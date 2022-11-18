Арктический шлейф: власти хотят повысить качество навигации Севморпути

Власти хотят улучшить навигацию Севморпути — вице-премьер Александр Новак поручил повысить качество и достоверность ледовых прогнозов . Речь идет, в частности, о данных о площади и толщине льда в Арктике для СМП. Об этом сказано в протоколе совещания у заместителя председателя правительства, с которым ознакомились «Известия». Такие прогнозы нужны компаниям, чтобы рассчитывать маршруты судов, а также оценивать необходимость ледокольного сопровождения, отметили специалисты. Улучшение качества данных позволит крупному бизнесу экономить на транспортировке грузов свыше 1 млрд рублей в год, оценили аналитики.

Повысить уровень

Власти хотят улучшить навигацию Севморпути — вице-премьер Александр Новак поручил повысить качество и достоверность ледовых прогнозов . Об этом сказано в протоколе совещания у вице-премьера от 25 октября, с которым ознакомились «Известия».

— Ждем от «Роскосмоса» и Росгидромета до 30 ноября предложений по улучшению качества и достоверности ледовых прогнозов в акватории Северного морского пути, — сказали «Известиям» в аппарате чиновника.

Еще в конце 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить надежность перевозок грузов для снабжения Дальнего Востока . Это произошло после Певекского кризиса, когда во льдах на СМП было заблокировано более 20 гражданских судов. Причиной происшествия назвали неожиданное изменение погоды с активным ледообразованием.

«Известия» направили запросы в «Роскосмос», Росгидромет, Минтранс, Минэнерго, а также в «Росатом», которому летом власти передали полномочия по организации судоходства на СМП.

Ледовый прогноз содержит данные о толщине и площади льда в замерзающих морях . Он нужен для обеспечения безопасности проводки судов и эксплуатации буровых платформ , пояснил «Известиям» председатель совета директоров АО «Нордик Инжиниринг» Николай Шабликов. Такие прогнозы используют компании, чтобы рассчитывать маршруты морских судов, а также оценивать, нужно ли ледокольное сопровождение, поэтому их высокая достоверность позволит снизить издержки, добавил он.

— В зависимости от ледового прогноза компании подбирают судно — размер, мощность, способность прохождения льда. Например, если есть задача доставить груз из Мурманска в Индию, у компании есть выбор: доставлять через Суэцкий канал или через Северный морской путь. Экипаж может быть уверен, что по южному пути судно дойдет до цели, а вот для Севморпути требуется расчет погодных и ледовых условий в четырех входящих в него морях: Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском, Чукотском, — сказал «Известиям» капитан дальнего плавания, советник генерального директора «Совкомфлота» Александр Андреев.

Чтобы СМП стал более привлекательным для мирового судоходства, чем другие крупные логистические маршруты, достоверность прогнозов должна быть максимальной , отметил эксперт.

15 ноября, выступая на форуме «Транспорт России», премьер-министр Михаил Мишустин назвал развитие Севморпути одним из ключевых приоритетов государства . Перевозка грузов по его маршрутам в 2022 году превысила 25 млн т, в 2024 году планируется перевезти 80 млн т.

Николай Шабликов подчеркнул, что только ледоколы ежегодно сопровождают по 500–700 маршрутов, каждый такой рейс может стоить более 10 млн рублей . В итоге затраты компаний на сопровождение превышают 5–7 млрд в год.

Сейчас краткосрочные ледовые прогнозы для акватории СМП оправдываются в 90–95% случаев, а долгосрочные — в 80–85% , сказал «Известиям» директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (подведомственен Росгидромету) Александр Макаров.

То есть потенциально издержки компаний можно снизить на 15%, отметил Николай Шабликов. Только на ледокольном сопровождении судовладельцы могут сэкономить более 1 млрд рублей в год, к этому еще можно прибавить снижение расхода топлива за счет сокращения времени в пути и более точного выбора судна, заключил эксперт.

На пути к совершенству

Точность ледовых прогнозов в первую очередь зависит от исходных данных , которые поставляет наблюдательная сеть Росгидромета, сказал «Известиям» председатель общественного совета при Минприроды Александр Закондырин. Он отметил, что большинство станций находится в труднодоступных удаленных районах, что требует сложных решений с энергоснабжением.

Чтобы улучшить качество прогнозов, нужно регулярно получать данные о гидрометеорологической и ледовой обстановке в морях Северного Ледовитого океана, сказал Александр Макаров.

— Для этого необходимо модернизировать наблюдательную сеть на береговых и островных гидрометеорологических станциях в Арктике, создать современную российскую спутниковую группировку, которая обеспечит радиолокационное зондирование ледяного покрова, и организовать регулярную установку дрейфующих буев в акватории российских арктических морей , — пояснил он.

Также стоит внедрить на суда ледового класса системы измерения метеорологической обстановки с оперативной передачей информации в береговой центр, считает председатель общественного совета при Росгидромете Вадим Петров. В моделировании прогнозов нужен и ручной контроль с использованием данных c мест — судов, станций, дрейфующих буев и т.д., добавил он.

Что касается наблюдений из космоса, сейчас мониторинг СМП обеспечивают данные двух спутников гидрометеорологической космической системы «Арктика-М», отметил председатель правления экспертного центра Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин. Информация передается госпредприятию «Атомфлот», а у частных компаний доступ к ней ограничен. Для улучшения качества ледовых прогнозов важно не только повышать качество снимков «Арктики-М», но и наращивать число спутников, а также повышать открытость данных для всех участников рынка, считает специалист.

Зампред правления «Новатэка» Евгений Амбросов заявил в ходе ВЭФ-2022, что российским компаниям доступны исключительно снимки из открытых иностранных источников, но их мало и они крайне редко покрывают наиболее сложные участки акватории СМП — Восточно-Сибирское море, пролив Лонга, район севернее и восточнее острова Врангеля.

Арктический шлейф_4 Фото: РИА Новости/Вера Костамо

Но заключать сделки по съемке с зарубежными коммерческими предприятиями невозможно в условиях санкций , поскольку ведущие поставщики такой информации — почти всегда иностранные компании, отметил Евгений Амбросов. Поэтому для выполнения всех перевозок в срок подрядчикам потребуется группировка российских коммерческих аппаратов дистанционного зондирования земли, считает он. Все агрегаты должны уметь делать снимки определенного разрешения, добавил эксперт.