. И дело тут даже не в том, что ее выбивает противник, а в условиях эксплуатации. Машины передвигаются исключительно по бездорожью. Иначе здешние дороги не назовешь.

— Мы ценим технику, — объясняет водитель. — Всё стараемся вовремя чинить, ухаживаем за ней. От нее зависит и жизнь раненых, и моя. Застрять даже на полчаса где-нибудь на открытой местности смерти подобно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Далеко не у всех машин на этом участке линии фронта есть РЭБ, заточенное против камикадзе, и наши ребята серьезно рискуют во время поездок.

— Днем, конечно, без фарта не обойтись, хотя мы на него не особо надеемся, нашли способы, как обманывать противника, — совершенно спокойно говорит водитель.

Замечаю, что после поездки рубаха под бронежилетом мокрая, хотя на улице около 10 градусов и назвать ночь теплой нельзя. Хладнокровию и стойкости наших бойцов можно только позавидовать.

Полевой госпиталь

Военно-полевой госпиталь хорошо обустроен и не подвергается обстрелам. На площадке перед ним оживление — легкораненые курят в кулак в специально отведенном месте. Два бойца в выцветших камуфляжах приносят на носилках товарища с передовой — у него ранение ноги.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Сейчас, — говорит медсестра и отправляется за врачом. Уже через пару минут бойцу разбинтовывают ногу и делают рентген, который подтверждает ранение.

Осколок прошел навылет, но кость сломана, наверное, успел задеть ее. Но боец, несмотря на боль, радуется — ранение ему не кажется тяжелым.

— Такую новость можно и перекурить , — пытается улыбнуться он. Медсестры не запрещают, но только после перевязки.

В одном из помещений сестры заранее готовят шины для раненых с переломами или серьезными ранениями ног или рук. Оборачивают специальные сетки-фиксаторы памперсами и бинтами. Такая шина потом не доставляет раненым большого дискомфорта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В реанимационном отделении за занавеской лежит один боец. У него на какое-то время падает давление, о чем тут же сигнализирует аппарат искусственной вентиляции легких, и медики начинают бороться за его жизнь.

— Илья! Илья! Илья, мы тут! — зовет парня уставшая медсестра. Парень не откликается.

Смотреть на это тяжело, тем более что помочь ничем не можешь. Выхожу покурить. Бойцы смолят сигареты тихо — слушают канонаду.

— У противника ничего не получится, — говорит один из них. — Остановили и бьем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Никто разговор не поддерживает — и так всё ясно, спорить не о чем. Раненые только изредка смотрят на запад, где частые вспышки освещают линию боевого соприкосновения.

Чувство уверенности

Госпиталь оснащен всем необходимым . Представитель «Народного фронта», главный иммунолог Московской области врач Андрей Продеус остается доволен увиденным.

— Все помещения приспособлены, — объясняет он. — Условия для работы полевые, но хорошие. Важно, что медперсонал чувствует себя уверенно и в безопасности. Им это не мешает при оказании медпомощи. К сожалению, мы знаем, что противника ничто не останавливает и он наносит удары по нашим госпиталям.

Кроме «буханки» волонтеры привозят в медучреждение два современных монитора для аппаратов ИВЛ и другое медицинское оборудование.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Хорошие мониторы, — осматривает медтехнику госпитальный врач с позывным Морфей. — На них сразу видны все параметры раненого — от давления, температуры до пульса и частоты дыхания. Если с пациентом что-то не так, монитор подаст сигнал. То, что нам нужно.

Наконец сестра из палаты реанимации выходит на воздух. Спрашиваю, как там Илья.

— Всё хорошо, — говорит она. — Молодой, вытянем.

Верю ей. Медсестра серо-бледная от усталости, но в ее приглушенном голосе чувствуется уверенность. С Ильей ничего не случится.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко