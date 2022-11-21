«Вызывает озабоченность усиление военной активности НАТО в Заполярье»

Возрастающая военно-политическая активность НАТО в Арктике, в том числе за счет вступления Финляндии и Швеции, — один из главных вызовов в сфере безопасности региона. Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. По его словам, подобные действия никак не способствуют укреплению взаимного доверия в Заполярье. Впрочем, деградация сотрудничества происходит и на уровне Арктического совета, причем предпосылки для скорого возобновления полноценного взаимодействия не прослеживаются, рассказал дипломат.

«Наблюдаем деградацию многостороннего сотрудничества»

— В мае 2021 года Россия на двухлетний срок возглавила Арктический совет. Какие аспекты Москва выбрала в качестве приоритетных на время председательства?

— Российское председательство сквозной темой выбрало «Ответственное управление для устойчивой Арктики», а в качестве приоритетов — население Арктики, в том числе коренные народы Севера, а также охрану окружающей среды, включая вопросы изменения климата, социально-экономическое развитие региона и арктическое сотрудничество.

Все это было поддержано участниками совета. Для их реализации РФ предложила, в частности, инициативы по цифровизации культурного и языкового наследия коренных народов региона, по развитию креативных индустрий в Заполярье и традиционной арктической медицины, а также проекты по созданию музейной онлайн-платформы, строительству первой международной арктической научной станции на безуглеродной энергии и обеспечению биобезопасности.

Во время председательства России впервые по линии совета начали обсуждать в том числе защиту прав интеллектуальной собственности коренных народов в условиях глобализации, социальную ответственность предпринимателей, обеспечение взаимодействия коренного населения и крупного бизнеса, который работает в Арктике, государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов и использование Северного морского пути для вывоза продукции традиционных для Арктики отраслей на международные рынки.

Вызывает озабоченность усиление Фото: ТАСС/Антон Тайбарей

— Какие приоритеты в регионе у России?

— Приоритетом традиционно является устойчивое развитие Арктики при неизменном внимании к интересам и потребностям всего населения высоких широт, а также к укреплению сотрудничества по линии заполярных регионов и между коренными народами Севера. Именно на это нацелены запущенные в период российского председательства проекты и инициативы, которые будут продолжены и после его окончания.

— В марте работа Арктического совета фактически остановилась, поскольку западные страны отказались от участия в официальных мероприятиях и деятельности рабочих органов. Как к такому шагу отнеслись в Москве?

— РФ как действующий председатель и крупнейшая арктическая страна делает максимум для продолжения реализации программы своего председательства, сфокусировавшись на решении практических задач развития российских северных территорий. С обеспокоенностью воспринимаем действия западных арктических государств и их попытки подтягивать внерегиональные сюжеты в повестку Арктического совета, в которую с момента его создания входят только вопросы устойчивого развития и «мягкой» безопасности в регионе.

Вызывает озабоченность усиление Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон и государственный секретарь США Энтони Блинкен перед началом министерского заседания Арктического совета в Рейкьявике, Исландия, 2021 год Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

— Есть ли шанс на возобновление полноценного функционирования совета в ближайшем будущем?

— К сожалению, пока мы не видим готовности западных партнеров к возобновлению полноформатного взаимодействия на этой площадке. Все это ведет к нарастанию рисков неопределенности, а также размывает коллективные подходы к ответственному управлению Заполярьем, которые все участники совета поддержали в качестве основного приоритета российского председательства в 2021–2023 годах.

Дальнейшая эффективная работа совета будет зависеть от того, сумеем ли мы вместе найти возможности для продолжения цивилизованного и взаимовыгодного сотрудничества в регионе в интересах его населения, включая коренные народы, сохранения Арктики как территории мира, стабильности и конструктивного взаимодействия. Пока, к сожалению, наблюдаем деградацию и фрагментацию многостороннего сотрудничества.

«Охрана арктической природы вполне может сочетаться с разумным освоением региона»

— Заинтересована ли сейчас РФ в сотрудничестве с другими странами в этом регионе?

— Россия проводит многовекторную политику сотрудничества в Арктическом регионе и готова к диалогу со всеми странами, которые разделяют конструктивный подход к взаимодействию в интересах устойчивого развития Арктики. И на современном этапе интерес зарубежных партнеров к развитию сотрудничества в этом регионе не ослабевает.

Вызывает озабоченность усиление Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— А насколько в принципе привлекательна Арктика в экономическом плане?

— Сейчас в мире сложились два принципиальных подхода к развитию экономической деятельности в Арктике.

Один базируется на абсолютизации уникального характера региона, защите его уязвимой природы и традиционной культуры северян, под которыми де-факто подразумеваются почти исключительно коренные жители.

Другой подход строится на понимании, что, несомненно, важная охрана арктической природы вполне может сочетаться с разумным, устойчивым освоением региона. Главными факторами успеха при этом являются опора на современные природосберегающие технологии, соответствующий экологический контроль, воспитание у людей сознательного отношения к Арктике. Именно эту линию и проводит Россия.

— Не идет ли второй подход вразрез с нынешними тенденциями в мире на усиление защиты окружающей среды и призывами к снижению объемов добычи углеводородов в рамках борьбы с изменением климата?

— Действительно, следует упомянуть о тенденциях, которые, как представляется, чреваты негативными последствиями, в том числе с точки зрения обеспечения социально-экономических гарантий населению Арктики.

