Северное слияние: в МИД РФ обеспокоены действиями США в Арктике

Политика США и их союзников ведет к нарастанию конфликтного потенциала в Арктике , заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. По его словам, альянс делает ставку на милитаризацию региона и отдает предпочтение силовым сценариям обеспечения своих интересов там в ущерб другим странам. Риски для региональной безопасности представляет и активизация деятельности в высоких широтах неарктических государств — членов НАТО, в частности Великобритании. Тем не менее в экспертном сообществе считают, что пока в Североатлантическом альянсе не заинтересованы в неуправляемой эскалации отношений с РФ вокруг Арктики.

Атмосфера недоверия

В 2022 году администрация президента США Джо Байдена представила обновленную редакцию Национальной стратегии для Арктического региона (National Strategy for Arctic Region) до 2032 года , в которой Россия упоминается сразу 21 раз. Документ, в частности, декларирует необходимость усиления военного присутствия США в Арктике, активизацию учений со странами-партнерами для «сдерживания агрессии в Арктике, прежде всего со стороны России» , модернизацию противовоздушной обороны NORAD и обеспечение береговой охраны США дополнительными ледоколами.

При этом в Вашингтоне не забыли отметить, что на фоне украинского кризиса межправительственное сотрудничество с Москвой в этом регионе фактически невозможно.

Россия же еще в 2020-м выпустила свой документ («Об основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года»), посвященный этому региону. В нем говорится, что «российская политика безопасности в Арктике прозрачна» и РФ никому не угрожает. Тем не менее всеобщее обострение отношений между РФ и коллективным Западом, которое наблюдается после начала СВО, затронуло и эту часть планеты.

Российская военная база «Арктический трилистник» на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

— К сожалению, отмечаем тенденцию к усилению военно-политической напряженности в Арктике, — сказал «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. — Вследствие активизации в регионе НАТО и его стран-членов видим, как в стратегических документах этих государств и альянса в целом в отношении России на первый план выходят задачи «сдерживания» и противоборства. Одновременно продолжается линия на ослабление международных форматов невоенного арктического сотрудничества, формирование в высоких широтах атмосферы недоверия.

Дипломат заметил: именно курс США и их союзников ведет к нарастанию конфликтного потенциала в Арктике. По его словам, ситуация усугубляется неготовностью «к инклюзивному диалогу по военной линии в интересах укрепления доверия и повышения предсказуемости в Арктическом регионе».

— Курс альянса на укрепление в Арктике своего влияния и милитаризацию региона, целенаправленная линия на ослабление многосторонних форматов арктического взаимодействия , включая Арктический совет, Арктический форум береговых охран и другие, фрагментация сотрудничества по различным областям, в том числе научной, свидетельствуют о превалировании в стратегических подходах западных арктических государств силовых сценариев по обеспечению своих интересов в Арктике в ущерб другим странам, — добавил он.

После расширения НАТО за счет Финляндии (она присоединилась к альянсу в апреле) и Швеции (ее вступление пока не одобрили Турция и Венгрия) РФ окажется единственной арктической державой, не входящей в альянс. По мнению аналитика ИМИ МГИМО Никиты Липунова, присоединение новых северных членов к военному блоку не повлияет на военно-политическую ситуацию в Арктике кардинально, поскольку обе страны уже и так глубоко интегрированы в систему альянса. Тем не менее в долгосрочной перспективе реальную угрозу для России может представлять размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии.

Истребители F/A-18 Hornet на базе Рованиеми Фото: U.S. Department of Defence/U.S. Marine Corps photos by Cpl. Cody Rowe

— С аэродрома Рованиеми в 150 км от российской границы американские истребители-штурмовики F/A-18 Hornet из 115-й ударной истребительной эскадрильи Корпуса морской пехоты США регулярно совершают учебные полеты. К тому же в 2026 году Финляндия планирует разместить здесь первые истребители пятого поколения F-35 американского производства, которые могут нести тактическое ядерное оружие , — уточнил он.

