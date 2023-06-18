Небесная рептилия: как «Аллигатор» и другие ударные вертолеты влияют на ход СВО

В условиях начавшегося контрнаступления вооруженных формирований Украины еще большее значение приобрело применение в зоне СВО фронтовой авиации. В том числе одного из основных и самых близких к войскам ее компонентов — ударных вертолетов. Особую роль в отражении атак противника они играют как по причине большой протяженности линии боевого соприкосновения, так и из-за того, что украинская армия при попытках прорыва использует значительное количество бронетанковой техники. А ведь в первую очередь для ее уничтожения и создавался как Ми-28Н, так и более современная машина Ка-52. Благодаря чему эти вертолеты играют существенную роль в ходе боев и на что они способны — в материале «Известий».

Сила «Аллигатора»

Один из самых необычных и футуристических современных ударных вертолетов — российский Ка-52 «Аллигатор». Эта боевая машина, способная выполнять задачи в любую погоду и время суток, разработана КБ «Камов» под руководством главного конструктора Сергея Михеева и производится авиационным заводом «Прогресс» в Арсеньеве Приморского края.

Конструкция выполнена по типичной для «Камова», но необычной для ударных вертолетов соосной схеме — с двумя основными винтами и без рулевого, вынесенного на хвостовую балку. Такая схема позволила дать машине уникальное сочетание высокой маневренности, боевых возможностей и минимальных габаритов.

Ка-52 с экипажем из двух человек был создан на базе «Черной акулы» — Ка-50 с одним пилотом. Дополнительный пилот снял все вопросы по применению самых современных систем вооружений. Поступать в ВКС России эти машины начали в 2011 году.

Ударный вертолет Ка-52 ВКС России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ка-52 может нести несколько типов управляемого ракетного вооружения. Например, сверхзвуковые противотанковые ракеты комплексов «Штурм-ВУ» и «Вихрь-М». Разница между ними в том, что боеприпасы «Вихря» имеют скорость, в два раза превышающую звуковую, и дальность действия до 10 км, а ракета «Атака» комплекса «Штурм-ВУ» стреляет на 4–8 км и летит со скоростью, чуть превышающей звуковую. Ка-52 может нести 12 боеприпасов в контейнерах.

Но самое мощное вооружение последних модификаций этого вертолета — легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) «изделие 305». На Ка-52 их можно разместить от двух до четырех, но каждая способна высокоточно поражать защищенные цели на дальности до 20 км. На вооружении фронтовой авиации новая ракета появилась в 2021–2022 годах и пока используется только по самым важным целям в рамках СВО.

Макет изделия 305Э Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

По площадным целям Ка-52 «работают» традиционными для фронтовой авиации неуправляемыми ракетами С-8 калибра 80 мм из блоков, которые подвешиваются под крыльями. Вертолетные «летающие батареи» могут бить такими боеприпасами с кабрирования (специальный прием, при котором вертолет при стрельбе задирает нос и ускоряется, придавая снарядам дополнительную скорость и подбрасывая их вверх) на 4–5 км, что позволяет уничтожать цели без входа в зону поражения переносных и мобильных зенитных комплексов противника. Такой боевой прием вполне оправдан с точки зрения критерия «стоимость – эффективность».

В зоне специальной военной операции сегодня работает несколько десятков вертолетов Ка-52, которые распределены по разным участкам линии боевого соприкосновения и оказывают поддержку частям и соединениям сухопутных войск.

Бронирован и защищен

Второй и не менее заслуженный ударный вертолет специальной военной операции — Ми-28Н, который выполнен по классической схеме. Всепогодный «Ночной охотник» разработан конструкторским бюро им. М.Л. Миля и принят на вооружение в 2009 году. Сегодня в ВКС России в нескольких полках служит более 80 Ми-28Н и более совершенных Ми-28НМ. Новая модификация отличается наличием надвтулочного радара с шарообразном обтекателем, который повышает поисковые возможности в плохих погодных условиях и в ночное время.

Ми-28Н вооружен управляемыми противотанковыми ракетами «Атака» (до 16 штук в контейнерах) и так же, как Ка-52, может нести ракету ЛМУР «изделие 305». Бронированная кабина защищает двух летчиков, которые размещены друг за другом и каждый в своей кабине — в отличие от Ка-52, где летчики сидят рядом в единой кабине.

Нанесение удара армейской авиацией Ми-28Н Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ми-28Н считается специализированным противотанковым вертолетом, который наиболее эффективен для уничтожения бронетехники. Он создавался в 1980–1990-е годы именно для борьбы с танками М1 «Абрамс», «Леопард-2» и «Челленджер-2». Его предназначение — выполнять функции аэромобильного противотанкового комплекса с уникальными системами обнаружения вражеской бронетехники. Это защищенная и универсальная по системам вооружений машина. При этом Ми-28Н может работать и по пехоте, и по любым других целям.

И Ка-52, и Ми-28Н оснащены современными комплексами постановки помех зенитным ракетам и имеют современные средства спасения. Броня кабины Ми-28Н выдерживает попадание снарядов 20-мм пушки «Вулкан», а броневое остекление кабин выдерживает прямые попадания пуль калибра до 12,7 мм. Система пассивной защиты обеспечивает безопасность членов экипажа при аварийной посадке с вертикальной скоростью до 12 м/с. При этом величины перегрузок снижаются до уровня физиологически переносимых — удар принимают на себя конструкция шасси, подставки под кресла экипажа и собственно сами энергопоглощающие кресла «Памир-К». Сделано всё возможное для того, чтобы экипаж выжил в любой боевой или аварийной ситуации.

И Ка-52, и Ми-28Н вооружены еще и скорострельной пушкой 2А42 калибра 30 мм. Это доработанное для авиационного применения автоматическое орудие со скорострельностью до 800 выстрелов в минуту и с возможностью переключения типов используемых снарядов. Универсальное оружие с современными оптико-электронными прицелами позволяет поражать любые цели в любое время дня и ночи.

Вертолет Ми-8АМТШ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Нельзя обойти вниманием еще одну заслуженную машину. В качестве одного из основных вертолетов СВО огромную роль играют современные модификации легендарного Ми-8. Сегодняшние Ми-8АМТШ, Ми-8МТВ-5 и Ми-8МТПР-1 и другие от заслуженного ветерана переняли только облик и имя — это современные военно-транспортные, транспортно-ударные и специальные вертолеты, которые выпускаются российской авиационной промышленностью для ВКС России и на экспорт (под названием Ми-17).

Они отличаются неприхотливостью, широко используются для транспортировки грузов и личного состава. А ударные современные Ми-8 могут нести и противотанковые ракеты «Атака», и блоки с неуправляемыми ракетами калибра 80 мм. Это всё равно как своя собственная летающая батарея «градов» для высаженного на территории противника десантного взвода. Фактически вооружение Ми-8 эквивалентно основному ударному арсеналу вертолетов недавнего прошлого Ми-24.