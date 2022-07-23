«С молодыми в экспедициях сложнее — не умеют сглаживать углы в общении»

Неоднократный покоритель Северного и Южного полюсов, в том числе в составе Трансантарктической экспедиции, внесенной в Книгу рекордов Гиннесса, Виктор Боярский в 71 год не снижает активности. Корреспондент «Известий» встретил путешественника на рейсе атомного ледокола «50 лет Победы», который доставил на Северный полюс талантливых детей со всей России в рамках проекта «Росатома» Homo Science . В этой экспедиции почетный полярник выполнял роль наставника юных дарований. Мы поднялись на капитанский мостик, и Виктор Боярский рассказал о золотых правилах поведения в Арктике и Антарктике, развеял мифы о белых медведях и объяснил, почему в долгих экспедициях и на зимовках труднее уживаться с молодыми.

Зверье мое

— Что представляет наибольшую опасность для полярников во время экспедиций?

— Среди арктических животных самая серьезная потенциальная угроза исходит от белых медведей. Это хищник, встреча с которым не очень предсказуема. Поэтому нельзя расслабляться: даже если ты пошел куда-то недалеко снять измерения, за тобой может прийти медведь.

В Антарктиде сухопутные звери вообще не встречаются. Потенциальную опасность для полярников там представляет разве что тюлень-леопард — но надо постараться, чтобы он на тебя каким-то образом напал. Хотя были случаи, когда они атаковали аквалангистов.

В целом я бы не сказал, что хищники для полярников — основная проблема. Холод и обморожение — вот что действительно опасно. Кроме того, в сильной пурге можно заблудиться. Ну и не всем удается справиться с одиночеством.

— Правда ли, что медведи закрывают лапой черный нос, когда охотятся, чтобы не выделяться на снегу?

— Это байка. Я несколько раз наблюдал во время экспедиций, в том числе на ледоколе, как медведь ждет появления нерпы. Он может часами лежать у лунки неподвижно, как сфинкс, и ждать, пока голова высунется — он моментально ее схватит. При этом нос лапой, конечно, не закрывает.

С молодыми в экспедициях сложнее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— К сожалению, популяция белых медведей под угрозой, они внесены в Красную книгу. А какой образ жизни ведут эти хищники?

— Они одиночки. Медведица растит медвежат сама: где-то с сентября она залегает в вырытой в снегу берлоге и до февраля выкармливает там свое потомство. Медвежат обычно рождается двое весом всего 500–700 г. Но материнское молоко их очень быстро доводит до кондиции — и уже в феврале-марте они выходят наружу. Мать водит их и обучает основным принципам охоты.

Медведь-отец в воспитании не участвует — более того, он представляет угрозу для потомства, потому что может съесть медвежат. Поэтому медведицы с детенышами избегают встречи с самцами. А те, в свою очередь, находятся в вечном поиске пищи. В спячку белые медведи не впадают.

В то же время белые медведи — социальные животные. Полярники много раз наблюдали, как большая группа зверей разного возраста и пола объедает тушу моржа или кита, выброшенного на берег, и при этом не ссорится, всем хватает.

С молодыми в экспедициях сложнее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Вы много раз побывали и в Арктике, и в Антарктиде — на Северном полюсе и Южном. Чем они отличаются друг от друга?

— Антарктида — это материк, а Арктика — океан. В Арктике погода более умеренная, там редки температуры ниже 40 градусов. В Антарктиде это сплошь и рядом, плюс там ветрено. Ну и белые медведи — в Антарктиде их нет. Завезти пытались, но мишки там не прижились — негде охотиться из-за отсутствия дрейфующих льдов. Зато в Антарктике обитают пингвины, а в Арктике — нет.

Кстати, под ледовым покровом Антарктида — это архипелаг. Там есть и горные хребты, и впадины на километр ниже уровня моря.

Издержки профессии

— Вы упомянули, что для полярников опасно потеряться в пургу. Как это происходит?