Британские амбиции

Пока военная активность НАТО в северных широтах ограничивается районом Северо-Восточной Атлантики: в Норвегии раз в два года проходят масштабные учения альянса Cold Response. Весной 2022-го в них приняли участие свыше 30 тыс. военнослужащих, более 200 самолетов и 50 кораблей. Официально НАТО по-прежнему занимает сдержанную позицию по вопросу своего присутствия в Арктике, на что в значительной степени влияет Канада.

Дополнительные риски для региональной безопасности связаны с активизацией деятельности в высоких широтах неарктических государств — членов НАТО, в частности Великобритании, отметил Николай Корчунов.

— Лондон активно выступает за увеличение присутствия альянса в Арктике, что связано с его международно-политическими амбициями и реализацией стратегии «Глобальной Британии», — пояснил Никита Липунов. — Это уже нашло отражение в доктринальных документах: в прошлом году вышла первая арктическая стратегия британского оборонного ведомства, а в этом году — обновленная арктическая стратегия королевства.

Фото: ТАСС/Zuma/Sgt. William Chockey

Политика Лондона продиктована стремлением играть роль лидера северо-восточного фланга НАТО. Великобритания возглавляет объединенный экспедиционный корпус (JEF), куда входят военнослужащие государств — членов НАТО в Северной Европе и Прибалтике, подчеркнул эксперт. Соединенное Королевство стремится закрепиться в северных широтах и уже сейчас называет себя ближайшим соседом Арктики, напомнил он.

Складывается впечатление, что Лондон будет использовать текущее усиление конфронтации западных стран с Россией, чтобы оставить за собой роль ключевой европейской силы НАТО и обосновать свои арктические амбиции , резюмировал Никита Липунов.

Тем не менее пока ни в Вашингтоне, ни в других столицах стран НАТО не заинтересованы в неуправляемой эскалации отношений с Россией, в том числе из-за Арктики, считает Никита Липунов. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что западные чиновники пока относительно аккуратно высказываются по поводу размещения нового вооружения на территории Финляндии. Ранее, к примеру, помощник генсека НАТО Камиль Гран заявил, что никто в альянсе пока не говорил о размещении ядерного оружия в Швеции или Финляндии. При этом он добавил, что вряд ли кто-то будет давать Москве какие-либо гарантии на этот счет.

Площадка для переговоров

Ситуация вокруг Арктики резко осложнилась в марте 2022 года, после того как страны — члены Арктического совета — США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия — приостановили свою деятельность в нем. Притом что Россия не только входит в совет, но в настоящий момент и председательствует нем. Около трети из 130 проектов организации были свернуты, поскольку в них напрямую участвовала РФ. 11 мая полномочия председательства на ближайший двухлетний период переходят Норвегии.

Министерская встреча Арктического совета на Аляске, 2017 год Фото: ТАСС/Александр Щербак

Несмотря на то что Арктический совет не занимается вопросами военной безопасности, эта организация на протяжении 26 лет своего существования вносила заметный вклад в создание благоприятных условий для повышения взаимного доверия между ее участниками в интересах сохранения Арктики в качестве территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества, сказал Николай Корчунов. Таким образом, ее дальнейшая судьба будет зависеть от того, смогут ли арктические государства вернуться к конструктивной работе. «Пока у нас такой уверенности нет», — подчеркнул дипломат.

Многие неарктические государства обеспокоены нынешней политикой США и их союзников по НАТО в Заполярье. Ранее, к примеру, представители Китая отмечали, что экономические санкции сделали проекты по развитию Арктики финансово и технически сложными. Боливийская же сторона подчеркивала, что предотвращение распространения конфликтов в этом регионе имеет жизненно важное значение.

Россия открыта к сотрудничеству по вопросам арктической повестки с членами БРИКС, государствами Латинской Америки и Персидского залива, которые проявляют интерес к развитию Северного морского пути, резюмировал Николай Корчунов. Они рассматривают его в качестве весьма перспективной конкурентоспособной транспортной артерии между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.