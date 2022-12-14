Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава минобороны ФРГ признала неспособность бундесвера выполнять задачи в рамках НАТО
Общество
МЧС попросили возобновить проверки бизнеса из-за пожаров
Мир
Пять россиян могут попасть в тюрьмы США из-за тайных закупок
Мир
Украина вышла из 20% соглашений в рамках СНГ
Армия
Российские артиллеристы уничтожили цели украинских боевиков в зоне спецоперации
Мир
В Греции начались демонстрации из-за убийства подростка полицейским
Спорт
Месси забил 96 голов за сборную Аргентины
Армия
ВС РФ отразили пять атак украинских боевиков на купянском направлении
Мир
Пушилин рассказал о продаже поставляемого Украине оружия на черном рынке
Армия
ЗРК «Тор-М2У» уничтожил вражеские беспилотники в ходе проведения СВО
Экономика
Магазины Apple перестали быть монобрендовыми
Происшествия
В Уссурийске пострадал человек в результате взрыва газа в гараже

Алиханов раскрыл сложности использования ж/д калининградскими грузоотправителями

0
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Калининградские грузоотправители боятся использовать железную дорогу из-за непредсказуемого поведения Литвы. Об этом в среду, 14 декабря, рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

С дальним прицепом: Россия готовит запрет на въезд фур из Европы
Перевозчики каких стран попадут под эту меру и для каких товаров сделают исключение

По его словам, грузоотправители переориентировались на морские перевозки из-за непредсказуемого поведения Литвы. Алиханов добавил, что власти региона пытаются добиться отмены квот, но переговоры идут очень сложно.

«Переговоры идут сложно очень. С той стороны постоянные манипуляции цифрами и фактами. Они говорят — вы не выбираете эти квоты, так что у вас всё нормально. А то, что по отдельным товарам мы их давно выбрали, они почему-то не считают», — рассказал губернатор в интервью «РИА Новости».

Кроме того, власти планируют договориться с перевозчиками, чтобы они выбирали установленные объемы перевозок.

В июне вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Позже Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту подпавших под западные санкции грузов. В них указано, что железнодорожные перевозки разрешены с соблюдением ряда условий. Были введены квоты на перевозку подсанкционных товаров по железной дороге, объем за год не должен быть выше среднего объема за последние три года.

В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство страны будет стремиться к тому, чтобы перевозки между Калининградом и остальной частью России были удобными и экономически целесообразными.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022