Арктический шлейф: власти хотят повысить качество навигации Севморпути
Власти хотят улучшить навигацию Севморпути — вице-премьер Александр Новак поручил повысить качество и достоверность ледовых прогнозов. Речь идет, в частности, о данных о площади и толщине льда в Арктике для СМП. Об этом сказано в протоколе совещания у заместителя председателя правительства, с которым ознакомились «Известия». Такие прогнозы нужны компаниям, чтобы рассчитывать маршруты судов, а также оценивать необходимость ледокольного сопровождения, отметили специалисты. Улучшение качества данных позволит крупному бизнесу экономить на транспортировке грузов свыше 1 млрд рублей в год, оценили аналитики.
Повысить уровень
Власти хотят улучшить навигацию Севморпути — вице-премьер Александр Новак поручил повысить качество и достоверность ледовых прогнозов. Об этом сказано в протоколе совещания у вице-премьера от 25 октября, с которым ознакомились «Известия».
— Ждем от «Роскосмоса» и Росгидромета до 30 ноября предложений по улучшению качества и достоверности ледовых прогнозов в акватории Северного морского пути, — сказали «Известиям» в аппарате чиновника.
Еще в конце 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить надежность перевозок грузов для снабжения Дальнего Востока. Это произошло после Певекского кризиса, когда во льдах на СМП было заблокировано более 20 гражданских судов. Причиной происшествия назвали неожиданное изменение погоды с активным ледообразованием.
«Известия» направили запросы в «Роскосмос», Росгидромет, Минтранс, Минэнерго, а также в «Росатом», которому летом власти передали полномочия по организации судоходства на СМП.
Ледовый прогноз содержит данные о толщине и площади льда в замерзающих морях. Он нужен для обеспечения безопасности проводки судов и эксплуатации буровых платформ, пояснил «Известиям» председатель совета директоров АО «Нордик Инжиниринг» Николай Шабликов. Такие прогнозы используют компании, чтобы рассчитывать маршруты морских судов, а также оценивать, нужно ли ледокольное сопровождение, поэтому их высокая достоверность позволит снизить издержки, добавил он.
— В зависимости от ледового прогноза компании подбирают судно — размер, мощность, способность прохождения льда. Например, если есть задача доставить груз из Мурманска в Индию, у компании есть выбор: доставлять через Суэцкий канал или через Северный морской путь. Экипаж может быть уверен, что по южному пути судно дойдет до цели, а вот для Севморпути требуется расчет погодных и ледовых условий в четырех входящих в него морях: Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском, Чукотском, — сказал «Известиям» капитан дальнего плавания, советник генерального директора «Совкомфлота» Александр Андреев.
Чтобы СМП стал более привлекательным для мирового судоходства, чем другие крупные логистические маршруты, достоверность прогнозов должна быть максимальной, отметил эксперт.
15 ноября, выступая на форуме «Транспорт России», премьер-министр Михаил Мишустин назвал развитие Севморпути одним из ключевых приоритетов государства. Перевозка грузов по его маршрутам в 2022 году превысила 25 млн т, в 2024 году планируется перевезти 80 млн т.
Николай Шабликов подчеркнул, что только ледоколы ежегодно сопровождают по 500–700 маршрутов, каждый такой рейс может стоить более 10 млн рублей. В итоге затраты компаний на сопровождение превышают 5–7 млрд в год.
Сейчас краткосрочные ледовые прогнозы для акватории СМП оправдываются в 90–95% случаев, а долгосрочные — в 80–85%, сказал «Известиям» директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (подведомственен Росгидромету) Александр Макаров.
То есть потенциально издержки компаний можно снизить на 15%, отметил Николай Шабликов. Только на ледокольном сопровождении судовладельцы могут сэкономить более 1 млрд рублей в год, к этому еще можно прибавить снижение расхода топлива за счет сокращения времени в пути и более точного выбора судна, заключил эксперт.
На пути к совершенству
Точность ледовых прогнозов в первую очередь зависит от исходных данных, которые поставляет наблюдательная сеть Росгидромета, сказал «Известиям» председатель общественного совета при Минприроды Александр Закондырин. Он отметил, что большинство станций находится в труднодоступных удаленных районах, что требует сложных решений с энергоснабжением.
Чтобы улучшить качество прогнозов, нужно регулярно получать данные о гидрометеорологической и ледовой обстановке в морях Северного Ледовитого океана, сказал Александр Макаров.
— Для этого необходимо модернизировать наблюдательную сеть на береговых и островных гидрометеорологических станциях в Арктике, создать современную российскую спутниковую группировку, которая обеспечит радиолокационное зондирование ледяного покрова, и организовать регулярную установку дрейфующих буев в акватории российских арктических морей, — пояснил он.
Также стоит внедрить на суда ледового класса системы измерения метеорологической обстановки с оперативной передачей информации в береговой центр, считает председатель общественного совета при Росгидромете Вадим Петров. В моделировании прогнозов нужен и ручной контроль с использованием данных c мест — судов, станций, дрейфующих буев и т.д., добавил он.
Что касается наблюдений из космоса, сейчас мониторинг СМП обеспечивают данные двух спутников гидрометеорологической космической системы «Арктика-М», отметил председатель правления экспертного центра Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин. Информация передается госпредприятию «Атомфлот», а у частных компаний доступ к ней ограничен. Для улучшения качества ледовых прогнозов важно не только повышать качество снимков «Арктики-М», но и наращивать число спутников, а также повышать открытость данных для всех участников рынка, считает специалист.
Зампред правления «Новатэка» Евгений Амбросов заявил в ходе ВЭФ-2022, что российским компаниям доступны исключительно снимки из открытых иностранных источников, но их мало и они крайне редко покрывают наиболее сложные участки акватории СМП — Восточно-Сибирское море, пролив Лонга, район севернее и восточнее острова Врангеля.
Но заключать сделки по съемке с зарубежными коммерческими предприятиями невозможно в условиях санкций, поскольку ведущие поставщики такой информации — почти всегда иностранные компании, отметил Евгений Амбросов. Поэтому для выполнения всех перевозок в срок подрядчикам потребуется группировка российских коммерческих аппаратов дистанционного зондирования земли, считает он. Все агрегаты должны уметь делать снимки определенного разрешения, добавил эксперт.
Сейчас российские предприятия строят три спутника для зондирования Земли и трасс СМП, отмечал топ-менеджер ранее.