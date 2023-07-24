«Накаты постоянные, летают «птички», выискивают нас»

На артемовском направлении идут тяжелые бои. Украинские боевики непрерывно атакуют и пытаются оттеснить российские войска. Особенно напряженная ситуация складывается в районе Соледара. Но, несмотря на все усилия, атаки ВФУ терпят неудачу, в том числе благодаря действиям казачьей бригады «Терек». Украинские формирования несут тяжелые потери, потому что артиллеристы бригады работают с удивительной точностью. Корреспонденты «Известий» посетили позиции «Терека» на одном из самых жарких участков линии боевого соприкосновения на донецком направлении.

Реактивная смерть

Машина РСЗО «Град» останавливается на пыльной степной дороге под Соледаром. Задача — открыть огонь и уйти с позиции быстрее, чем тебя обнаружат с воздуха и постараются уничтожить при помощи БПЛА-камикадзе. В летнюю жару при выстреле даже парой реактивных снарядов «Грады» поднимают облако пыли, которое просто невозможно скрыть маскировкой. Кроме того, обочины и лесопосадки буквально усеяны минами и неразорвавшимися боеприпасами. Поэтому сейчас на артемовском направлении скорость нанесения ударов важнее, и реактивщики чаще всего работают прямо с дорог, б лаго в отличие от ствольной артиллерии «Грады» могут полагаться на скорость и уходить сразу после открытия огня.

Пока расчет ориентирует «Град», из джипа, шедшего за установкой, выпрыгивают два бойца в бронежилетах и «кубанках». Один начинает разворачивать буссоль, второй «жонглирует» двумя радиостанциями. На нашивке у работающего с буссолью стилизованная смерть с косой тянет костлявую руку вперед, вокруг надпись: «Бригада Терек РСЗО».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Накаты постоянные, постоянно летают «птички», выискивают нас. Надо отдать должное, очень хорошо работают контрбатарейщики противника. Но и мы стараемся ответить достойно, — рассказывает боец с позывным Конь, отрываясь от буссоли.

Он родом из Сахалинской области , но уже десять лет живет на юге России, где и стал казаком. По гражданской профессии сварщик, боевого опыта или опыта службы в армии до прихода в бригаду не имел.

— Просто пришел по зову сердца защищать людей, чьих-то жен, родителей, детей. Это необходимо сейчас, не смог дома сидеть, — рассказывает Конь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В бригаде, объясняет артиллерист, очень разные люди. Многие уже второй-третий раз возвращаются в зону СВО по ротации. Среди старших товарищей есть ветераны Чечни и даже Афганистана.

Пока Конь работает с прибором, командир РСЗО с позывным Кадиллак отдал приказания и ждет данные с планшетом для проверки вычислений.

— Сейчас у нас работа такая: где достаешь, там у тебя и позиция. В данный момент отрабатываем минометный расчет и ствольную артиллерию противника, — объясняет Кадиллак.

На установке уже почти готовы, машина развернута, расчет ждет команды. На ящике с зипом красиво нарисована рука скелета, показывающая большой палец и мизинец, то ли ставя лайк, то ли делая жест «джамбо». Рядом Клим повторяет этот же жесть в камеру. Он до начала СВО был автомехаником, а за время СВО это уже вторая его командировка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Кадиллак дает команду отойти от машины на безопасное расстояние. В рации звучат последние цифры и поправки, на горизонте видно, как из Соледара поднимается дым тяжелых прилетов артиллерии противника. Стоящий у буссоли Конь обращает наше внимание: скорее всего, это удары ракетами HIMARS. Звучит команда, и пять снарядов уходят с установки по цели. Всё заволакивает плотное пыльное облако высотой в несколько метров. Оно привлечет внимание противника, поэтому надо очень быстро сворачиваться и уходить.

Тяжелый калибр

— Обстановка сложная, противник пытается контратаковать, но казаки твердо стоят на позициях. И не секрет, что там, где казачья бригада «Терек», противник не может пройти. Год назад был создан тогда еще батальон «Терек». Сегодня казачьи добровольческие соединения — это профессионалы, которые подписывают контракты с Министерством обороны. В нашем составе разведчики, артиллеристы, другие специалисты. Мы используем уникальное современное вооружение, средства связи, РЭБ, БПЛА, в том числе и ударные, — рассказывает нам атаман Терского казачьего войска генерал Виталий Кузнецов.

Он сегодня на позициях бригады по праздничному поводу: десятки человек награждены ведомственными и государственными наградами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Один из награжденных — Егерь, офицер батареи 152-миллиметровых орудий «Гиацинт», — получил орден Мужества. Разговариваем возле затянутого маскировочной сетью нового миннозащищенного автомобиля «Урал-ВПК». Их сейчас используют артиллеристы «Терека» вместе с буксируемыми орудиями. С помощью лебедок машины они размещают орудия в труднодоступных местах. Но всё равно буксируемая артиллерия остается не очень мобильной для специфики данного участка.

— Я полтора года в СВО, эпизодов было много, и, за какой именно наградили, я даже не вдавался в подробности. После награждения сразу прибыл на передовую, — рассказывает Егерь.

Возле готового к стрельбе «Гиацинта» награждают заряжающего Алдана. Ведомственная медаль по новой традиции СВО прикреплена прямо к бронежилету, и он сразу отбегает к орудию готовиться к выстрелу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

На «Гиацинте» сразу заметно отсутствие массивных колес, они сняты и где-то спрятаны. И хотя орудие в боевом положении стоит на опоре, огонь с колес не ведется, вид очень непривычный. Приходится напоминать себе, что треугольник из опоры и станин — это на самом деле устойчивая система с точки зрения физики.

— Мы снимаем колеса на время работы, когда орудие находится на позиции, для того, чтобы их не повредило прилетами. От каждого близкого прилета колеса выходят из строя, а это потеря мобильности. Когда необходимо двигаться, мы ставим их и перевозим орудие. Обуваем оружие мгновенно. Не знаю, как другие поступают, это наше решение исходя из собственного опыта, — рассказывает Амур, пока расчет готовит орудие к выстрелу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Массовая контрбатарейная борьба со стороны противника — одна из главных проблем на сегодняшний день. По словам Амура, в основном противник ведет огонь и поиск наших орудий с помощью БПЛА разведчиков. От практики стрельбы по одним данным радаров в данный момент враг отказывается.

Расчет слаженно и четко отрабатывает три выстрела по плановой цели. В глаза бросаются одинаковые красные кроссовки у всех троих — это отличительный знак расчета. Ребята перед уходом в укрытие позируют перед камерой, довольные тем, что их «стильная» шутка замечена.