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«Наша задача — выйти в район и забрать опорные пункты»

У бойцов штурмовых отрядов есть всего несколько минут, чтобы захватить вражеский укрепрайон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Только за последнюю неделю на купянском направлении российские войска, прорвав украинские позиции, продвинулись вперед на несколько километров. Успешные бои идут и на донецком фронте. Во многом залогом этих успехов стали действия штурмовых отрядов «Шторм», сформированных на уровне бригад и дивизий еще в прошлом году. Их задача — прорывать оборону и брать украинские позиции. Комплектуются они только добровольцами. Ведь каждый день боевой работы штурмовика — это тяжелейшая физическая и психологическая нагрузка с высоким риском для жизни. «Известия» побывали в штурмовом отряде 33-го полка 20-й мотострелковой дивизии, узнали особенности их тактики и поняли, почему у бойцов есть всего пять-семь минут на то, чтобы взять позиции врага.

Только добровольцы

— Мы должны прорвать оборону противника для дальнейших действий пехоты. Наша задача — выйти в район, забрать опорные пункты, и дальше нас должны сменить, — объясняет нам Метеор, офицер штурмового отряда.

Мы беседуем с ним и его подчиненными не на позициях, а в расположении. Отряд, в котором мы находимся, имеет собственное название — «Штурм». Он воюет уже почти год на разных участках фронта. Недавно был переброшен под Марьинку и уже показал свою эффективность. На его счету несколько успешных взятий важных украинских укрепрайонов.

Отряд «Штурм»

Отряд «Штурм»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Сейчас «Штурм» выведен на отдых. Военнослужащие могут расслабиться и привести себя в порядок. Но всё равно видно, что личный состав готов в любой момент вступить в бой. Даже в мирной обстановке оружие всегда под рукой. Это хорошо мотивированные, опытные бойцы, осознанно готовые идти на риск.

Все военнослужащие отряда только добровольцы, прошедшие отбор. Среди них и контрактники, и мобилизованные. По словам Метеора, многие идут потому, что в штурмовом отряде «больше экшена». Только активные бои, нет многонедельного наблюдения и ожидания на позициях, которые для таких людей просто психологически не подходят.

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Опыт и ошибки

За время своей боевой работы в группе «Штурма» разработали свою, во многом уникальную систему боевой подготовки.

— Подготовку мы начинали на своих и чужих ошибках, по опыту. Выезжали на полигон и к каждой задаче готовились примерно до месяца. Все занятия с боевой стрельбой, чтоб у людей было понимание, что это такое, когда над тобой летят пули, — рассказывает Метеор.

Даже при этом личный состав в боевые действия вводят плавно. Вначале берут с собой на осмотр местности, наблюдение, дают привыкнуть к фронту.

Бойцы «Штурма» отмечают, что марьинское направление довольно сложное. Здесь враг редко отступает с позиций или сдается в плен.

Бойцы «Штурма» отмечают, что марьинское направление довольно сложное

Бойцы «Штурма» отмечают, что марьинское направление довольно сложное

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Сильная сторона украинских войск — мобильность. За счет насыщения автомобильной и бронетехникой все смены войск на позициях, снабжение или подвоз резервов враг осуществляет оперативно, быстро и скрытно. Кроме того, Метеор отмечает скорость и качество подготовки украинской стороной укреплений. На земляных работах враг задействует большое количество личного состава.

В таких условиях важны планирование всей штурмовой операции и эффективная разведка. Командиры штурмовиков не только получают данные, но и максимально возможным образом проверяют их на месте, выходят на позиции, оценивают минную обстановку, пути подхода групп и многое другое.

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Броня пехоты

Одно из важных отличий штурмовых отрядов от обычных мотострелковых подразделений — наличие собственных, а не приданных танков. Также в «Штурме» по-другому организована работа боевых машин пехоты. С одной стороны, некоторые укрепления приходится штурмовать в пешем порядке, формируя не привязанные к БМП группы. С другой, нередко бронегруппа подходит к опорным пунктам вплотную и обеспечивает возможность входа штурмовиков прямо в окопы врага.

На вооружении «Штурма» стоят одни из самых современных российских боевых машин пехоты — БМП-2 с боевым модулем «Бережок». Помимо обычной 30-миллиметровой автоматической пушки и пулемета боевая машина оснащена противотанковыми комплексами «Корнет» и 30-миллиметровым автоматическим гранатометом. «Бережок» способен за считаные секунды обрушить на врага сотни снарядов, пуль и гранат.

— Моя задача — не дать пулеметчикам и гранатометчикам поднять голову и открыть огонь по нашим парням, — рассказывает командир боевой машины с позывным Бабуля.

БМП-2 на вооружении «Штурма»

БМП-2 на вооружении «Штурма»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Его БМП прикрывала танки в одном из недавних успешных штурмов, работая 30-миллиметровой автоматической пушкой по неожиданно появляющимся целям.

При штурме БМП часто действуют в качестве машин прикрытия танков. Но бывают задачи, когда и танки, и БМП перевозят десант. Каждая штурмовая операция планируется под специфику конкретного опорного пункта, и двух одинаковых практически не бывает.

— Были случаи, когда до 30 м подъезжаем к окопам врага. Выкидываем десант с брони, отстреливаем дымы и ведем огонь из «тридцатки» прямо в упор, — рассказывает Бабуля.

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Успеть за пять минут

Сам штурм занимает считаные минуты. По словам Бабули, в вечернее время от момента обнаружения бронегруппы и до того, как украинская артиллерия начнет вести прицельный огонь по штурмующим, проходит пять, максимум семь минут. Если огневые средства на позиции не подавлены и штурмовики не успели ворваться в окопы врага, то атака провалится. И даже отойти на исходный рубеж будет практически невозможно.

Днем действовать приходится еще быстрее. По словам офицера-танкиста с позывным Лесник, в светлое время суток враг может навести свою дальнобойную артиллерию за две-три минуты. А если речь идет об изгибах дорог или углах посадок, данные для ведения огня по которым у украинских артиллеристов заранее подготовлены, то может и быстрее.

Поэтому важно продумывать маршруты подхода к штурмуемым объектам, не только выбирать короткое расстояние, но и усложнять прицеливание артиллерии. Поэтому маршруты движения тщательно выбираются, командиры проходят их пешком по несколько раз — с саперами и без.

В вечернее время от момента обнаружения бронегруппы и до того, как украинская артиллерия начнет вести прицельный огонь, проходит пять-семь минут

В вечернее время от момента обнаружения бронегруппы и до того, как украинская артиллерия начнет вести прицельный огонь, проходит пять-семь минут

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— Обычный эпизод, не выделялся ничем. Получили приказ, поставил задачу взводу, выдвинулись на рубеж, где загрузили десант на броню. Скрытно доехали до опорного пункта, отработали и уже начали отходить, но одна из машин была повреждена. Экипаж смог покинуть ее, добраться до посадки и там дождаться темноты. А ночью мы ее уже скрытно эвакуировали, — рассказывает Лесник о штурме, за который был награжден орденом Мужества.

В бою его танк подошел к окопам противника на 10 м и в упор расстреливал укрепления из 125-миллиметровой танковой пушки, под прикрытием БМП Бабули. Приходилось Леснику и прокладывать дорогу штурмующим, ведя впереди танк с минным тралом.

Отряд «Штурм» уже в скором времени опять приступит к своей боевой работе. Личный состав готов выполнять боевые задачи с риском для жизни. И ни у кого нет сомнения в том, что Россия победит.

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