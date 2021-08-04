Северное слияние: кто чаще всего берет гектар в Арктике

Большинство первых участников программы «Гектар в Арктике» — люди в возрасте от 26 до 50 лет , сообщили «Известиям» в аппарате главы Минвостока Алексея Чекункова. Они оформили около 76% от почти 1,3 тыс. всех заявлений, поступивших в первые два дня с момента старта проекта . Еще около 13% заявок подали россияне младше 25 лет, 10% — старше 51 года. Как рассказали «Известиям» местные и столичные бизнесмены, программа наиболее актуальна для развития туристических проектов. Уже с 1 августа граждане, проживающие на арктической территории, могут бесплатно получить там гектар . А с февраля 2022 года такая возможность появится и у остальных россиян.

Прекрасное далеко

С 1 августа россияне, проживающие на арктической территории, могут бесплатно приобрести там гектар на пять лет, затем его можно будет оформить в собственность или долгосрочную аренду. Речь идет о жителях Мурманской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Архангельской области, Республики Коми и Карелии . Территории могут использовать как для предпринимательства, так и для личных целей.

— Мы видим, что, по статистике, большинство первых участников программы «Гектар в Арктике» — это активные люди в возрасте от 26 до 50 лет. Они оформили около 76% от почти 1,3 тыс. всех заявлений, поступивших в течение первых двух дней с момента старта проекта. Еще около 13% заявок подали молодые люди в возрасте до 25 лет и около 10% — граждане в возрасте от 51 года , — сообщили «Известиям» в аппарате министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

С 1 февраля 2022 года право получить собственный участок на арктических просторах появится и у других россиян , в том числе участников государственной программы по добровольному переселению соотечественников, которые проживают вне РФ.

Северное слияние Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Выбрать территории можно онлайн через портал гектарварктике.рф , интегрированный с федеральной информационной системой «НаДальнийВосток.РФ», — сейчас доступны 1,1 млн га, напомнили «Известиям» в аппарате вице-премьера Юрия Трутнева. Получить землю можно за месяц. Наиболее широкий выбор участков — в Мурманской области (767 тыс. га), а также в Республике Карелия (339 тыс. га) .

Выдача земель не должна повлиять на экологию Арктики . Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минприроды, регионы сформировали зоны, где запрещено брать участки, например в особо охраняемых природных территориях. Особое внимание уделяется и гектарам, расположенным в землях лесного фонда. Граждане, которые их получают, несут обязанность по восстановлению в соответствии со ст. 62 Лесного кодекса РФ.

По программе «Дальневосточный гектар», которая стартовала в 2016 году и стала основой для «Гектара в Арктике», земли получили уже около 94 тыс. человек . Предполагается, что распространение проекта, а также выделение вторых участков тем, кто успешно освоил первые, позволит более активно вовлекать земли в хозяйственный оборот, развивать на ней фермерские хозяйства, туристические, этнографические и другие объекты.

Первые шаги

В экспертном сообществе считают, что для эффективности программы властям необходимо не только предоставлять экономические меры поддержки, но и активно информировать население о правах на использование земли . Если говорить о ведении бизнеса, то в Арктике есть два основных пути: животноводство (например, оленеводство) и туризм, рассказала «Известиям» старший директор и руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. После закрытия границ последнее направление, по словам эксперта, стало особенно актуальным.

Северное слияние Фото: РИА Новости/Павел Львов

Участников программы должны обеспечить грантами, субсидиями или льготными кредитами, как это уже реализовано в «Дальневосточном гектаре» . Без первоначальных накоплений будет чрезвычайно сложно построить даже некапитальную туристическую инфраструктуру, например глэмпинги (кемпинги или базы отдыха с просторными шатрами вместо обычных палаток), или закупить технику, которая будет возить путешественников по бездорожью. При этом льготные кредиты должны быть долгосрочными, потому что быстро вернуть средства не получится , отметила Елена Анисимова.

— Помимо денежной поддержки можно оказывать информационную — консультировать по правовым и экономическим вопросам, а также размещать на сайтах региональных ведомств информацию о новых туристических или сельскохозяйственных компаниях , представлять их на «Днях субъекта», проводимых, например, на площадке ТПП РФ. Следует предложить льготную аренду имущества (возможно, техники), если это актуально. Также необходимо, если позволяет законодательство, дать преимущество таким компаниям при их участии в госзакупках . Словом, мер поддержки можно дать достаточно много. Очень важно правильно организовать процесс, чтобы начинающий бизнес смог развиться и найти своего потребителя, — сказала эксперт.

Несмотря на возможные трудности, бизнесмены в целом настроены оптимистично. Больше всего предпринимателей волнуют два вопроса — электричество и дорога , все остальные факторы они считают второстепенными.

Северное слияние Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Мы планируем взять 4 – 5 га. Я поеду туда на следующей неделе, чтобы посмотреть районы . Сначала определимся с землей, а затем рассмотрим либо инвесторов, либо другие форматы поддержки. Желающие взять участок есть, берут люди из разных регионов, — сказал «Известиям» предприниматель из Петрозаводска Андрей Чехович, собирающийся построить турбазу рядом с Белым морем.