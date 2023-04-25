Северное слияние: в МИД РФ обеспокоены действиями США в Арктике
Политика США и их союзников ведет к нарастанию конфликтного потенциала в Арктике, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. По его словам, альянс делает ставку на милитаризацию региона и отдает предпочтение силовым сценариям обеспечения своих интересов там в ущерб другим странам. Риски для региональной безопасности представляет и активизация деятельности в высоких широтах неарктических государств — членов НАТО, в частности Великобритании. Тем не менее в экспертном сообществе считают, что пока в Североатлантическом альянсе не заинтересованы в неуправляемой эскалации отношений с РФ вокруг Арктики.
Атмосфера недоверия
В 2022 году администрация президента США Джо Байдена представила обновленную редакцию Национальной стратегии для Арктического региона (National Strategy for Arctic Region) до 2032 года, в которой Россия упоминается сразу 21 раз. Документ, в частности, декларирует необходимость усиления военного присутствия США в Арктике, активизацию учений со странами-партнерами для «сдерживания агрессии в Арктике, прежде всего со стороны России», модернизацию противовоздушной обороны NORAD и обеспечение береговой охраны США дополнительными ледоколами.
При этом в Вашингтоне не забыли отметить, что на фоне украинского кризиса межправительственное сотрудничество с Москвой в этом регионе фактически невозможно.
Россия же еще в 2020-м выпустила свой документ («Об основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года»), посвященный этому региону. В нем говорится, что «российская политика безопасности в Арктике прозрачна» и РФ никому не угрожает. Тем не менее всеобщее обострение отношений между РФ и коллективным Западом, которое наблюдается после начала СВО, затронуло и эту часть планеты.
Российская военная база «Арктический трилистник» на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
— К сожалению, отмечаем тенденцию к усилению военно-политической напряженности в Арктике, — сказал «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. — Вследствие активизации в регионе НАТО и его стран-членов видим, как в стратегических документах этих государств и альянса в целом в отношении России на первый план выходят задачи «сдерживания» и противоборства. Одновременно продолжается линия на ослабление международных форматов невоенного арктического сотрудничества, формирование в высоких широтах атмосферы недоверия.
Дипломат заметил: именно курс США и их союзников ведет к нарастанию конфликтного потенциала в Арктике. По его словам, ситуация усугубляется неготовностью «к инклюзивному диалогу по военной линии в интересах укрепления доверия и повышения предсказуемости в Арктическом регионе».
— Курс альянса на укрепление в Арктике своего влияния и милитаризацию региона, целенаправленная линия на ослабление многосторонних форматов арктического взаимодействия, включая Арктический совет, Арктический форум береговых охран и другие, фрагментация сотрудничества по различным областям, в том числе научной, свидетельствуют о превалировании в стратегических подходах западных арктических государств силовых сценариев по обеспечению своих интересов в Арктике в ущерб другим странам, — добавил он.
После расширения НАТО за счет Финляндии (она присоединилась к альянсу в апреле) и Швеции (ее вступление пока не одобрили Турция и Венгрия) РФ окажется единственной арктической державой, не входящей в альянс. По мнению аналитика ИМИ МГИМО Никиты Липунова, присоединение новых северных членов к военному блоку не повлияет на военно-политическую ситуацию в Арктике кардинально, поскольку обе страны уже и так глубоко интегрированы в систему альянса. Тем не менее в долгосрочной перспективе реальную угрозу для России может представлять размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии.
Истребители F/A-18 Hornet на базе Рованиеми
— С аэродрома Рованиеми в 150 км от российской границы американские истребители-штурмовики F/A-18 Hornet из 115-й ударной истребительной эскадрильи Корпуса морской пехоты США регулярно совершают учебные полеты. К тому же в 2026 году Финляндия планирует разместить здесь первые истребители пятого поколения F-35 американского производства, которые могут нести тактическое ядерное оружие, — уточнил он.