— Золотое правило: не делай шаг вперед, пока не будешь уверен, что сможешь вернуться. Обычно потеря ориентации случается, когда человек недооценивает опасность и считает, что погодные условия позволяют ему дойти из точки А в точку Б.

Безопасность на научных полярных станциях обычно обеспечивается за счет натянутых между домами тросов, вдоль которых можно перемещаться, если поднялась метель. Иногда ветер бывает такой силы, что может запросто сбить с ног и унести, если не держаться за трос.

— Что надо делать, если все-таки потерялся?

— Если ты в экспедиции не один и знаешь, что тебя будут искать, то надо оставаться на месте и окопаться, чтобы не замерзнуть. Любые блуждания в направлении, которое кажется правильным, затруднят поиск или сделают его невозможным.

С молодыми в экспедициях сложнее Виктор Боярский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Во время нашей Трансантарктической экспедиции уже в конце пути мы в пурге чуть не потеряли товарища, японца Кейзо Фунатсу. Он ушел кормить собак, но ветер поднялся так внезапно, что вернуться он не мог. На одном месте, пританцовывая от холода, он провел 13 часов — и это спасло его жизнь.

Справка «Известий» Трансантарктическая экспедиция проходила в 1989–1990 годах. Ее участникам, представителям шести государств мира — США, Франции, Великобритании, Японии, Китая и СССР, — удалось преодолеть на лыжах и собачьих упряжках более 6000 км, пройти через Южный полюс и впервые пересечь Антарктиду по самому протяженному маршруту без использования механических средств.

Если же ты в экспедиции один и помощи ждать неоткуда, то нужно использовать все подручные средства. В частности, перед выходом из дома в плохую видимость взять с собой набор палок и втыкать их по пути до цели. Потом по этим палкам можно вернуться. Если идете вдвоем — привязываетесь веревкой друг к другу.

— Как в 2022 году стать полярником? Если ли ограничения по здоровью, возрасту?

— Чтобы стать полярником, надо для начала приобрести профессию, которая может быть востребована за Полярным кругом. Это гляциолог (специалист по природным льдам), гидролог, геофизик, геолог. Или же быть хорошим поваром, фотографом, врачом. Вариантов довольно много, на самом деле.

С молодыми в экспедициях сложнее Фото: РИА Новости/Анна Юдина

Затем можно обращаться в отдел кадров Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) или в управление гидрометслужбы, которое контролирует полярные станции — Северное, Чукотское. Они тоже проводят набор специалистов (на сайте ФГБУ «Чукотское УГМС» действительно размещено объявление о том, что срочно требуются техник-метеоролог, синоптик, инженер-строитель и техник-химик. — «Известия»). Попробуешь и поймешь, нужно тебе это или нет.

Помимо умений должно быть хорошее здоровье без скрытых внутренних проблем. Холод провоцирует проявление старых болячек — особенно с зубами, желудком. С больным сердцем нельзя. Ну а в целом сверхтребований к здоровью нет: стать полярником проще, чем космонавтом. Ограничений по возрасту тоже почти нет — хотя в целом с молодыми людьми сложнее из-за нехватки жизненного опыта, умения сглаживать углы при общении. В итоге коллектив может распасться, а в суровых условиях это опасно.

— Почему для полярников так ценны собаки?

— Собачья упряжка в ряде случаев незаменима для передвижения в полярных условиях — она неприхотлива и внезапно не поломается, как техника. На станциях собаки служат для предупреждения медведя: если собака заволновалась — это повод выйти и посмотреть, что происходит.

Конечно, в суровых условиях в конце концов выживают самые матерые. Я был свидетелем, как две собаки отняли нерпу у медведя. А еще на остров Визе в Карском море пограничники как-то завезли ньюфаундленда — так он с местными псами породу такую организовал, что потом бегали по острову собаки Баскервилей и гоняли медведей.

С молодыми в экспедициях сложнее Виктор Боярский на борту Российского атомного ледокола «50 лет Победы» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Что вы ощущаете в момент завершения экспедиций — радость или тоску?