Полярный округ: в составе Северного флота создадут общевойсковую армию

В составе Северного флота будет сформирована новая общевойсковая армия. Такое решение принято в Минобороны России, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве. Она прикроет российскую границу на севере, в том числе с Финляндией и Норвегией. Защита Кольского полуострова является жизненно важной задачей для России, в том числе потому, что там базируются стратегические подводные ракетоносцы. Особенно актуально создание новой армии и на фоне вступления в НАТО той же Финляндии и Швеции , отмечают эксперты.

Теперь ты с армией

В Министерстве обороны России принято решение о формировании новой общевойсковой армии в составе Северного флота, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Объединение развернут на базе армейского корпуса. В состав армии войдут мотострелковые бригады, полки и дивизии. Их личный состав обучат ведению боевых действий в условиях Заполярья.

До военных реформ начала прошлого десятилетия северо-западное направление входило в зону ответственности Ленинградского военного округа (ЛенВО). В его составе не было ни армий, ни даже дивизий — только отдельные бригады. В ходе реформы ЛенВО объединили с Московским военным округом (МВО), в результате образовался Западный военный округ. Однако части и соединения, расположенные в Заполярье, структурно входят в состав Северного флота.

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— Пока Швеция и Финляндия были условно нейтральными странами, необходимости держать в регионе какие-либо крупные силы не было, — пояснил «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Однако сейчас , когда Финляндия вступила в НАТО, а Швеция находится на этом пути, необходимо укреплять северо-западное направление.

Эксперт отметил, что сейчас там дислоцируются 200-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, 80-я арктическая бригада, а также 61-я отдельная бригада морской пехоты. Он не исключил, что 200-я и 80-я бригады будут переформированы в дивизию, а 14-й армейский корпус, в который они сейчас входят, — в армию. Самое главное — с созданием армии на этом направлении появятся и входящие в нее мощные отдельные соединения — ракетная бригада, бригада противовоздушной обороны и другие. Это ощутимо повысит возможности группировки в регионе.

По словам Дмитрия Болтенкова, защита Кольского полуострова для нас жизненно важна хотя бы потому, что там базируются стратегические подводные ракетоносцы.

— Особенно актуально военное укрепление этих рубежей сейчас, когда ситуация в Европе нестабильна. Вряд ли турки смогут долго блокировать вступление Швеции в альянс, рано или поздно на них надавят и они отзовут вето , — рассказала «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

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В начале июня начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский рассказал, что Московский и Ленинградский военные округа будут созданы в этом году. Он также сообщил о планах по созданию двух армий — общевойсковой и воздушной. Направление, где они будут сформированы, Бурдинский не уточнил.

Жизненно важное направление

В последние годы страны НАТО демонстрируют повышенный интерес к арктическому региону. В Норвегии раз в два года проходят масштабные учения альянса Cold Response. Весной 2022-го в них приняли участие свыше 30 тыс. военнослужащих, более 200 самолетов и 50 кораблей.

В прошлом году администрация Джо Байдена представила обновленную редакцию национальной стратегии для арктического региона (National Strategy for Arctic Region) до 2032 года. В ней, в частности, говорится о необходимости усиления военного присутствия США в Заполярье, активизации учений со странами-партнерами для «сдерживания агрессии в Арктике, прежде всего со стороны России», модернизации противовоздушной обороны NORAD.

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Вооруженные силы России регулярно проводят учения в полярных широтах. В частности, ежегодные маневры «Умка», в ходе которых выполняются как тренировки личного состава, так и полярные исследования.

В прошлом году по итогам учений в Минобороны сообщали, что подводные крейсеры с крылатыми ракетами «Омск» и «Новосибирск» Тихоокеанского флота (ТОФ), находясь в надводном положении, из акватории Чукотского моря произвели пуски противокорабельных крылатых ракет «Гранит» и «Оникс». Кроме того, в рамках маневров подводная лодка «Магадан» совершила переход в Тихий океан по Северному морскому пути.

1 июля пресс-служба Северного флота сообщила, что арктическая группировка, в состав которой входят боевые корабли Кольской флотилии разнородных сил, совершит традиционный арктический поход и отработает комплекс тактических учений на континентальном побережье, островах и в акватории морей Северного Ледовитого океана.

Весной этого года в комплексных учениях приняли участие до 15 кораблей, подлодок и судов обеспечения во главе с эсминцем «Адмирал Ушаков».

Эсминец «Адмирал Ушаков» Фото: РИА Новости/Павел Львов

Новые поступления

Северный флот в последние годы получает новейшие корабли, которые создает российская промышленность. В частности, в 2022-м его состав пополнила бесшумная субмарина проекта 677 «Кронштадт». Эти подводные лодки имеют водоизмещение 1,8 тыс. т, скорость до 21 узла и глубину погружения более 300 м.

Кроме того, в составе СФ находятся новейшие подводные стратегические ракетоносцы проекта «Борей-А». Также там несет службу современная многоцелевая лодка проекта 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М» и фрегаты проекта 22350 «Адмирал Горшков». Эти корабли несут на борту крылатые ракеты «Калибр», в скором времени их вооружат и гиперзвуковыми «Цирконами».

Россия начала создавать военную группировку в арктических широтах в середине прошлого десятилетия. Было создано объединенное стратегическое командование «Северный флот», которое сейчас по статусу равно военному округу. Оно получило под свое управление территории и воинские части, выделенные из состава Западного военного округа.

Береговые ракетные комплексы «Бастион» Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Затем арктическую группировку усилили войсками Центрального и Восточного военных округов, расположенными в Заполярье. В береговые части флота вошел 14-й армейский корпус в составе 80-й и 200-й отдельных мотострелковых бригад. Бойцы соединений умеют воевать на лыжах, использовать оленьи и собачьи упряжки и даже строить иглу — жилища эскимосов из снега.

На арктических островах размещены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», средства ПВО. Реконструированы полярные аэродромы, на них несут службу истребители. Кроме того, регулярно отрабатывается переброска сил в Арктику из других регионов, причем как сухопутных, так и морских.