 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Совет управляющих МАГАТЭ на следующей неделе обсудит Украину и Иран
Мир
В США объяснили звуки взрыва в Вашингтоне
Мир
В Париже установили рекорд на самый массовый диктант
Спорт
Нападающий «Зенита» Малком признан лучшим игроком сезона в РПЛ
Мир
В Армении допустили возможность мирного договора с Азербайджаном до конца года
Происшествия
Режим ЧС введен в Армавире из-за сильных ливней
Общество
Мэр Горловки сообщил об обстреле украинскими боевиками Центра технического творчества
Мир
Новак рассказал об общем сокращении странами ОПЕК+ добычи нефти на 3,66 млн баррелей
Мир
Нетаньяху упрекнул МАГАТЭ в капитуляции перед Ираном
Мир
Бывший врач Белого дома заявил о плохой профпригодности Байдена для управления страной
Мир
Саудовская Аравия с июля на месяц сократит нефтедобычу на 1 млн баррелей в сутки
Мир
Бельгия потребует у Киева объяснений из-за применения ее оружия под Белгородом
/

Тихая для Тихого: ТОФ усилят новой бесшумной подлодкой «Уфа»

Субмарина может перейти с Балтики на Тихий океан с использованием Севморпути
Фото: РИА Новости/пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тихоокеанский флот укрепят «черной дырой» — так специалисты называют дизельную подлодку проекта 636.3 «Уфа», которая войдет в состав ТОФ осенью нынешнего года. Субмарина была сдана флоту еще в прошлом году, но пока находится на Балтике. Сейчас же спланирован переход субмарины к месту постоянного базирования. В частности, рассматривается вариант перехода по Северному морскому пути. Прозвище лодки проекта 636.3 получили на флоте благодаря своей сверхмалой шумности. По словам экспертов, с учетом обстановки в регионе корабли такого класса необходимы на Тихом океане.

Всё Севморпутем

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, межфлотский переход подлодки «Уфа» на Тихоокеанский флот уже спланирован. Он намечен на осень. Прорабатывается несколько вариантов маршрута, в том числе по Северному морскому пути. В походе экипаж проведет несколько учений с кораблями, а также с самолетами морской авиации.

Субмарины проекта 636.3 признаны пригодными для действий в Арктике, в том числе на Северном морском пути. Такое решение было принято в конце осени прошлого года по итогам анализа результатов действий подводной лодки этой серии на северо-востоке России. Проверка прошла в рамках комплексной арктической экспедиции «Умка-2022». В испытаниях участвовала подводная лодка «Магадан». Она прошла Северным морским путем на Тихий океан. В этом походе корабль и выполнил учебно-боевые задачи в полярных широтах.

ход
Фото: РИА Новости/пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»

— На Северном флоте выстроена мощная разветвленная система обеспечения, — рассказал «Известиям» бывший командир подводной лодки Герой России Всеволод Хмыров. — Единственное, для такого перехода требуется конструктивное усиление легкого корпуса. Корабль вполне способен планово выполнить межфлотский переход. Это потребует навыков моряков, подготовки личного состава. Но это всё плановые вещи. И при сегодняшней системе обеспечения я не усматриваю здесь какой-то уникальности.

Прогресс погружения: как в ближайшие годы изменится подводный флот России
«Бореи», «Ясени», «Посейдоны» и другие новинки отечественного ВМФ

Нужные флоту

На Тихом океане дизель-электрические подводные лодки использовались в том числе для охраны районов несения боевого дежурства атомными подводными ракетоносцами в Охотском море, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Кашин.

— Такие лодки использовались для наблюдения за проливами между Курильскими островами, чтобы пресечь проникновение атомных подводных лодок вероятного противника, которые могли бы представлять угрозу для наших ракетоносцев, — пояснил он. — Помимо этого, в нынешних условиях такие субмарины могут применять ракеты «Калибр» и, соответственно, использоваться в российской системе неядерного стратегического сдерживания, при необходимости для ракетных ударов по различным целям в регионе. Это актуально, потому что Азиатско-Тихоокеанский регион превратился в арену противостояния великих держав, прежде всего Китая и США. Поэтому Тихоокеанский флот находится на особом положении с точки зрения обновления состава. На определенном уровне его поддерживать нужно.

строительство
Фото: РИА Новости/пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»

Изначально корабли проекта 636 разрабатывались на экспорт в страны Организации Варшавского договора. Со второй половины 1990-х годов такие лодки в различных модификациях строились для КНР, Алжира и Вьетнама. Затем было принято решение закупить эти субмарины и для российского флота. Они создаются по модернизированному варианту 636.3. От базовой версии они отличаются лучшими ходовыми характеристиками, пониженным уровнем шумности, наличием современной автоматизированной системы управления и современным навигационным комплексом.

Подводные лодки проекта 636.3 считаются одними из самых бесшумных в мире, за что на флоте их прозвали черными дырами. Они призваны выполнять широкий круг задач — уничтожать надводные и подводные цели, вести патрулирование и разведку.

к

Первая серия из шести кораблей проекта 636.3 строилась с 2014 по 2016 год, все они несут службу на Черном море. В сентябре 2016-го был подписан контракт еще на шесть субмарин для Тихоокеанского флота. На данный момент построено четыре представителя серии. «Петропавловск-Камчатский» был передан флоту в 2019 году, «Волхов» — в 2020-м, «Магадан» — в 2021-м. «Уфа» вошла в состав флота в прошлом году.

размер
Фото: ТАСС/пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»

Субмарины проекта 636.3 имеют водоизмещение свыше 3,9 тыс. т, длину 74 м, скорость до 20 узлов. Они могут непрерывно находиться в море до 45 суток. На борту каждый корабль несет шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов, может применять торпеды и мины, а также крылатые ракеты «Калибр-ПЛ».

Справка «Известий»

В последние годы Тихоокеанский флот, который длительное время не получал новых кораблей, существенно обновляется. В конце 2020 года в его состав вошел корвет «Гремящий» — головной корабль проекта 20385, способный применять ракеты «Калибр» и «Оникс». Одновременно в строй встал корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Также была завершена глубокая модернизация большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников». После установки противокорабельных и крылатых ракет и усиления ПВО бывший противолодочный корабль сменил специализацию и был переквалифицирован во фрегат. Кроме того, в состав ТОФ в 2020 году вошел новый базовый тральщик «Яков Баляев».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир