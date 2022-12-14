Алиханов раскрыл сложности использования ж/д калининградскими грузоотправителями

Калининградские грузоотправители боятся использовать железную дорогу из-за непредсказуемого поведения Литвы. Об этом в среду, 14 декабря, рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По его словам, грузоотправители переориентировались на морские перевозки из-за непредсказуемого поведения Литвы. Алиханов добавил, что власти региона пытаются добиться отмены квот, но переговоры идут очень сложно.

«Переговоры идут сложно очень. С той стороны постоянные манипуляции цифрами и фактами. Они говорят — вы не выбираете эти квоты, так что у вас всё нормально. А то, что по отдельным товарам мы их давно выбрали, они почему-то не считают», — рассказал губернатор в интервью «РИА Новости».

Кроме того, власти планируют договориться с перевозчиками, чтобы они выбирали установленные объемы перевозок.

В июне вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Позже Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту подпавших под западные санкции грузов. В них указано, что железнодорожные перевозки разрешены с соблюдением ряда условий. Были введены квоты на перевозку подсанкционных товаров по железной дороге, объем за год не должен быть выше среднего объема за последние три года.

В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство страны будет стремиться к тому, чтобы перевозки между Калининградом и остальной частью России были удобными и экономически целесообразными.