Речь идет о принятой в октябре 2021 года Арктической стратегии Евросоюза, в которой было закреплено намерение ЕС добиться запрета на добычу углеводородов в регионе и прилежащих территориях, а также запрета на покупку таких энергоносителей под природоохранным предлогом.

Перспективы подобных попыток решить глобальные климатические вызовы за счет искусственного ограничения экономической деятельности в одном регионе весьма сомнительны. Они негативно отразятся и на местном населении Арктики, для которых устойчивая экономическая деятельность — основополагающая предпосылка улучшения своего благосостояния. Очевидно, что надо идти по пути не запрета нефте- и газодобычи, а обеспечения устойчивого характера этой деятельности.

Вызывает озабоченность усиление Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— А как Арктический совет относится к подобным инициативам?

— Никаких решений, ограничивающих добычу углеводородов в Арктическом регионе, совет как ключевая региональная площадка не принимал. Более того, в качестве одними из основополагающих целей в Стратегическом плане до 2030 года закреплены продвижение сотрудничества в области устойчивого и разнообразного экономического развития в Арктике, содействие экономическому сотрудничеству и диверсификации экономики.

«Уже очевидна линия на противоборство в регионе»

— В свете решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО более остро встает вопрос потенциальной милитаризации региона. Как вступление двух северных стран в военный блок отразится на Арктике?

— В числе факторов, влияющих на обстановку в Арктике, действительно нельзя не упомянуть усиление военно-политического противостояния, причем прежде всего вследствие интернационализации деятельности НАТО и расширения альянса за счет традиционно внеблоковых арктических стран — Финляндии и Швеции.

В РФ убеждены, что расширение блока не будет способствовать безопасности и взаимному доверию в Арктике, за укрепление которого Россия последовательно выступает. РФ в своей политике исходит из того, что в Арктике нет вопросов, требующих военного решения. Международные нормы четко определяют права как прибрежных, так и других государств и служат прочной основой для решения любых региональных проблем.

Вопросы «жесткой» безопасности исключены из мандата Арктического совета, поэтому подтягивание западниками внерегиональных военных сюжетов в орбиту организации рассматриваем как тревожную тенденцию, которая неизбежно будет приводить к нарастанию рисков и вызовов в регионе. На этом фоне вызывает озабоченность заметное усиление военной активности НАТО в Заполярье.

Вызывает озабоченность усиление Фото: Getty Images/Robert Nickelsberg

— Что в Москве думают об активизации такой деятельности странами, не имеющими отношения к Арктике?

— Мы и правда наблюдаем активное привлечение в регион неарктических стран — членов альянса, в частности Великобритании, деятельность которых несет порой провокационный характер. Такая тенденция заключает в себе риски возникновения непреднамеренных инцидентов, которые могут осложнить военно-политическую обстановку в Арктике. Подобные действия осложняют и выполнение задачи сохранения Арктики в качестве территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества.

Что же касается России, мы лишь восстанавливаем в Заполярье инфраструктуру, разрушенную в 1990-е годы. Никакие международные обязательства при этом нами не нарушаются и угрозы для безопасности наших соседей по региону не создаются.

— Почему Североатлантический альянс активизировался на арктическом направлении? Что изменилось, ведь раньше уровень военно-политической напряженности в регионе был достаточно низким?

— Долгое время залогом этого служило отсутствие у НАТО арктического документа долгосрочного планирования. Однако в новой стратегической концепции блока, принятой в Мадриде в июне, впервые упоминается «Крайний Север». В частности, говорится, что возможности РФ в Арктике представляют стратегический вызов для альянса. Именно возрастающая военная активность НАТО, в том числе в контексте возможного вступления Финляндии и Швеции, является на данный момент одним из главных вызовов в сфере безопасности в Арктике. Еще нет окончательного решения о присоединении к НАТО двух бывших нейтралов, но уже очевидна линия на противоборство в регионе, которая овладевает умами западных официальных лиц.

Вызывает озабоченность усиление Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Petty Officer 1st Class Cynthia

— Как именно это проявляется?

— Генсек альянса Йенс Столтенберг еще в конце лета заявил, что НАТО должно усилить свое присутствие в Арктике. А в обновленной в октябре Арктической стратегии США Белый дом напрямую заявляет о намерении укреплять и наращивать свое военное присутствие в регионе, включая ледокольный флот, который в дальнейшем предполагается использовать для обеспечения постоянного присутствия в арктических зонах европейских партнеров США. Прослеживается нацеленность и на масштабные арктические учения с союзниками. Особую обеспокоенность вызывает бесцеремонность лидеров НАТО, которые пытаются выставить любую деятельность России в Арктике, включая экономическую, в качестве угрозы и ключевого вызова. Напомню, что на долю нашей страны приходится более половины всего населения и территории высоких широт.

— А как же наращивание Москвой и Пекином взаимодействия в Заполярье?..

— Взаимодействие РФ и Китая носит сугубо мирный, невоенный характер и не направлено против третьих стран. Речь прежде всего идет об экономической, инвестиционной, научно-технической и образовательной областях. Пекин традиционно придерживается политики военной сдержанности в Заполярье и не проводит там военных учений. КНР — наблюдатель Арктического совета — активно взаимодействует в торгово-экономической области с другими странами региона, включая США, Канаду, Данию. При этом объемы инвестиционного сотрудничества по ряду направлений значительны.