«Противник пока сидит на своих позициях, вперед не лезет»

Российские войска продолжают штурм Авдеевки. Тяжелые бои идут и в самом поселке и на флангах. Несмотря на активное противодействие со стороны ВФУ, части и подразделения 1-го Донецкого армейского корпуса продвигаются вперед. Враг активно применяет артиллерию, различные беспилотные комплексы. В такой сложной обстановке для донецких танкистов появились новые задачи. Экипажи боевых машин совершают быстрые дерзкие рейды к передовой и, стреляя с закрытых огневых позиций, уничтожают важные цели. «Известия» провели день с танкистами 1-й Славянской бригады, увидели, как идет боевая работа, а также узнали, как беспилотники стали «глазами» танковых экипажей.

Атаки с флангов

— Противник пока на нашем направлении сидит на своих позициях, вперед не лезет. А вот с флангов Авдеевки пытается атаковать. Но безуспешно. Боев «техника против техники» сейчас нет. Это особенность позиционного противостояния со стороны Донецка, — рассказывает нам командир танковой роты с позывным Белый.

Авдеевка остается одним из важнейших пунктов на карте донецкого направления. За последнее время российские войска здесь продвинулись достаточно далеко. А работа артиллерии 1-го Донецкого армейского корпуса, авиационные удары Воздушно-космических сил России наносят украинским боевикам серьезные потери.

Поэтому украинское командование пытается переломить ситуацию в свою пользу. Или хотя бы на время ослабить давление на свою группировку в поселке. Поэтому за последние два месяца враг предпринял несколько сильных контратак на юго-западе от Авдеевки. Все они были отбиты, а ВФУ с серьезными потерями откатились на исходные позиции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Обстановка хоть и похожа на небольшое затишье, но стабильно напряженная.

— Большей частью сейчас идет противостояние дронов и артиллерии. Недавно активно начали летать FPV-камикадзе (беспилотники, которые управляются через виртуальные очки и используются для ударов по технике и укреплениям. — «Известия»). Артиллерия, минометы, корректируемые с воздуха, ищут наши цели, наше расположение, — рассказывает Белый.

Танковый бросок

Мы находимся в расположении одной из танковых рот 1-й Славянской бригады. Техника тщательно спрятана от врага. «Немцы», как называют украинских боевиков российские бойцы, используют все возможности, чтобы выследить и уничтожить боевые машины ВС РФ. Но наши военнослужащие не дают им ни единого шанса.

— Выявляем минометные расчеты и танки, которые работают с закрытых позиций, подавляем, не даем вести огонь, — рассказывает Белый об основных задачах танкистов на сегодняшний день.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Рота Белого готовится к боевой работе. На ее вооружении как старые трофейные Т-64, так и более современные «реактивные» Т-80 с газотурбинными двигателями. Пока мы разговариваем, бойцы приводят технику в порядок и ждут целей. Некоторые танки в роте Белого имеют богатый боевой путь. К примеру, один Т-64 был подбит, потом эвакуирован с поля боя в ремонтный батальон. Там «шестьдесят четверку» восстановили. И сейчас танк опять идет в бой.

— Поступила задача — подавить минометный расчет врага , который недавно вел огонь по нам. Я буду управлять действиями танка с воздуха, наблюдая с БПЛА, — объясняет нам командир роты.

Экипаж Т-80 занимает место в танке. Задача бойцов — скрытно выйти в заданное место и ждать команды от своего ротного, который уже получил координаты цели.

— Постепенно освоил работу с дроном. Просто идти вперед «на ура» — уже слишком старая тактика. Сейчас без «глаз» отправлять машину в бой — это верная смерть. Это мои люди, мои экипажи, и я за каждого в ответе, чтоб ребята выжили и наконец-то мы победили! — рассказывает нам комроты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Белый не только командует огневым налетом, но и сам ведет наблюдение с воздуха. У танкистов «лишних» людей в подразделениях нет, чтобы сделать из них нештатные группы БПЛА. Сам же Белый за годы событий в Донбассе прошел весь путь, от механика-водителя до офицера.

В позиционных боях, когда машины действуют по одной, командир имеет возможность сопровождать работающий танк с воздуха, наблюдать угрозы, которые не видит экипаж, корректировать огонь и т.д. Конечно, в маневренных боях, когда офицеры также находятся в своих танках и управляют непосредственно на поле боя, такой прием невозможен, и воздушной разведкой занимается уже старший начальник. Но всё равно — даже в наступлении беспилотник — это важнейший помощник танкистов.

Танковые хитрости

Пока «восьмидесятка» выдвигается в заданный район, мы едем с Белым на его командный пункт. Правда, КП — это громко сказано. На капоте машины командир роты раскладывает телефоны с баллистическими калькуляторами, блокнот и радиостанцию. Самый важный элемент импровизированного командного пункта — пульт управления квадрокоптером.

Перед началом боевой работы танка Белый с помощью дрона находит цель по заданным координатам. А затем проводит специальные вычисления. Такая работа более характерна для обычной артиллерии, которая ведет огонь с так называемых закрытых огневых позиций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Основное новшество за время СВО — работа танков с закрытых позиций. Танкисты Народной милиции ДНР вводили этот способ боевой работы постепенно, еще до начала специальной военной операции. А с началом СВО такой тактический прием стал внедряться и среди боевых подразделений ВС РФ. Сейчас это один из самых распространенных методов танкового боя.

Одна из причин, по которой танки перешли к работе с закрытых позиций, — это насыщенность подразделений врага пехотными противотанковыми средствами. Надежно подавить противотанковую оборону врага в таких случаях крайне тяжело. Конечно, если речь идет о штатных подразделениях противника, которые полностью укомплектованы.

Другой важной особенностью действий в условиях насыщенности врага противотанковыми средствами стала необходимость прикрытия танков артиллерийским огнем и БМП. Слаженные действия позволяют танкистам при штурме прорваться к опорному пункту и наносить врагу большой ущерб, обеспечив вход штурмовых групп в окопы.

— Самое главное — это слаженность экипажей (танков и машин прикрытия) и хорошая связь, чтобы могли друг друга прикрыть. Если этого нет, какую большую колонну ты ни отправляй, ей конец, — объясняет Белый.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Точно в цель

Проведя все расчеты и сверившись с видеоизображением на пульте управления, Белый дает команду экипажу танка выйти из района ожидания и занять огневую позицию. Сейчас время начинает идти на минуты. После первого же выстрела враг начнет вести ответный огонь. Поэтому всё зависит от четкой работы ротного и экипажа танка. Чем точнее и быстрее командир считает поправки и передает их экипажу и чем четче танкисты следуют командам, тем выше вероятность выполнить боевую задачу и уйти без потерь.

«Восьмидесятка» отрабатывает на отлично. За считаные минуты по врагу выпущен десяток 125-мм осколочно-фугасных зарядов. Накрыт не только украинский миномет, но и укрытия, где прятался его расчет. На этот раз враг проспал работу донецких танкистов. Танк уже покинул огневую позицию и ушел на перезарядку, когда ВФУ открыли ответный огонь.

Первой заработала самоходная зенитная установка. Ее можно узнать по характерному стрекочущему звуку. Снаряды зенитки не могут повредить танку. Но, скорее всего, это единственное огневое средство, которое было в распоряжении украинского командира. И только спустя еще несколько минут начинаются прилеты 155-мм снарядов. Но они падают уже сильно далеко от Белого и его подчиненных.