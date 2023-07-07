Окружным путем: Московский и Ленинградский ВО могут развернуть к сентябрю

Московский и Ленинградский военный округа могут быть сформированы уже к 1 сентября 2023 года. Такие сроки стоят в плане развертывания, утвержденном Минобороны России , рассказали источники «Известий» в ведомстве. При этом не исключено, что их сдвинут на конец года. Ранее глава МО РФ Сергей Шойгу сообщал, что формируются органы управления этих стратегических объединений. Эксперты указывают, что воссоздание округов — необходимый шаг: Ленинградский будет парировать угрозы со стороны вступившей в НАТО Финляндии и Эстонии, а Московский — на украинском направлении.

Воссоздать и поделить

Министерство обороны России утвердило план развертывания Московского (МВО) и Ленинградского (ЛенВО) военных округов, рассказали «Известиям» источники в ведомстве. Ожидается, что оба стратегических объединения начнут функционировать 1 сентября. Правда, собеседники издания не исключили, что срок может сдвинуться на конец нынешнего – начало следующего года.

3 июля глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в соответствии с указом президента по увеличению штатной численности вооруженных сил формируются органы управления Московского и Ленинградского военных округов, общевойсковая армия и армейский корпус. «Одновременно с комплектованием личным составом осуществляется плановая поставка вооружения, военной и специальной техники, проводится подготовка военнослужащих и слаживание подразделений», — сказал министр.

Воссоздание двух военных округов — необходимое решение, объяснил «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

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— Финляндия вступила в блок НАТО. Это более 1,3 тыс. км государственной границы, — пояснил он. — Поэтому армейский корпус преобразуется в общевойсковую армию, предназначенную для действий на финском направлении. В этих условиях Ленинградский округ приобретает особое значение, поскольку он предназначен для парирования действий Финляндии и другой страны НАТО — Эстонии. С этой точки зрения увеличиваются возможности и мобильность войск, оснащение вооружением и военной техникой.

Московский военный округ воссоздать необходимо, потому что он будет объединять воинские части в центральных регионах России, добавил эксперт.

— В первую очередь этот округ будет предназначен для парирования угроз на украинском направлении. Его тыловой и запасные пункты управления расположены ближе к украинской границе, чем у западной. В перспективе у МВО скрытые запасные командные пункты будут гораздо западнее, чем сейчас, — рассказал Виктор Мураховский.

Идет укрепление властной вертикали, связанное с управлением в условиях военных конфликтов, рассказала «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

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— Увидели, что есть в этом необходимость. Думаю, это будет гораздо эффективнее, — отметила она. — Московский и Ленинградский округа очень разные. И чтобы более эффективно выстроить коммуникации, это подходящее решение. В том числе с учетом международной обстановки: жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области находятся близко к прибалтийским странам, которые постоянно осуществляют различного рода выпады в нашу сторону, здесь Финляндия, вступившая в НАТО, Швеция, которая вот-вот туда вступит. Поэтому нужно держать руку на пульсе.

Повторение пройденного

В начале ХХI века в Вооруженных силах РФ было шесть округов: Московский, Ленинградский, Северо-Кавказский, Приволжско-Уральский, Сибирский и Дальневосточный. После первого этапа военной реформы, который пришелся на 2008–2011 годы, осталось четыре: Западный (ЗВО) со штабом в Санкт-Петербурге, Южный, Центральный и Восточный. Позднее статус, равный округу, получил Северный флот.

В зоне ответственности ЗВО оказалась вся западная граница России, а командованию пришлось из Петербурга управлять войсками, расположенными, к примеру, под Воронежем или в Нижегородской области.

Сегодня в состав Западного военного округа входят три армии: 6-я общевойсковая на севере, 1-я гвардейская танковая в центральных регионах и 20-я общевойсковая на юге. Кроме того, командующему войсками округа подчиняются береговые войска, а также многочисленные специализированные бригады окружного подчинения.

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О планах разделить ЗВО на два округа в прошлом году сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он также поручил сформировать новый армейский корпус в Карелии, куда войдут три мотострелковые дивизии в составе сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии ВДВ.

Поводом для таких решений стало устремление Финляндии и Швеции в НАТО. Первая стала членом альянса 4 апреля этого года, вторая находится на этапе переговоров.

В начале июня начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский рассказал, что Московский и Ленинградский военные округа будут созданы в этом году. Он также сообщил о планах по созданию двух армий — общевойсковой и воздушной. Направление, где они будут сформированы, Бурдинский не уточнил.

Ответные ходы

Военное руководство страны предприняло целый ряд шагов после того, как Швеция и Финляндии заявили о стремлении войти в НАТО. Ранее «Известия» сообщали, что было принято решение о формировании новой общевойсковой армии в составе Северного флота. Она прикроет российскую границу на севере, в том числе с Финляндией и Норвегией. Объединение развернут на базе армейского корпуса. В состав армии войдут мотострелковые бригады, полки и дивизии. Их личный состав обучат ведению боевых действий в условиях Заполярья.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

На западном направлении также развернут новую армию ВВС и ПВО. Решение о том, в состав какого военного округа — Московского или Ленинградского — войдет это объединение, пока не принято. Армия будет состоять из полков истребителей, бомбардировщиков, а также частей противовоздушной обороны и радиотехнических войск.

Западное стратегическое направление также усилят части штурмовой авиации, укомплектованные знаменитыми «Грачами» — штурмовиками семейства Су-25. До недавнего времени в составе Западного военного округа не было ни одного штурмового авиационного полка. Задачей «Грачей» станет непосредственная поддержка сухопутных войск на поле боя. Также штурмовики будут взаимодействовать с вертолетами армейской авиации.