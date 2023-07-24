 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Минимум 9 человек погибли в результате крушения самолета в Судане
Общество
СК возбудил дело по факту обстрела российских журналистов в Запорожской области
Мир
ЦПВС зафиксировал шесть нарушений воздушного пространства в Сирии коалицией США
Происшествия
Крыша спорткомплекса «Динамо» загорелась на площади 300 кв. м во Владикавказе
Спорт
Россиянка Тимофеева победила украинку Байндль в финале турнира WTA
Происшествия
Трое погибли и шестеро пострадали в ДТП в Грозном
Армия
Путин озвучил потери личного состава ВСУ в ходе контрнаступления
Наука и техника
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink из-за непогоды
Наука и техника
«Роскосмос» назвал дату старта корабля «Союз МС-25» с экипажем
Спорт
Российский теннисист Рублев выиграл турнир в шведском Бостаде
Армия
Путин заявил о провале контрнаступления украинской армии
Армия
Российский сапер рассказал о применении ВСУ новых термобарических мин
Общество
Уголовное дело возбуждено после подрыва гранаты в доме в Подмосковье
/

Танковый убой: американские и немецкие бронемашины горят в зоне СВО

За один день российские бойцы уничтожили более 15 танков Leopard и 20 БМП Bradley
Фото: РИА Новости
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Владимир Путин 23 июля заявил о провале украинского контрнаступления. На его встрече с Александром Лукашенко также прозвучала информация о том, что в течение 22 июля российские бойцы уничтожили более 15 танков Leopard и свыше 20 боевых машин пехоты Bradley. А с начала контрнаступления вооруженные формирования Украины (ВФУ) потеряли более 26 тыс. бойцов. 22 и 23 июля ВС РФ уничтожили места изготовления безэкипажных катеров в районе Одессы, а также объекты, где их готовили к террористическим атакам. Стянутые в город комплексы противовоздушной обороны (ПВО) западного производства не помогли отбить атаку. Эксперты отмечают, что планомерно уничтожается военная инфраструктура, созданная в Одесской области под прикрытием зерновой сделки.

Провал контрнаступления

Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 23 июля провели переговоры в Санкт-Петербурге, на которых в том числе обсудили специальную военную операцию. Президент Белоруссии на встрече сказал, что, по его данным, только за 22 июля российские бойцы смогли уничтожить более 15 танков Leopard и свыше 20 боевых машин пехоты (БМП) Bradley.

— Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день, — ответил Владимир Путин.

Глава российского государства заметил, что «с той стороны просто действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой».

Также президент России заявил о провале контрнаступления Киева.

Военнослужащие артиллерийских расчетов реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Центрального военного округа готовятся открыть огонь по позициям ВСУ

Военнослужащие артиллерийских расчетов реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Центрального военного округа готовятся открыть огонь по позициям ВСУ

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Контрнаступления нет, — заметил в разговоре белорусский лидер.

— Оно есть, но оно провалилось, — ответил Путин.

По словам российского президента, с начала контрнаступления потери ВФУ уже превысили 26 тыс. человек.

Кроме того, Владимир Путин выделил значительные потери среди иностранных наемников на Украине. Он подчеркнул, что боевики погибают «из-за своей глупости».

— Во всяком случае, общественность стран, правительства которых посылают людей в зону боевых действий, общественность этих стран тоже должна знать о том, что там происходит. И мы будем доводить это до людей, с тем чтобы они давали оценку действиям своих правителей, — сказал глава государства.

Одесские удары

В ночь на 23 июля Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы. На пораженных объектах находились иностранные наемники. Для удара применялось высокоточное оружие морского и воздушного базирования, сообщили в Минобороны РФ.

— Все спланированные к удару цели уничтожены, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В военном ведомстве сообщили, что распространяемая киевским режимом информация о поражении российскими ракетами одесского Спасо-Преображенского собора не соответствует действительности.

— Все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились террористические акты против Российской Федерации, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса, — объяснили в Минобороны РФ.

Пуск крылатой ракеты «Калибр» с борта малого ракетного корабля

Пуск крылатой ракеты «Калибр» с борта малого ракетного корабля

Фото: РИА Новости/Андрей Станавов

Планирование ударов высокоточным оружием осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, что заведомо исключает поражение гражданских объектов, а также объектов культурного и исторического наследия, объяснили в военном ведомстве.

