Тщательный просчет: наступление ВФУ ослабевает из-за серьезных потерь

Вооруженные силы России 15 июня отражали атаки противника на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. За сутки ВФУ потеряли здесь более 500 военнослужащих и 18 единиц техники, включая шесть танков, сообщили в Министерстве обороны РФ. Атакующая активность украинских сил из-за больших потерь, отсутствия успехов и перспектив прорвать нашу оборону упала, констатируют эксперты. Добиться стратегического перелома у ВФУ уже не получится, но им нужна операция с громким политическим резонансом , поэтому атаки продолжатся, считают они.

Атаки отбиты

Вооруженные формирования Украины пытались наступать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ15 июня.

— В районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» за сутки отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Новополь Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й бригады теробороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВФУ.

На запорожском направлении ударом ракетных войск нанесено поражение подразделениям 47-й механизированной бригады ВФУ в районе населенного пункта Любицкое. В районе населенного пункта Омельник уничтожен склад боеприпасов.

Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Фото: РИА Новости

На донецком направлении активными действиями Южной группировки войск отражены пять атак противника в районах Раздоловки, Первомайского, Красногоровки и Марьинки. Ударами ракетных войск и авиации нанесено поражение подразделениям 24-й, 54-й и 110-й механизированных бригад ВФУ.

За сутки в боях на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях противник потерял более 500 военнослужащих и 18 единиц техники, включая шесть танков, сообщили в Минобороны РФ.

Сейчас на линии боевого соприкосновения затишье, потому что первая фаза наступления не дала никаких результатов, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— В украинском военном командовании, в американских, натовских штабах сейчас идет лихорадочный поиск вариантов, как можно добиться хоть какого-то успеха , — считает он. — Идут оценки того, что произошло, отрабатываются математические модели, подсчитывается, какие есть варианты. В такой ситуации американцы могут дать добро на атаку непосредственно территории России. Потому что в этом случае будет хотя бы громкий политический эффект и тем самым они продемонстрируют свою решимость стоять до последнего и до конца. Сил для ударов у Украины еще хватает.

Эксперт считает, что стратегический перелом уже не наступит, для этого уже нет возможностей.

— Но попытаться добиться где-то хотя бы оперативного успеха они могут, — отметил Шурыгин. — Например, атаковать Белгородскую область, зайти на какую-то территорию, чтобы показать, что они готовы сражаться с противником где угодно. Американцы, судя по всему, не против того, чтобы война туда перенеслась, потому что нужен хоть какой-то результат. Это не считая того, что украинские силы могут продолжать атаковать под Кременной и пытаться продолбить в нашу оборону на запорожском направлении.

Бессмертный «Тюльпан»

Под Марьинкой идут ожесточенные бои. За боевой работой тяжелых 240-миллиметровых минометов «Тюльпан» наблюдал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Недавно экипаж нашего «Тюльпана» вел огонь из Марьинки, подобравшись к противнику на небольшое для такой системы расстояние — всего на 5 км.

— Это позволило произвести более точные выстрелы, — пояснил Валентин Трушнин.

Как только экипаж «Тюльпана» выставился, их начинали закидывать 120-ми минами. Одна из них попадала в машину, вырвала кусок брони, разрушила гидравлику и электрику, блокировав расчету ствол , а значит, возможность эвакуироваться.

Выстрел из самоходного миномета «Тюльпан» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Цель «жирная» — самый большой калибр из минометов. Примерно с пятого прилета было прямое попадание по машине, — вспомнил подробности боя командир батареи с позывным Странник.

По его словам, главной задачей наших бойцов после попадания было затушить машину, чтобы не детонировали боеприпасы.

— А горело уже рядом со снарядами?

— Не прям рядом, но недалеко, в метре буквально.

— То есть весь экипаж бегал с огнетушителями?

— Нет, экипаж эвакуировали с этого места. Я лично пошел с командиром расчета. И уже с ним вдвоем действовали, чтобы минимизировать потери в случае чего, — рассказал Странник.

Шесть часов командиры провели рядом с «Тюльпаном» под обстрелом и ночью, когда прекратился обстрел, все-таки выдернули его обратно. После того как залатали броню и поменяли ствол, машина стала как новая.

Валентин Трушнин рассказал, что украинские пропагандисты успели «похоронить» наш «Тюльпан» — разместили видео якобы уничтоженного миномета в социальных сетях. Но они не учли героизм наших бойцов и просчитались.

Удар по фабрикам дронов

В ночь на 15 июня ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов , сообщили в Минобороны РФ.

— Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута, — рассказал Игорь Конашенков.

Су-35 ВКС России Фото: РИА Новости/ Валентин Капустин

За сутки в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 635 человек и 39 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили , сообщили в Минобороны РФ.

В ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях пресечена деятельность пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. В ДНР уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВФУ.

ВКС России в районе Красноармейска в ДНР сбили истребитель Су-27 воздушных сил Украины.