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Остановку потребовали: ВФУ бросают в бой остатки разбитых бригад

На ряде направлений противник взял паузу, чтобы перегруппироваться и нанести новый удар, считают эксперты
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы РФ продолжают отражать атаки украинских формирований на южнодонецком направлении и в районе Артемовска. 13 июня ВФУ не смогли продвинуться на этих участках, бросив в бой наспех сформированные подразделения из разбитых бригад. За сутки вооруженные формирования Украины потеряли до 625 военнослужащих и 36 единиц военной техники, включая танки, бронемашины и автомобили. Эксперты отмечают, что расслабляться еще рано: противник сохранил 70% западной техники и сейчас ведет сковывающие боевые действия, чтобы перегруппироваться и нанести новый удар.

Перегруппировка противника

В наступлении на южнодонецком направлении вооруженные формирования Украины (ВФУ) используют подразделения, наспех сформированные из остатков бригад, которые ранее понесли большие потери. В районе Макаровки в течение суток отражены три атаки украинских формирований, усиленных танками и бронемашинами, сообщили в российском военном ведомстве 13 июня.

— Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии все атаки отражены. Из десяти бронетранспортеров ВСУ, задействованных в атаках, восемь уничтожены, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На том же Времевском выступе в районе Равнополя за сутки успешно отражены две атаки противника. Поражены два украинских танка и три бронемашины.

Артиллеристы ЦВО во время работы в зоне проведения специальной военной операции

Артиллеристы ЦВО во время работы в зоне проведения специальной военной операции

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В районе Пречистовки уничтожена большая часть личного состава ротной тактической группы ВФУ и четыре боевые машины пехоты, участвовавшие в наступлении.

На донецком направлении южнее Артемовска подразделения российской группировки «Юг» отразили две атаки противника в направлении Клещеевки. Вклинения противника в нашу оборону не допущено.

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В боях на южнодонецком направлении и в районе Артемовска, по данным Минобороны РФ, ВФУ потеряли до 625 военнослужащих и 36 единиц военной техники: четыре танка, 17 бронемашин, 14 автомобилей, а также гаубицу «Мста-Б».

Самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» российских вооруженных сил на закрытых огневых позициях в ЛНР

Самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» российских вооруженных сил на закрытых огневых позициях в ЛНР

Фото: РИА Новости

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, в настоящее время противник ведет сковывающие боевые действия. Пытается не дать российским войскам выбить их с занятой территории. Это делается для того, чтобы провести перегруппировку и попытаться повторно штурмовать российские позиции.

Скорее всего, в настоящий момент ВФУ бросают в бой то, что осталось после первого этапа наступления, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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— Сейчас противник готовит основные силы, — считает он. — Владимир Путин сказал, что, по его оценкам, армия Украины потеряла 30% западной техники. 70% еще осталось. Работы будет много. Сейчас они переформируются. Атакуют и на авдеевском, и на артемовском направлениях, и в районе Сватово – Кременная, и в районе многострадального Шебекино. А на всё сил не хватает. Но они будут наступать. А наша задача — уничтожать. Определенную роль играет то, что наши создали приличную оборону, бойцы имеют и опыт, и мотивацию.

Военнослужащий ВС РФ 1-й Танковой армии ЗВО на огневой позиции на Сватовском направлении

Военнослужащий ВС РФ 1-й танковой армии ЗВО на огневой позиции на сватовском направлении

Фото: РИА Новости

Эксперт отметил огневую мощь российской армии, которая многое решает на поле боя.

— У нас есть превосходство в артиллерии и авиации, — объяснил он. — Каждую ночь работают наши ВКС и ракетчики. Они бьют по резервам, и кто скажет, какие потери понесли украинские силы? Они всё скрывают. Получается, они сколотили подразделения из тех, которые отошли, и послали обратно в бой.

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Поле сгоревших «Леопардов»

Также 13 июня Минобороны России обнародовало кадры трофейной техники ВФУ на запорожском направлении.

На них военнослужащие группировки «Восток» осматривают захваченные в бою танки и БМП. Вся техника западного производства: танки «Леопард» производства Германии и БМП Bradley, изготовленные в США.

В российском военном ведомстве отметили, что некоторые боевые машины были с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей машин из боеспособной техники.

За тем, как уничтожают бронетехнику противника на Времевском выступе, наблюдал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

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Фото: Министерство обороны РФ
Захваченный на запорожском направлении танк «Леопард» ВФУ

— Сейчас здесь максимально неспокойно. То и дело в воздух поднимаются украинские беспилотники, которые пытаются прощупать российскую оборону. Но мы держим удар, сдерживая натиск врага. Очень большая нагрузка легла на противотанковые части, — рассказал об увиденном Кирилл Ольков.

На видео показан полностью уничтоженный украинский танк, который еще горит внутри, его башню сорвало, а траки отлетели — скорее всего, детонировал боекомплект. Находиться рядом с такой машиной небезопасно. Противник предпринимает попытки прорвать оборону на самых горячих участках спецоперации, но сталкивается с серьезным сопротивлением.

— Остановил бронетранспортер с пехотой, попал танку в корму. Он колом встал, наша артиллерия начала работать. В первый день по перехвату сказали, что они в отказ пошли — наступать. Отражение противника — это самая первая задача: непосредственно держать оборону и ни шагу назад, — рассказал командир отделения с позывным Морган.

Сейчас основная задача противотанковых отделений — обездвижить боевую технику ВФУ. После на помощь пехоте приходит авиация и артиллерия.

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Удары по тылам

В ночь на 13 июня ВКС России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВФУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства, сообщили в Минобороны РФ.

— Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Предполетная подготовка истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации

Предполетная подготовка истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации

Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

За сутки в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 750 человек и 53 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

В Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионной группы. Российская противовоздушная оборона (ПВО) за сутки сбила три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и шесть украинских БПЛА.

Гвардейцев стало больше

Двум соединениям 13 июня было присвоено почетное наименование «гвардейская» — 165-й артиллерийской бригаде и 59-й Сивашской Краснознаменной бригаде управления. Они его удостоились «за героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества».

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