— С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса, — заявили в ведомстве.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, украинские средства противовоздушной обороны в Одессе показали крайне низкую эффективность. При этом только за последние дни в этот район были переброшены переданные Евросоюзом и США зенитные системы Patriot, NASAMS, Gepard и другие. Но западные системы тоже показали свою крайне низкую эффективность. Поэтому украинское командование направило в Одессу еще оставшиеся зенитные системы С-300.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер М» ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции на Украине

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции на Украине

Фото: РИА Новости

Но, как отметили собеседники издания, у украинских «трехсотых» возникли проблемы с ракетами. Большинство запущенных зенитных управляемых ракет оказалось неисправно. Они не только не поражали воздушные цели, но и зачастую сходили с траектории и детонировали или взрывались в воздухе.

Под прикрытием зерновой сделки украинское правительство организовало в районе Одессы производство беспилотников и сконцентрировало большие военные силы, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Саму Одессу после первых ударов еще в том году мы толком не трогали, — отметил он. — Россия придерживалась международных договоренностей. Украинские власти, пользуясь тем, что там тихо, нарастили производство морских и других беспилотников, организовали базы, откуда они атаковали нашу территорию. Не исключено, что в террористической атаке на Крымский мост были задействованы и сухогрузы, якобы перевозящие зерно в рамках сделки — сейчас это выясняется. Получается, что противник в этом районе создал обширную военную инфраструктуру, базы для наемников, склады ГСМ. Именно их сейчас уничтожают наши армия и флот.

По словам эксперта, у ВМС Украины есть целая линейка морских дронов — от переделанных в беспилотники-камикадзе водных мотоциклов и украинского морского дрона «Микола» до западных образцов.

— Они наращивали силы, — напомнил эксперт. — В последние дни мая моряки с корабля «Иван Хурс» уничтожили три морских дрона. В июле Севастополь атаковали беспилотники. Был теракт на Крымском мосту. Применение дронов участилось, а украинские власти даже заговорили о блокаде Черноморского флота. Теперь их мечтам придет конец. Взамен вернутся страхи о нашем десанте в Одессе.

Уничтожение украинских надводных беспилотников, атаковавших корабль «Иван Хурс» Черноморского флота России в районе пролива Босфор. 24 мая 2023 года

Уничтожение украинских надводных беспилотников, атаковавших корабль «Иван Хурс» Черноморского флота России в районе пролива Босфор. 24 мая 2023 года

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Также Василий Дандыкин отметил, что переброшенные в Одессу советские комплексы ПВО могли вооружать ракетами более ранних годов выпуска.

— Более новую технику и боеприпасы они берегут для Киева, — отметил он.

В Минобороны РФ 23 июля сообщили, что, по подтвержденным данным, 6 июля в результате удара высокоточным оружием по территории Академии сухопутных войск ВФУ во Львове уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наемников.

— Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наемников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины, — сообщили в военном ведомстве.

Горит техника НАТО

Наиболее ожесточенные бои 22 и 23 июля шли на южнодонецком и запорожском направлениях, где противник задействовал большое количество бронетехники.

— На запорожском направлении действиями подразделений группировки и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области, — сообщил Игорь Конашенков 23 июля.

Также было нанесено огневое поражение подразделениям ВФУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное Запорожской области. В районе Новоивановки уничтожен склад боеприпасов 105-й бригады теробороны.

Подбитые БМП M2 Bradley американского производства

Подбитые БМП M2 Bradley американского производства

Фото: соцсети

Днем ранее на этом направлении было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных бригад ВФУ.

23 июля на южнодонецком направлении группировка войск «Восток» отразила атаку противника в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР.

Днем ранее здесь отразили три атаки противника. Также были поражены скопления живой силы и техники 23-й механизированной бригады ВФУ и 129-й бригады теробороны.

За двое суток на этих направлениях потери ВФУ составили не менее 350 человек и 52 единицы военной техники, включая семь танков Leopard, 10 боевых машин пехоты Bradley, артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу FH70, изготовленную в Великобритании.

Сбит украинский Су-25

За двое суток — 22 и 23 июля — в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 1530 человек и 80 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

В ЛНР и Запорожской области уничтожено пять украинских диверсионных групп. В Черниговской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.

Кроме того, в Кировоградской области уничтожен склад авиатоплива, находящийся на авиабазе Канатово воздушных сил Украины. В ДНР уничтожено пять складов боеприпасов ВФУ.

Зенитный ракетный комплекс «Оса» второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на южном направлении

Зенитный ракетный комплекс «Оса» второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на южном направлении

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В ЛНР и ДНР поражены три пункта управления 47-й, 66-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад.

ВКС России в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Российские средства ПВО сбили 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, две крылатые ракеты Storm Shadow и 43 украинских БПЛА.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир