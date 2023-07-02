Немец дойдет: НАТО расширит свое присутствие в Литве

В Литве начиная с 2017 года находится многонациональная боевая группа НАТО численностью около 1,5 тыс. человек под управлением немецкого штаба. В группу входят подразделения бельгийской, люксембургской, нидерландской, норвежской, португальской, хорватской и чешской армий. Данное подразделение находится в Литве на ротационной основе, то есть его личный состав регулярно меняется. Однако в Вильнюсе требуют постоянного пребывания немецких войск и готовятся строить для них казармы. ФРГ готова удовлетворить желание литовского руководства. Подробности — в материале «Известий».

Хотим бригаду на постоянной основе

В 2017 году по требованию стран Балтии альянс НАТО ввел в них небольшие интернациональные подразделения, численностью примерно в полторы тысячи человек каждое. В Литовской Республике управляют этими силами немцы — штабная группа 41-й механизированной бригады бундесвера, офицеры которой регулярно ездят в Прибалтику на учения и ротацию. «Также в этих учениях периодически задействуют штабы дивизий — и «родной» для этой бригады 1-й танковой дивизии, и «соседней» 10-й. Из Нойбранденбурга, Ольденбурга и Файтсхеххайма, где сидят штабы упомянутой бригады и дивизий, много в случае чего не навоюешь и ротацией не отмашешься, поэтому литовцы регулярно приходили с запросами «давайте уже постоянно». Немцы отвечали уклончиво, типа «тренироваться — ja, базироваться — nein», и всё оставалось как раньше. Предполагалось, что при необходимости в Литву будут переброшены какие-то части быстрого реагирования», — отмечает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld

По его словам, подобный расклад литовцев не устраивал: они боялись, что за время, которое понадобится на переброску войск, может случиться всякое, а собственная армия Литвы слишком слаба. И постепенно Вильнюс начал «продавливать» союзников по альянсу. На полях саммита НАТО в Мадриде в июне 2022 года президент Литвы Гитанас Науседа встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и подписал с ним меморандум об участии в «обороне Литвы» бригады бундесвера. Однако вопрос места постоянной дислокации этой бригады вызвал разногласия между Литвой и ФРГ. В Вильнюсе настаивали на полной переброске личного состава на литовскую территорию.

Министр обороны Германии Борис Писториус в марте этого года говорил, что окончательное слово в вопросе выбора места постоянного размещения бригады остается за Североатлантическим альянсом. «Вопрос не столько в том, что планирует Германия, сколько в том, что считает необходимым НАТО. У нас есть бригада, направленная в Литву, литовская сторона уже начала необходимые процессы создания инфраструктуры. Напоследок ставим еще один вопрос: что по этому поводу говорит НАТО? Что необходимо для этого с военной стороны? Должны ли мы иметь постоянно дислоцированную бригаду в Прибалтике?» — задался вопросом Писториус.

В апреле 2023 года Гитанас Науседа вновь встретился с Олафом Шольцем и договорился с ним о постепенном развертывании немецкой бригады в балтийской республике. «Постоянное присутствие солдат союзников на территории Литвы является нашим безусловным приоритетом. Со своей стороны мы сделаем всё, чтобы создать условия для развертывания немецкой бригады в 2026 году», — сказал Науседа. Президент добавил, что до саммита НАТО в Вильнюсе (который пройдет 10–12 июля) необходимо добиться «усиления обороны Балтийского моря и противовоздушной обороны в регионе».

Министр обороны Германии Борис Писториус наблюдает за учениями НАТО «Грифон Шторм» в Литве Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld

В настоящее время Борис Писториус заявляет, что не возражает против развертывания бригады в Литве, но вновь подчеркивает, что окончательное решение на этот счет должно быть принято руководством альянса. Пока же Германия планирует вместе с партнерами по НАТО провести крупные военные учения в странах Балтии. Министр рассказал, что провел переговоры с коллегами из стран Балтии, Великобритании и Канады (формат «3+3»). «Мы обсудили вопросы обеспечения безопасности в Балтийском регионе. Мы договорились провести трехсторонние учения в Прибалтике. Состоятся они уже в следующем году или в начале 2025 года, будет видно, но в любом случае мы хотим вместе организовать учения», — сказал Писториус. Основное внимание, по его словам, в ходе этих маневров предполагается уделить быстрой переброске войск и координации совместных действий.

Дата размещения — 2026 год

Глава немецкого минобороны поясняет, что войска Германии будут прибывать в Литву постепенно, по мере создания там необходимой инфраструктуры. Тем временем литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис призвал НАТО укрепить восточный фланг альянса. «Мы определенно очень настойчиво просим наших союзников посмотреть на нашу ситуацию и выработать очень конкретные планы по вооружению стран на восточном фланге, особенно тех, что граничат с Россией и Беларусью», — заявил министр в Люксембурге перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза. Хорошей возможностью для такого решения Ландсбергис назвал саммит Североатлантической организации в Вильнюсе.

Любопытен и тот факт, что глава комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас предложил Латвии построить совместный военный полигон. Кащюнаса заинтересовало то, что латвийцы скоро начнут создавать большой полигон «Селия», который развернется на территории Айзкраукльского и Екабпилсского краев. «Латыши строят полигон совсем недалеко от границы с Литвой, и мы предлагаем подумать, возможна ли совместная работа, — чтобы у нас было большое тренировочное пространство, которое подняло бы нас совсем на другой уровень», — заявил Кащюнас. Он считает, что большой совместный полигон мог бы заинтересовать НАТО, поскольку «на Западе чувствуется дефицит территорий для военных маневров».

Президент Литвы Гитанас Науседа и канцлер Германии Олаф Шольц во время посещения боевой группы расширенного передового присутствия НАТО в Литве Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler

В то же время Габриэлюс Ландсбергис признал, что пока что в его стране нет достаточных условий для постоянного нахождения немецкой бригады (предполагающего, среди прочего, и постоянное проживание личного состава с семьями). Исправить эту ситуацию предполагается к 2026 году — именно такой срок обозначил президент Науседа. В связи с этим Илья Крамник отмечает, что прямо сейчас германские войска на постоянной основе в Литве не появятся. «Сегодняшние заявления — они тоже о том, что время еще потребуется. Что мы можем из этого вынести? Завтра никакой бригады в Литве не появится, но идет работа, которая, видимо, может завершиться к 2026 году созданием условий для ее развертывания. Если предполагать, что развертывать будут именно 41-ю, управление которой с местностью уже знакомо, то в ее составе потребуется заново формировать еще один механизированный батальон, а по-хорошему и танковый», — подчеркивает Крамник.

По его словам, Москве постоянное присутствие бундесвера в Литве придется учитывать — как в военной части, так и в политической. Сам Берлин, по мнению эксперта, войну начинать не станет. «Но польские и прибалтийские элиты могут в случае чего решить, что «теперь всё можно», и оформить кризис самостоятельно, не оборачиваясь на старших товарищей по блоку, — и именно для того, чтобы в случае чего не попасть под пресс в одиночку, подтягивают «старших» поближе к потенциальным полям сражений. Ничего хорошего в этом нет, поскольку Литва, как и Латвия, и ряд других «новых членов НАТО» хоть и хорошо понимают, что без основных сил блока воевать против России не смогут, но рациональностью и спокойствием не отличаются в принципе. Поле для провокаций становится шире», — предупреждает Илья Крамник.

Повод для опасений

Аналогичной точки зрения придерживается калининградский политолог Александр Носович, знаток стран Балтии. «Не думаю, что четыре тысячи немецких военных на территории Литвы как-то качественно увеличат угрозы для Калининграда, потому что это просто еще один шаг на пути к серьезному военному конфликту в Прибалтике. Это идет в одном ряду с размещением РСЗО HIMARS под Гданьском. Такие шаги следуют один за другим, и в итоге должна быть какая-то высшая точка, после которой либо начнется обратный процесс сворачивания, либо прямое военное столкновение», — констатирует Носович.

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Напомним, что год назад у границ Калининградской области сложилась взрывоопасная ситуация — когда в Вильнюсе сообщили, что намерены перекрыть большую часть российского транзита в регион. Это вызвало нервозность у Еврокомиссии — Литва и Польша состоят в Евросоюзе, и их столкновение с Россией вовлекло бы в вооруженный конфликт весь ЕС. В Еврокомиссии настоятельно порекомендовали литовцам отступиться — и тем пришлось выполнить большую часть рекомендаций.

Однако деэскалация оказалась лишь частичной — Литва до сих пор пытается устроить Калининграду всевозможные неприятности, как в большом, так и в малом. Калининградские грузоотправители боятся использовать железную дорогу из-за непредсказуемого поведения Литвы и переориентировались на морские перевозки. Не исключено, что провокации не только продолжатся, но и станут еще более значительными. Чувствуя за спиной поддержку бундесвера, Вильнюс может осмелеть еще больше.

Впрочем, главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ имени Канта Юрий Зверев сообщил «Известиям», что появление германских войск в Литве на регулярной основе неожиданностью для Москвы не стало. «Про размещение немецкой бригады в Литве и именно в эти сроки — к 2026 году (по мере создания литовской стороной необходимой для этого инфраструктуры) говорили и писали и ранее. Влево сроки не сдвинуты. Фактически постоянное (формально ротационное) присутствие бундесвера в Литве есть и сейчас — батальон в составе боевой группы усиленного передового присутствия НАТО в Рукле. С расширением присутствия до бригады угроза, конечно, вырастет, но, полагаю, что к этому времени мы подготовимся как следует», — заключил Зверев.