Британские амбиции
Пока военная активность НАТО в северных широтах ограничивается районом Северо-Восточной Атлантики: в Норвегии раз в два года проходят масштабные учения альянса Cold Response. Весной 2022-го в них приняли участие свыше 30 тыс. военнослужащих, более 200 самолетов и 50 кораблей. Официально НАТО по-прежнему занимает сдержанную позицию по вопросу своего присутствия в Арктике, на что в значительной степени влияет Канада.
Дополнительные риски для региональной безопасности связаны с активизацией деятельности в высоких широтах неарктических государств — членов НАТО, в частности Великобритании, отметил Николай Корчунов.
— Лондон активно выступает за увеличение присутствия альянса в Арктике, что связано с его международно-политическими амбициями и реализацией стратегии «Глобальной Британии», — пояснил Никита Липунов. — Это уже нашло отражение в доктринальных документах: в прошлом году вышла первая арктическая стратегия британского оборонного ведомства, а в этом году — обновленная арктическая стратегия королевства.
Политика Лондона продиктована стремлением играть роль лидера северо-восточного фланга НАТО. Великобритания возглавляет объединенный экспедиционный корпус (JEF), куда входят военнослужащие государств — членов НАТО в Северной Европе и Прибалтике, подчеркнул эксперт. Соединенное Королевство стремится закрепиться в северных широтах и уже сейчас называет себя ближайшим соседом Арктики, напомнил он.
Складывается впечатление, что Лондон будет использовать текущее усиление конфронтации западных стран с Россией, чтобы оставить за собой роль ключевой европейской силы НАТО и обосновать свои арктические амбиции, резюмировал Никита Липунов.
Тем не менее пока ни в Вашингтоне, ни в других столицах стран НАТО не заинтересованы в неуправляемой эскалации отношений с Россией, в том числе из-за Арктики, считает Никита Липунов. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что западные чиновники пока относительно аккуратно высказываются по поводу размещения нового вооружения на территории Финляндии. Ранее, к примеру, помощник генсека НАТО Камиль Гран заявил, что никто в альянсе пока не говорил о размещении ядерного оружия в Швеции или Финляндии. При этом он добавил, что вряд ли кто-то будет давать Москве какие-либо гарантии на этот счет.
Площадка для переговоров
Ситуация вокруг Арктики резко осложнилась в марте 2022 года, после того как страны — члены Арктического совета — США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия — приостановили свою деятельность в нем. Притом что Россия не только входит в совет, но в настоящий момент и председательствует нем. Около трети из 130 проектов организации были свернуты, поскольку в них напрямую участвовала РФ. 11 мая полномочия председательства на ближайший двухлетний период переходят Норвегии.
Министерская встреча Арктического совета на Аляске, 2017 год
Несмотря на то что Арктический совет не занимается вопросами военной безопасности, эта организация на протяжении 26 лет своего существования вносила заметный вклад в создание благоприятных условий для повышения взаимного доверия между ее участниками в интересах сохранения Арктики в качестве территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества, сказал Николай Корчунов. Таким образом, ее дальнейшая судьба будет зависеть от того, смогут ли арктические государства вернуться к конструктивной работе. «Пока у нас такой уверенности нет», — подчеркнул дипломат.
Многие неарктические государства обеспокоены нынешней политикой США и их союзников по НАТО в Заполярье. Ранее, к примеру, представители Китая отмечали, что экономические санкции сделали проекты по развитию Арктики финансово и технически сложными. Боливийская же сторона подчеркивала, что предотвращение распространения конфликтов в этом регионе имеет жизненно важное значение.
Россия открыта к сотрудничеству по вопросам арктической повестки с членами БРИКС, государствами Латинской Америки и Персидского залива, которые проявляют интерес к развитию Северного морского пути, резюмировал Николай Корчунов. Они рассматривают его в качестве весьма перспективной конкурентоспособной транспортной артерии между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.